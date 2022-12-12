Ведение бизнеса

Как опубликовать информацию о лицензиях в Федресурс: бесплатный вебинар

С 2022 года Прокуратура начала осуществлять массовые проверки в отношении нарушений обязанности раскрытия в Федресурсе сведений о лицензиях.

Версия для печати
Как опубликовать информацию о лицензиях в Федресурс: бесплатный вебинар
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Данная обязанность возложена на само юридическое лицо и установлена подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129. Более того, публиковать нужно сведения не только о получении лицензии, но и о любом изменении ее статуса.

Многие организации не знали об этом законодательном требовании и не внесли сведения о лицензиях в реестр Федресурс. Прокуратура стала направлять таким компаниям предписания, требуя устранить нарушения в кратчайшие сроки. Более того, госорган требует решить вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и сообщить в Прокуратуру о принятых мерах.

В противном случае юридическое лицо привлекут к административной ответственности по ч. 6 – 8 ст.14.25 КоАП, что предполагает штраф до 50 000 рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до трех лет.

Ознакомиться с обширной практикой привлечения компаний к ответственности за Федресурс можно по этой ссылке.

Массовые предписания Прокуратуры взволновали компании, большая часть из которых даже не слышала о такой обязанности. В этой связи они стали задаваться вопросами: как исполнять обязанность? какие сведения вносить в реестр? Что необходимо сделать, чтобы не попасть под штрафные санкции?

О публикации сведений о лицензиях в реестр будет подробно рассказано в рамках бесплатного вебинара от «Федресурс онлайн», который состоится 15 декабря в 10:00 (МСК).

Изучить подробнее программу мероприятия вы можете по этой ссылке.

Почему участие в вебинаре будет полезно всем компаниям?

Прослушав бесплатный семинар, вы узнаете:

  1. Что делать, если получили Предписание Прокуратуры.
  2. Как быстро и правильно устранить нарушения по Федресурсу.
  3. Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте реестра.
  4. Как не допустить появления новых нарушений по фин. отчетности, СРО, аудиту, лизингу, реорганизации и другим (более 50 видам) обязательных сведений в Федресурсе.
  5. Практику 2022 года за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за июль-декабрь 2022 года.

Учитывая ужесточение надзора Прокуратуры за публикацией лицензий в Федресурсе и массовые предписания, рекомендуем всем компаниям и ИП, имеющим лицензии, прослушать вебинар! Вы узнаете, как своевременно и без нарушений исполнять обязанность и уберечь себя от крупных штрафов и дисквалификации.

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар, переходите по этой ссылке!

 

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоги, взносы, пошлины

Что изменится в налогах и взносах в 2023 году

Бухгалтеры переживают за ЕНП и ЕНС, про новые сроки и формы отчетности. Однако законодатели внесли в НК не только эти изменения. Чтобы вы не пропустили важные правки и новации, мы подготовили для вас небольшую таблицу.

Что изменится в налогах и взносах в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Регистрация и ликвидация бизнеса

Бухгалтеры жалуются на налоговиков и ФИАС при регистрации компании

Не все компании могут успешно зарегистрироваться, и все из-за адреса. В договоре аренды адрес подробный, в ФИАС – без этажей и комнат. Из-за этого документы заворачивают. А на кого свалить: на систему или на налоговиков? Разбирались в «Красном уголке бухгалтера».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

Как заполнить платёжное поручение на уплату налогов с 1 января 2023 года

С 2023 года платить налоги, сборы и взносы нужно единым налоговым платежом (ЕНП). Для этого деньги перечисляют на единый налоговый счёт (ЕНС). ФНС разместила информацию, как заполнять платёжные поручения на перечисление ЕНП. Подробности – в статье.

Как заполнить платёжное поручение на уплату налогов с 1 января 2023 года
Ведение бизнеса

Выплаты внештатным сотрудникам в Россию и другие страны

Для небольших компаний работа с фрилансерами – это отличная возможность сократить издержки. Например, услуги многих узких специалистов требуются нечасто. И таких сотрудников просто невыгодно держать в штате.

Выплаты внештатным сотрудникам в Россию и другие страны
Читать еще