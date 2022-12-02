В Федресурс надо сообщать дважды о финансовой отчетности и аудите в 2022 году

Рассказываем, как избежать неприятностей и исправить ситуацию.

Почему дважды

Возможно, у кого-то возникнет вопрос о том: почему надо дважды отправлять сообщения на Федресурс? Все просто: с 1 января 2022 года изменен закон о госрегистрации. Организации, которые ранее должны были публиковать итоги обязательного аудита, по-прежнему обязаны это делать.

Но количество сообщений, отправляемых на Федресурс, увеличилось до двух. Потому что сроки утверждения бухотчетности и итогов аудиторской проверки не совпадают. А сообщение теперь одно, и чтобы внести каждый блок информации вовремя, нужно делать это в виде двух публикаций в Федресурсе.

В настоящее время обязанность отправлять на Федресурсе сообщения об отчетности и об итогах аудита имеется у трех групп организаций:

Чья отчетность аудируется в обязательном порядке. Они обязаны сообщать и данные об аудиторе ( наименование, идентификаторы – ИНН, ОГРН и др .), и дату подписания заключения.

наименование, идентификаторы – ИНН, ОГРН и др Отчетность которых не представляется в ГИРБО. Их сообщения на Федресурс содержат те же данные об аудиторе плюс заключение или мнение о достоверности самой отчетности и влияющих на ее достоверность обстоятельств, которое выдано индивидуальным аудитором или аудиторской организацией.

Публикующих рассматриваемые сведения в СМИ ( как правило, для этого используют уполномоченные Банком России информагенства – ПРАЙМ, Интерфакс и т. п .). Сообщения этой группы лиц должны, помимо вышеперечисленных сведений, содержать уведомление о публикации в упомянутых СМИ.

Таким образом в Федресурс отправляется два сообщения:

сведения о финотчетности – не позднее трех рабочих дней с даты утверждения ( т. е. подписания руководителем, ч. 8 ст. 13 закона о бухучете );

т. е. подписания руководителем, ч. 8 ст. 13 закона о бухучете сведения по итогам аудита – не позднее трех рабочих дней с даты подписания заключения.

А что будет, если отправить только одно сообщение

С немалой долей уверенности можно утверждать: последуют санкции по ст. 14.25 КоАП в виде штрафов до 50 000 руб. или, что еще хуже, дисквалификацией на срок до трех лет. Примеры из практики различных регионов уже имеются (примеры можно посмотреть тут).

К слову, не исключено, что налоговики воспользуются случаем привлечь к ответственности и по дополнительным статьям КоАП, например, в связи с тем, что не представлено аудиторское заключение (ст. 19.7 КоАП) или за то, что отсутствует первичка (иные документы, подлежащие обязательному хранению, ст. 15.11 КоАП).

Итак, на публикацию финотчетности отведено три рабочих дня с даты подписания. Однако сведений об аудите еще нет. Ждать их – значит, нарушить сроки. Не ждать – рисковать налететь на санкции. Безвыходная ситуация? Конечно, нет.