Кому налоговики доначислят 30% взносов с дивидендов

Если вы распределяли прибыль/выплачивали дивиденды в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 и не опубликовали предварительно заявление об отказе от моратория, то в срочном порядке информируем Вас о том, что в адрес наших клиентов поступают требования ФНС, в которых 30% распределенной прибыли признаны страховым взносом и подлежат уплате бюджету.

Еще можно уточнить финансовые документы и успеть до 31.03.2023 года урегулировать этот вопрос с ФНС. Если не успеть, то разрешить спор будет возможно только в судебном порядке

Напоминаем, что запрет на распределение прибыли и выплату дивидендов устанавливался в рамках моратория на банкротство – мера действовала в отношении всех юридических лиц в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года (введен постановлением Правительства от 28 марта 2022 № 497).

Выплатить дивиденды на законных основаниях в период действия моратория можно было только после опубликования отказа от действия в отношении юридического лица моратория на банкротство в Федресурсе.

Прибыль или дивиденды, которые были выплачены без соблюдения указанного требования, не рассматриваются в качестве дивидендов и подпадающих под действие подп. 1 п. 1 ст. 420 НК. Из этого вытекает обязанность плательщика перечислять с выплаченной суммы страховые взносы во внебюджетные фонды (ФФОМС, СФР).

За март месяц уже из нескольких регионов страны в наш адрес поступают обращения от клиентов с просьбой о помощи, поскольку ФНС проигнорировало следующую судебную практику, о том, что отказ от моратория имеет обратную силу, а именно:

Мы получили экспертные мнения от ведущих корпоративных юристов, бухгалтеров и специалистов в области налогообложения о том, что еще можно уточнить финансовые документы и успеть до 31.03.2023 года урегулировать этот вопрос с ФНС. В противном случае разрешить спор будет возможно только в судебном порядке!

Если вы хотите принять меры заранее или если вы уже получили подобный документ от налоговой и вам требуется консультация, переходите на сайт и оставляйте заявку!

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