Мораторий-2023: ФНС требует заплатить в бюджет 30% от прибыли или дивидендов, распределенных в 2022. Вебинар

Если ваша организация распределяла прибыль или выплатила дивиденды в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 и:

не подала в ЕФРСФДЮЛ заявление об отказе от моратория (который наложил запрет на такие операции в этот период);

подала заявление в реестр, но после проведения выплаты;

уже получила Уведомление/Требование/Протокол ФНС,

то рекомендуем вам посетить вебинар от сервиса «Федресурс онлайн» «Мораторий 2023: ФНС требует заплатить в бюджет 30% от прибыли/дивидендов, распределенных в 2022».

В рамках мероприятия будут освещены следующие вопросы:

Устранение нарушений моратория по прибыли/дивидендам, распределенным в 2022 году: практические инструменты и эффективные методы борьбы с ФНС. Исключение уплаты 30% прибыли/дивидендов в пользу бюджета. Сведение операции к корпоративному конфликту и бухгалтерской ошибке. Минимизация рисков до 0.

Все участники вебинара будут ознакомлены с активно пополняющейся практикой по данной проблематике, получат запись мероприятия и презентацию спикеров, а также скидку 10% на услуги по подготовке документов для досудебного урегулирования спора с ФНС или для сопровождения оспаривания решения ФНС в судебном порядке.

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