Налоговые требования

Мораторий-2023: ФНС требует заплатить в бюджет 30% от прибыли или дивидендов, распределенных в 2022. Вебинар

ФНС признала страховым взносом 30% от распределенной прибыли/дивидендов, и теперь они подлежат уплате бюджету!

Версия для печати
Мораторий-2023: ФНС требует заплатить в бюджет 30% от прибыли или дивидендов, распределенных в 2022. Вебинар
Иллюстрация: freepik/freepik

Если ваша организация распределяла прибыль или выплатила дивиденды в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 и:

  • не подала в ЕФРСФДЮЛ заявление об отказе от моратория (который наложил запрет на такие операции в этот период);

  • подала заявление в реестр, но после проведения выплаты;

  • уже получила Уведомление/Требование/Протокол ФНС,

то рекомендуем вам посетить вебинар от сервиса «Федресурс онлайн» «Мораторий 2023: ФНС требует заплатить в бюджет 30% от прибыли/дивидендов, распределенных в 2022».

В рамках мероприятия будут освещены следующие вопросы:

  1. Устранение нарушений моратория по прибыли/дивидендам, распределенным в 2022 году: практические инструменты и эффективные методы борьбы с ФНС.

  2. Исключение уплаты 30% прибыли/дивидендов в пользу бюджета.

  3. Сведение операции к корпоративному конфликту и бухгалтерской ошибке.

  4. Минимизация рисков до 0.

Все участники вебинара будут ознакомлены с активно пополняющейся практикой по данной проблематике, получат запись мероприятия и презентацию спикеров, а также скидку 10% на услуги по подготовке документов для досудебного урегулирования спора с ФНС или для сопровождения оспаривания решения ФНС в судебном порядке.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар и исключить уплату 30% распределенной прибыли/дивидендов в пользу бюджету, переходите на сайт!

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8JybSi

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Ипотека

Льготная ипотека не делает жилье доступным, считает ЦБ. Сейчас, чтобы купить квартиру в новостройке, россиянину надо не есть 8 лет

Центробанк выступает против льготной ипотеки, поскольку видит в ней иллюзию доступного жилья. Цены на недвижимость растут, а доходы населения – нет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Больничные

Как бухгалтеру оформить больничный лист в 1С:Бухгалтерия

Благодаря электронному документообороту обмен информацией происходит быстро, по ЭДО, без участи заболевшего работника и без оформления листка нетрудоспособности на бумаге.

Как бухгалтеру оформить больничный лист в 1С:Бухгалтерия

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще