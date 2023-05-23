Расскажем про распределение имущества после ликвидации организации: какие процедуры предусмотрены и какие проблемы существуют.

Правила о распределении имущества юридического лица после того, как все кредиторы получат свое, зависят от того, в какой форме создана эта бизнес-единица.

Но независимо от формы каждый участник (учредитель) заинтересован в том, чтобы получить свою долю имущества (прав), причем законным способом и с минимальными налоговыми последствиями.

Как это сделать?

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Кому поступит имущество после ликвидации? Общие правила

Общее правило таково: то, что осталось после удовлетворения всех требований кредиторов, передается участникам или учредителям (п. 8 ст. 63 ГК). Исключения из него могут быть установлены законом, прочими нормативно-правовыми актами или же учредительным документом.

Оставшееся имущество ликвидированной некоммерческой организации целиком направляется на уставные цели НКО и (или) благотворительность.

Имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий, — ГУПов и МУПов, — вообще не предполагает распределения, остатки имущества поступают в распоряжение собственника (государства или муниципалитета).

Имущество ликвидируемого ООО распределяется после того, как участники общества получат распределенную и невыплаченную часть прибыли (п. 1 ст. 58 закона № 14-ФЗ от 08.02.1998).

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Оно распределяется между участниками пропорционально долям в уставном капитале ООО. При ликвидации АО порядок несколько иной:

Производятся выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены АО (ст. 75 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям и определенной уставом АО ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (п. 1 ст. 23 закона об АО).

И только после этого происходит распределение имущества.

Основная проблема неправильного документального оформления распределения имущества после ликвидации общества — невозможность без суда распределить имущество.

Законодательство не определяет конкретного порядка распределения (передачи) остатков имущества. При неграмотном оформлении остается лишь один путь — судебный, который предполагает существенные денежные затраты и временные проволочки.

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