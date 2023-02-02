Ведение бизнеса

Реестр Федресурс и лицензия на перевозку автотранспортом: обязательная публикация сведений

Любая организация, имеющая лицензию на перевозки пассажиров, должна исполнять одну обязанность. Обязанность, о которой многие не слышали или которую усиленно игнорировали много лет.

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Реестр Федресурс и лицензия на перевозку автотранспортом: обязательная публикация сведений
Иллюстрация: Ksenia Nechaeva/pexels

Но сейчас ее неисполнение может обернуться серьезными проблемами, потому что с 2022 года Прокуратура установила жесткий надзор за тем, как юрлица и ИП исполняют это требование закона.

Теперь подробнее. Обязанность заключается в раскрытии информации в Едином федеральном реестре Федресурс сведений о лицензии. Она затрагивает не только юридические лица (причем любой организационно-правовой формы), но и индивидуальных предпринимателей.

Закон не прописывает, какие именно виды лицензий должны публиковаться в реестре – следовательно, размещению подлежат все, включая лицензию на перевозку пассажиров. Установлено данное законодательное требование подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129.

Важно: все то, что предусмотрено действующим законодательством – строго обязательно к исполнению! Пренебрежение нормами закона грозит негативными последствиями – в данном случае как для самой организации, так и для ее должностных лиц.

Что важно учитывать при публикации сведений в Федресурс, чтобы обязанность была исполнена в полной мере без нарушений

  1. В процессе деятельности статус лицензии может измениться: документ продляется, переоформляется, аннулируется и т. д. Все это – существенные факты, о которых нужно сообщать в реестр. И конечно же, размещению подлежат данные о получении лицензии.

  2. Сроки размещения публикации о лицензии – три рабочих дня с даты получения документа или изменения его статуса.

  3. Некоторые компании или ИП имеют сразу несколько лицензий (у кого-то их десятки). Вносить в реестр информацию нужно о каждой отдельно. В рамках одной публикации сообщить сразу обо всех документах не получится – такая возможность отсутствует в самом реестре.

Переходим к ответственности – прочитайте этот подзаголовок внимательно!

Что будет, если не внести в Федресурс лицензию на перевозку пассажиров?

Наступят последствия, предусмотренные ч. 6 – 8 ст. 14.25 КоАП, а именно:

  1. Санкции в размере штрафа до 50 000 рублей

  2. Запрет должностному лицу занимать руководящую должность на срок до трех лет.

Сколько компаний уже столкнулось с этими видами ответственности? Насколько усиленно надзорные органы следят за тем, как юридические лица и ИП исполняют обязанность? Чтобы получить ответы на эти вопросы, прочитайте нашу краткую сводку ниже.

С 2022 года Прокуратура контролирует факт исполнения предприятиями обязанности по публикации сведений о лицензиях в Федресурсе. В чем это проявляется?

В сотнях и тысячах представлений, которые были направлены Прокуратурой в адрес российских компаний – в особенности во второй половине 2022 года. Начало 2023 года показывает, что госорган не собирается сбавлять обороты, а даже повышает степень контроля в этой части. Изучите представленные ниже предписания, чтобы понять масштабы проблемы:

Больше практики можно изучить по ссылке здесь.

Публикация сведений о лицензии в Федресурс

Что нужно предпринять уже сейчас, чтобы через пару месяцев не получить подобную «весточку» от Прокуратуры? Опубликовать сведения в Федресурсе!

Внести информацию о лицензии на перевозку пассажиров на официальный сайт реестра вы можете, перейдя на сайт fedresurs.com. Сообщение будет опубликовано уже спустя 40 минут. Поторопитесь и уберегите себя от проверок, штрафов и дисквалификаций!

Федресурс онлайн
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