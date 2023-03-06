Налоговые споры

С суммы дивидендов за 2022 год без отказа от моратория придется заплатить страховые взносы

Компании, распределившие прибыль/дивиденды в 2022 году без отказа от моратория (или с отказом, опубликованным задним числом), по решению ФНС заплатят 30% от этих сумм как страховой взнос в пользу бюджета.

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С суммы дивидендов за 2022 год без отказа от моратория придется заплатить страховые взносы
Иллюстрация: freepik/freepik

В 2023 году ФНС признает страховыми взносами 30% от суммы распределенной прибыли/дивидендов в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 без своевременного отказа от моратория (см. пример во вложении: протокол МИФНС № 2 Самарской области по легализации налоговой базы и страховым взносам от 01.03.2023).

Напомним, что мораторий на распределение прибыли и выплату дивидендов был введен в рамках моратория на банкротство для абсолютно всех юридических лиц с 01.04.2022 по 01.10.2022 (введен постановлением Правительства от 28.03.2022 № 497).

Выплата дивидендов в указанный период считалась правомерной только в случаях опубликования в реестре Федресурс сообщения об отказе от применения в отношении общества моратория на банкротство. Прибыль или дивиденды, выплаченные участникам и акционерам без соблюдения указанного требования, не рассматривается в качестве дивидендов и подпадающих под действие подп. 1 п. 1 ст. 420 НК, что накладывает на плательщика обязанность по перечислению с указанной суммы страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, в ФФОМС и ФСС).

Если вы произвели выплату дивидендов или распределили прибыль в период с 01.04.2022 по 01.10.2022:

  • не опубликовав отказ от моратория в реестре Федресурс;

  • или опубликовав отказ от моратория позже (задним числом), то

вам потребуется правовая помощь в досудебном урегулировании спора с ФНС или сопровождение судебного дела в оспаривании решения ФНС.

Важно! В настоящий момент практики по таким делам не существует, моратория 2022 года и его последствия пока не имеют судебных прецедентов и здесь только опытные корпоративные юристы смогут помочь вам в разрешении таких вопросов и сформировать практику, позволяющую оспорить протокол о неправомерном распределении прибыли со стороны ФНС.

За февраль-март 2023 года в ведении юристов «Консалтинг онлайн» находятся уже восемь аналогичных дел по организациям, в отношении которых со стороны подразделений ФНС России в разных регионах страны составлены протоколы аналогичные вложению.

Если вы:

  • в 2022 году распределили прибыль или выплатили дивиденды без своевременной публикации в реестре Федресурс уведомления об отказе от моратория;

  • или в 2022-2023 году получали Требование/Уведомление ФНС о неправомерном распределении прибыли/дивидендов без своевременного отказа от моратория, то

настоятельно рекомендуем вам:

  1. Не игнорировать этот вопрос, иначе 30% распределенной прибыли/ дивидендов уйдут в пользу бюджета.

  2. Обратиться за консультацией специалистов! ФНС со 100% вероятностью направит вам протокол на протокол-взыскание 30% распределенной прибыли/дивидендов как страховых взносов в пользу бюджета!

Наша консалтинговая компания готова оказать вам квалифицированную юридическую помощь и минимизировать Ваши риски и финансовые потери.

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