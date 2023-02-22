Банкротство юридических лиц

Банкротство юридических лиц – как законно списать долги

Банкротство юридических лиц – это несостоятельность предприятия, проявляющаяся в невозможности выполнения возложенных на него текущих обязательств.

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Банкротство юридических лиц – как законно списать долги
Иллюстрация: Erwan Hesry/unsplash

Под типовыми долгами компании понимают: выходные пособия, заработную плату, обязательства перед кредиторами, банками и другие обязательства перед контрагентами.

Решение о присвоении юридическому лицу статуса банкрота принимается исключительно в судебном порядке.

Решение выносится на основании представленной доказательной базы, которая подтверждает факт наличия долга в общей сумме от 300 тысяч рублей, а также факт задержки выплат от трех месяцев.

При доказательстве несостоятельности с учетом объективных на то причин, все имущество предприятия будет реализовано в пользу погашения долгов перед кредиторами. Деньги распределяются по уровню значимости. Санкции в адрес несостоятельного юридического лица и аресты имущества не последуют.

Банкротство юридических лиц со списанием долгов – кто может стать инициатором процесса

Неплатежеспособность компании подтверждается двумя способами:

  • Добровольный порядок. В данном случае обращение в суд поступает от руководителя или собственника компании. Он подает соответствующий иск, где указывает о невозможности выполнения возложенных на него долговых обязательств.

  • Принудительный порядок. Инициатором банкротства компании выступают кредиторы или должностные лица контролирующих органов власти. Основанием для процесса выступает отсутствие поступления обязательных платежей (кредитов, налогов и т. д.) в оговоренные сроки на протяжении длительного времени.

Банкротство юридических лиц со списанием долгов с сохранением имущества – эффективное решение финансовых проблем компании. Полное списание долгов происходит в срок от 6 до 10 месяцев.

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Банкротство юридических лиц – какие признаки указывают на данный процесс

Существует установленный перечень условий, которым должны соответствовать организации, планирующие признать собственное банкротство на официальном уровне.

В законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ установлены ключевые характеристики, свидетельствующие о несостоятельности предприятия:

  • Предприятие не выполняет возложенные на него текущие обязательства, включая оплату заработной платы и выходных пособий.

  • Предприятие не выполняет обязательства в пользу государственного бюджета.

  • Обязательства по платежам не выполняются от трех месяцев.

  • Сумма долговых обязательств превышает 300 тысяч рублей.

В случае выявления признаков, указывающих на банкротство предприятия, суд принимает во внимание и другие параметры:

  • Общую сумму финансовых обязательств. Данная категория представлена неоплатой сделок, начисленных процентов, а также вредом, который был причинен имуществу кредитора.

  • Размер обязательных платежей, включая начисленные штрафные санкции и проценты.

При этом, во внимание не берется ряд других признаков, в частности:

  • Убытки, представленные упущенной выгодой.

  • Санкции имущественного и финансового характера.

  • Проценты по просроченным платежам, штрафы и неустойки.

Проверка предприятия подразумевает определение категории банкротства. Финансовые трудности могут быть связаны с реальной несостоятельностью компании или с временными техническими трудностями, которые могут быть решены.

Второй вариант предполагает возможность выполнения долговых обязательств, как только восстановится финансовая ситуация в компании. В такой ситуации руководство организации может самостоятельно решить проблему, без обращения в суд.

Мерами устранения финансовых сложностей могут быть:

  • Повышение оборотов предприятия.

  • Перераспределение капитала по приоритетам.

  • Взыскание дебиторской задолженности.

  • Реализация корпоративного имущества в частичном объеме.

На практике встречаются ситуации, когда руководитель обращается за «статусом» банкротства с целью отсрочки обязательных платежей до принятия судебного решения. Нередко собственником компании создаются искусственные ситуации для ухудшения состояния предприятия.

Главная цель – это фиктивное банкротство. Фиксируются факты подделки отчетных документов, а также присвоения активов организации. Подобные действия – незаконные, и влекут за собой уголовную ответственность.

Для выявления признаков фиктивности специалистами проводится анализ деятельности предприятия на протяжении трех последних лет. Под проверку попадает не только юридическое лицо, но и контрагенты. Главная цель – выявление родственных и имущественных связей между предприятием и его партнерами.

Банкротство юридического лица – этапы процедуры

Банкротство юридического лица происходит в несколько этапов:

  • Наблюдение. На данном этапе проводится комплексный анализ активов предприятия, формируется реестр кредиторов, проходит первое собрание кредиторов. Главная цель – проверка реального финансового состояния компании и обеспечение сохранности имущества.

  • Финансовое оздоровление. Главная цель – разработка и внедрение мер, позволяющих восстановить платежеспособность предприятия.

  • Внешнее управление. Управление предприятием переходит к внешнему управляющему. Руководитель теряет свои функции.

  • Конкурсное производство. Судом подтверждается факт наличия признаков банкротства предприятия. Имущество реализуется посредством торгов, с дальнейшей ликвидацией организации.

  • Мировое соглашение. Это альтернативная мера, предполагающая подписание договора о погашении долговых обязательств в установленном порядке.

Банкротство юридических лиц – сложный процесс, требует немалых временных затрат. Для его реализации необходимо знать законодательство РФ и иметь опыт работы в этом направлении, поэтому лучше обратиться к профильным специалистам. Неправильные действия могут привести к серьезным последствиям.

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