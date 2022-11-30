Федресурс и лицензия на пользование недрами: порядок и сроки размещения

Значит в отношении вас действует масштабная обязанность, несоблюдение которой может привести к крупным штрафам и проверкам со стороны госорганов.

Рассказываем подробнее.

Подпункт «м» пункта 7 статьи 7.1 закона о госрегистрации юрлиц и ИП устанавливает, что в отношении всех компаний и индивидуальных предпринимателей действует обязанность по раскрытию в Федресурсе сведений о лицензиях. При этом законодатель не дает пояснений, какие именно их виды должны вноситься в реестр. Это говорит о том, что обязанность действует в отношении всех лицензий, включая документы на пользование недрами.

Что вообще представляет из себя процесс исполнения обязанности и как его реализовать без нарушений – в соответствии с законом?

Публикация лицензии на пользование недрами в Федресурсе: порядок, сроки и тонкости

Первое, о чем следует сказать – обязанность исполняется посредством внесения в реестр Федресурс сведений о том или ином факте в виде сообщения (в порядке и сроках, которые установлены действующим законодательством).

В части публикации лицензий в реестре имеется ряд тонкостей, на которые следует обращать внимание. Начнем с того, что размещению в Федресурс подлежит не только факт получения лицензии на пользование недрами, но и сведения о любом ее статусном изменении (аннулирование, продление, переоформление и т.д.).

Тут же необходимо учитывать сроки осуществления публикации – три рабочих дня с даты возникновения существенного факта. Под последним понимается факт получения лицензии или изменения ее статуса.

Также обращаем ваше внимание на следующее. Реестр устроен технически таким образом, что каждая лицензия, которая у вас есть, должна быть опубликована отдельным сообщением. То есть если у компании пять лицензий, то она должна разместить пять отдельных публикаций. Вместить сведения сразу о нескольких документах в одно сообщение не получится.

Ответственность за не публикацию сведений о лицензии на пользование недрами в Федресурс

Санкции для компаний и ИП, не исполнивших обязанность, предусматриваются ч.6-8 ст. 14.25 КоАП. Так, не опубликовавшее в реестр обязательную информацию лицо может столкнуться со штрафом до 50 000 рублей или дисквалификацией должностного лица на срок до 3 лет.

Насколько реальна угроза для компаний и ИП быть привлеченными к ответственности?

С 2021 года Прокуратура, Росреестр и ФНС пристально следят за исполнением компаниями и индивидуальными предпринимателями обязанности по публикации сведений в Федресурс. Это привело к тому, что организации стали массово получать предписания от Прокуратуры за отсутствие сведений о лицензиях.

Ознакомьтесь с малой частью, чтобы понимать масштабы проблемы и возможные последствия не размещения информации о лицензии на пользование недрами в Федресурс:

Что нужно предпринять, чтобы не столкнуться с таким предписанием и другими последствиями?

Просто опубликуйте сведения о лицензии в Федресурс – так вы исполните установленную законом обязанность и убережете себя от риска штрафа или проверки. Сделать это можно на сайте fedresurs.online – оставьте заявку на странице, и ваше сообщение появится в реестре уже через 40 минут.