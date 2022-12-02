Ведение бизнеса

В Федресурс надо сообщать дважды о финансовой отчетности и аудите в 2022 году

Знаете ли вы, что ряд налогоплательщиков обязан публиковать бухгалтерскую финансовую отчетность и результаты аудита на Федресурсе дважды? Хотя этот порядок действует почти год (с 1 января 2022 года), многие до сих пор об этом не знают. Результаты предсказуемы: штрафы и претензии контролеров.

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В Федресурс надо сообщать дважды о финансовой отчетности и аудите в 2022 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассказываем, как избежать неприятностей и исправить ситуацию.

Почему дважды

Возможно, у кого-то возникнет вопрос о том: почему надо дважды отправлять сообщения на Федресурс? Все просто: с 1 января 2022 года изменен закон о госрегистрации. Организации, которые ранее должны были публиковать итоги обязательного аудита, по-прежнему обязаны это делать.

Но количество сообщений, отправляемых на Федресурс, увеличилось до двух. Потому что сроки утверждения бухотчетности и итогов аудиторской проверки не совпадают. А сообщение теперь одно, и чтобы внести каждый блок информации вовремя, нужно делать это в виде двух публикаций в Федресурсе.

В настоящее время обязанность отправлять на Федресурсе сообщения об отчетности и об итогах аудита имеется у трех групп организаций:

  • Чья отчетность аудируется в обязательном порядке. Они обязаны сообщать и данные об аудиторе (наименование, идентификаторы – ИНН, ОГРН и др.), и дату подписания заключения.
  • Отчетность которых не представляется в ГИРБО. Их сообщения на Федресурс содержат те же данные об аудиторе плюс заключение или мнение о достоверности самой отчетности и влияющих на ее достоверность обстоятельств, которое выдано индивидуальным аудитором или аудиторской организацией.
  • Публикующих рассматриваемые сведения в СМИ (как правило, для этого используют уполномоченные Банком России информагенства – ПРАЙМ, Интерфакс и т. п.). Сообщения этой группы лиц должны, помимо вышеперечисленных сведений, содержать уведомление о публикации в упомянутых СМИ.

Таким образом в Федресурс отправляется два сообщения:

  • сведения о финотчетности – не позднее трех рабочих дней с даты утверждения (т. е. подписания руководителем, ч. 8 ст. 13 закона о бухучете);
  • сведения по итогам аудита – не позднее трех рабочих дней с даты подписания заключения.

А что будет, если отправить только одно сообщение

С немалой долей уверенности можно утверждать: последуют санкции по ст. 14.25 КоАП в виде штрафов до 50 000 руб. или, что еще хуже, дисквалификацией на срок до трех лет. Примеры из практики различных регионов уже имеются (примеры можно посмотреть тут).

К слову, не исключено, что налоговики воспользуются случаем привлечь к ответственности и по дополнительным статьям КоАП, например, в связи с тем, что не представлено аудиторское заключение (ст. 19.7 КоАП) или за то, что отсутствует первичка (иные документы, подлежащие обязательному хранению, ст. 15.11 КоАП).

Итак, на публикацию финотчетности отведено три рабочих дня с даты подписания. Однако сведений об аудите еще нет. Ждать их – значит, нарушить сроки. Не ждать – рисковать налететь на санкции. Безвыходная ситуация? Конечно, нет.

Быстро устранить нарушение и отправить сообщения в Федресурс можно прямо сейчас – без дополнительных оплат, госпошлина включена в стоимость.

 

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

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В Федресурс надо сообщать дважды о финансовой отчетности и аудите в 2022 году

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В Федресурс надо сообщать дважды о финансовой отчетности и аудите в 2022 году

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