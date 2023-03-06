Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ. ФНС начала массовый контроль в 2023 году 

Среди таких как раз недостоверность данных в ЕГРЮЛ и камеральные проверки, особенно в части тех компаний, кто в 2022 году распределил прибыль или выплатил дивиденды без опубликования уведомления об отказе от моратория в реестре Федресурс. Такие компании ФНС наказывает наложением 30% взыскания на распределенную прибыль в пользу бюджета, признавая его страховым взносом, об этом подробнее кейсами за март 2023 года в другой статье.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, все организации несут ответственность за то, чтобы в ЕГРЮЛ были внесены только достоверные сведения. Самой массовой проблемой в этом вопросе является недостоверность адреса, поскольку в большинстве случаев проверок со стороны ФНС, адрес является достоверным, но компания, на юридический адрес которой было направлено от ФНС письмо-проверка, по какой-то причине не ответила на него в течение 30 дней (письмо могло попросту затеряться в документах).

Поэтому недостоверность данных в ЕГРЮЛ в ряде случаев это, как правило, не злостное нарушение со стороны компании, а элементарный человеческий фактор, за который можно дорого поплатиться, вплоть до невозможности ведения бизнеса.

Другие разновидности недостоверных данных в ЕГРЮЛ (кроме адреса)

Некорректная информация. Ошибки при указании сведений о директора или участнике организации.

Директор находится в перечне дисквалифицированных лиц.

Мертвые души.

Использование массовых адресов.

Порядок наступления негативных последствий за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

При выявлении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ налоговые органы оповещают руководителя фирмы. Если представитель фирмы не отвечает на уведомление в течение одного месяца, и не устраняет ошибки, то запись о недостоверности сведений вносится в ЕГРЮЛ. Она отображается в реестре в течение шести месяцев.

Если за это время недостоверные сведения не исправлены, то компания исключается из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке. Решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ публикуется ФНС в журнале «Вестник государственной регистрации».

Руководитель и учредители (участники) таких юридических лиц с момента внесения записи о недостоверности названных выше сведений в ЕГРЮЛ на три года ограничиваются вправе стать учредителем (участником) другого юридического лица либо без доверенности действовать от имени юридического лица.

Почему важно контролировать достоверность сведений в ЕГРЮЛ

В первую очередь потому, что это мгновенный удар по Вашему бизнесу, репутационные риски и прямые убытки. Почему?

Каждая компания обязана вести отчет о должной осмотрительности в соответствии с НК, а при наличии такой отметки в ЕГРЮЛ, ни один контрагент, банк, инвестор, государственный орган не захочет иметь с вами дело.

Чем кроме штрафа по статье 14.25 КоАП грозит внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об организации?

По требованию налоговой инспекции расчётный счёт организации может быть заблокирован. Партнёры компании не смогут подтвердить расходы по совершённым сделкам, из-за чего возможно прекращение сотрудничества. Существует высокий риск назначения выездной налоговой проверки. Если запись о недостоверности провисит в ЕГРЮЛ больше полугода, юридическое лицо должно быть исключено из реестра. При этом порядок исключения из реестра по такому основанию не до конца проработан налоговой службой, поэтому реальных историй ещё нет. Участник, имеющий более 50% доли в уставном капитале, и руководитель такой организации не вправе в течение трёх лет создавать новое юридическое лицо или руководить им. Если в результате использования недостоверной информации из ЕГРЮЛ контрагент или другое лицо понесёт убытки, организация обязана будет их возместить.

Предоставление заведомо ложных сведений в целях фальсификации в ЕГРЮЛ влечет уголовную ответственность по ст. 170.1 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой – два года лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб.

Учитывая такие высокие риски, руководителю и участникам компании надо всегда следить за тем, чтобы в ЕГРЮЛ отражалась исключительно достоверная информация об организации.

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