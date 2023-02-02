Реестр Федресурс и лицензия на перевозку автотранспортом: обязательная публикация сведений

Но сейчас ее неисполнение может обернуться серьезными проблемами, потому что с 2022 года Прокуратура установила жесткий надзор за тем, как юрлица и ИП исполняют это требование закона.
Теперь подробнее. Обязанность заключается в раскрытии информации в Едином федеральном реестре Федресурс сведений о лицензии. Она затрагивает не только юридические лица (причем любой организационно-правовой формы), но и индивидуальных предпринимателей.
Закон не прописывает, какие именно виды лицензий должны публиковаться в реестре – следовательно, размещению подлежат все, включая лицензию на перевозку пассажиров. Установлено данное законодательное требование подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129.
Важно: все то, что предусмотрено действующим законодательством – строго обязательно к исполнению! Пренебрежение нормами закона грозит негативными последствиями – в данном случае как для самой организации, так и для ее должностных лиц.
Что важно учитывать при публикации сведений в Федресурс, чтобы обязанность была исполнена в полной мере без нарушений
В процессе деятельности статус лицензии может измениться: документ продляется, переоформляется, аннулируется и т. д. Все это – существенные факты, о которых нужно сообщать в реестр. И конечно же, размещению подлежат данные о получении лицензии.
Сроки размещения публикации о лицензии – три рабочих дня с даты получения документа или изменения его статуса.
Некоторые компании или ИП имеют сразу несколько лицензий (у кого-то их десятки). Вносить в реестр информацию нужно о каждой отдельно. В рамках одной публикации сообщить сразу обо всех документах не получится – такая возможность отсутствует в самом реестре.
Переходим к ответственности – прочитайте этот подзаголовок внимательно!
Что будет, если не внести в Федресурс лицензию на перевозку пассажиров?
Наступят последствия, предусмотренные ч. 6 – 8 ст. 14.25 КоАП, а именно:
Санкции в размере штрафа до 50 000 рублей
Запрет должностному лицу занимать руководящую должность на срок до трех лет.
Сколько компаний уже столкнулось с этими видами ответственности? Насколько усиленно надзорные органы следят за тем, как юридические лица и ИП исполняют обязанность? Чтобы получить ответы на эти вопросы, прочитайте нашу краткую сводку ниже.
С 2022 года Прокуратура контролирует факт исполнения предприятиями обязанности по публикации сведений о лицензиях в Федресурсе. В чем это проявляется?
В сотнях и тысячах представлений, которые были направлены Прокуратурой в адрес российских компаний – в особенности во второй половине 2022 года. Начало 2023 года показывает, что госорган не собирается сбавлять обороты, а даже повышает степень контроля в этой части. Изучите представленные ниже предписания, чтобы понять масштабы проблемы:
Представление Прокуратуры Нижегородской области от 18.01.2023.
Представление Прокуратуры нижегородской области от 19.01.2023.
Представление Прокуратуры Свердловской области от 30.11.2022.
Представление Прокуратуры Ставропольского края от 21.12.2022.
Больше практики можно изучить по ссылке здесь.
Публикация сведений о лицензии в Федресурс
Что нужно предпринять уже сейчас, чтобы через пару месяцев не получить подобную «весточку» от Прокуратуры? Опубликовать сведения в Федресурсе!
Внести информацию о лицензии на перевозку пассажиров на официальный сайт реестра вы можете, перейдя на сайт fedresurs.com. Сообщение будет опубликовано уже спустя 40 минут. Поторопитесь и уберегите себя от проверок, штрафов и дисквалификаций!