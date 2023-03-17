Кому налоговики доначислят 30% взносов с дивидендов

Если вы распределяли прибыль/выплачивали дивиденды в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 и не опубликовали предварительно заявление об отказе от моратория, то в срочном порядке информируем Вас о том, что в адрес наших клиентов поступают требования ФНС, в которых 30% распределенной прибыли признаны страховым взносом и подлежат уплате бюджету.
Смотрите практику:
Еще можно уточнить финансовые документы и успеть до 31.03.2023 года урегулировать этот вопрос с ФНС. Если не успеть, то разрешить спор будет возможно только в судебном порядке
Напоминаем, что запрет на распределение прибыли и выплату дивидендов устанавливался в рамках моратория на банкротство – мера действовала в отношении всех юридических лиц в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года (введен постановлением Правительства от 28 марта 2022 № 497).
Выплатить дивиденды на законных основаниях в период действия моратория можно было только после опубликования отказа от действия в отношении юридического лица моратория на банкротство в Федресурсе.
Прибыль или дивиденды, которые были выплачены без соблюдения указанного требования, не рассматриваются в качестве дивидендов и подпадающих под действие подп. 1 п. 1 ст. 420 НК. Из этого вытекает обязанность плательщика перечислять с выплаченной суммы страховые взносы во внебюджетные фонды (ФФОМС, СФР).
За март месяц уже из нескольких регионов страны в наш адрес поступают обращения от клиентов с просьбой о помощи, поскольку ФНС проигнорировало следующую судебную практику, о том, что отказ от моратория имеет обратную силу, а именно:
«...отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие, а не с момента отказа от моратория» – предложение 2 абз. 2 п. 4 постановление Пленума Верховного Суда от 24.12.2020 № 44.
«Введенный Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 года мораторий в части выплаты дивидендов из системного толкования положений ст. 9.1 и абз. 9 п. 1 ст. 63 закона о несостоятельности не применяется к решениям ОСА о выплате дивидендов, принятых до 01.04.2022 года» – постановление АС Волго-Вятского округа от 03.08.2022 по делу №А29-7403/2021.
«Суд при рассмотрении дела о выплате дивидендов должен определить текущее финансовое состояние Общества вне зависимости от даты принятия решения о выплате дивидендов» – постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.06.2022 по делу №А41-22041/2021.
Мы получили экспертные мнения от ведущих корпоративных юристов, бухгалтеров и специалистов в области налогообложения о том, что еще можно уточнить финансовые документы и успеть до 31.03.2023 года урегулировать этот вопрос с ФНС. В противном случае разрешить спор будет возможно только в судебном порядке!
Если вы хотите принять меры заранее или если вы уже получили подобный документ от налоговой и вам требуется консультация, переходите на сайт и оставляйте заявку!
Наши юристы бесплатно проконсультируют вас по данному вопросу и помогут не потерять 30% от распределенной прибыли/выплаченных дивидендов.
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: