Как опубликовать информацию о лицензиях в Федресурс: бесплатный вебинар

Данная обязанность возложена на само юридическое лицо и установлена подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129. Более того, публиковать нужно сведения не только о получении лицензии, но и о любом изменении ее статуса.

Многие организации не знали об этом законодательном требовании и не внесли сведения о лицензиях в реестр Федресурс. Прокуратура стала направлять таким компаниям предписания, требуя устранить нарушения в кратчайшие сроки. Более того, госорган требует решить вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и сообщить в Прокуратуру о принятых мерах.

В противном случае юридическое лицо привлекут к административной ответственности по ч. 6 – 8 ст.14.25 КоАП, что предполагает штраф до 50 000 рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до трех лет.

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Массовые предписания Прокуратуры взволновали компании, большая часть из которых даже не слышала о такой обязанности. В этой связи они стали задаваться вопросами: как исполнять обязанность? какие сведения вносить в реестр? Что необходимо сделать, чтобы не попасть под штрафные санкции?

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Что делать, если получили Предписание Прокуратуры. Как быстро и правильно устранить нарушения по Федресурсу. Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте реестра. Как не допустить появления новых нарушений по фин. отчетности, СРО, аудиту, лизингу, реорганизации и другим (более 50 видам) обязательных сведений в Федресурсе. Практику 2022 года за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за июль-декабрь 2022 года.

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