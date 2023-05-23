Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Ликвидация бизнеса

Распределение имущества после ликвидации организации

Расскажем про распределение имущества после ликвидации организации: какие процедуры предусмотрены и какие проблемы существуют.
40
Распределение имущества после ликвидации организации
Иллюстрация: pixabay/pexels

Правила о распределении имущества юридического лица после того, как все кредиторы получат свое, зависят от того, в какой форме создана эта бизнес-единица.

Но независимо от формы каждый участник (учредитель) заинтересован в том, чтобы получить свою долю имущества (прав), причем законным способом и с минимальными налоговыми последствиями.

Как это сделать?

Надежнее и удобнее всего — прямо сейчас заказать подготовку документального оформления для распределения имущества в компании «Консалтинг онлайн». Квалифицированные налоговые юристы помогут в самых сложных случаях, в том числе при ликвидации фирм с иностранным элементом.

Кому поступит имущество после ликвидации? Общие правила

Общее правило таково: то, что осталось после удовлетворения всех требований кредиторов, передается участникам или учредителям (п. 8 ст. 63 ГК). Исключения из него могут быть установлены законом, прочими нормативно-правовыми актами или же учредительным документом.

Оставшееся имущество ликвидированной некоммерческой организации целиком направляется на уставные цели НКО и (или) благотворительность.

Имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий, — ГУПов и МУПов, — вообще не предполагает распределения, остатки имущества поступают в распоряжение собственника (государства или муниципалитета).

Имущество ликвидируемого ООО распределяется после того, как участники общества получат распределенную и невыплаченную часть прибыли (п. 1 ст. 58 закона № 14-ФЗ от 08.02.1998). 

Распределение имущества законным способом с оптимизацией налогов

Разработка индивидуальной системы для вывода имущества профильным юристом

Оно распределяется между участниками пропорционально долям в уставном капитале ООО. При ликвидации АО порядок несколько иной:

  • Производятся выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены АО (ст. 75 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

  • Выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям и определенной уставом АО ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (п. 1 ст. 23 закона об АО).

И только после этого происходит распределение имущества.

Основная проблема неправильного документального оформления распределения имущества после ликвидации общества — невозможность без суда распределить имущество.

Законодательство не определяет конкретного порядка распределения (передачи) остатков имущества. При неграмотном оформлении остается лишь один путь — судебный, который предполагает существенные денежные затраты и временные проволочки.

Однако есть и другой способ: прямо сейчас подайте заявку на распределение имущества. Эксперты «Консалтинг онлайн»:

  • Проанализируют вашу ситуацию и документы — понадобятся правоустанавливающие документы на имущество и данные об имеющихся ограничениях в пользу третьих лиц, учредительные документы и список участников (акционеров).

  • Выслушают ваши условия, на которых вы хотите передать имущество и сведения о том лице, которое приобретет его.

По итогам вы получаете все необходимые документы для внесудебного распределения имущества на ваших условиях.

Подать заявку на вывод имущества (цена — от 10 тыс. руб.) или на документальное оформление для вывода имущества с налоговой оптимизацией (от 100 тыс.) можно прямо сейчас. Никаких скрытых и дополнительных доплат — за выпуск ЭП, пошлины, оплата публикации, — все включено в стоимость.

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K8Uny

Федресурс онлайн

Федресурс онлайн

«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

8206 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Кому нужно зарегистрировать личный бренд? Зачем, кому нужно и что дает?

    Поговорим о личных брендах и о том, кому стоит получить на них права. В чем разница между личным и обычным брендом? Кому нужно зарегистрировать личный бренд? И что он дает? Читайте в статье.

    Кому нужно зарегистрировать личный бренд? Зачем, кому нужно и что дает?
    11
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах физлиц

    Для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел ЕНС. Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

    ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах физлиц
    9
    135
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Сколько стоит месяц жизни в Сербии? Средние цены в Белграде и Нови-Саде

    Если вы планируете переезд в эти города или просто интересуетесь, сколько стоит проживание в Сербии, в данной статье мы рассмотрим основные расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты питания, рестораны, общественный транспорт, развлечения, и бьюти-услуги.

    Сколько стоит месяц жизни в Сербии? Средние цены в Белграде и Нови-Саде
    18
    Логотип msneg
    msneg
    Экономика России

    За год в России сделано 4,1 млрд. заказов частным исполнителям. Исследование Авито Услуги + фото-отчет из их необычного офиса

    На днях я как издатель «Клерка» ходила на представление результатов совместного исследования платформы Авито Услуги и агентства ORO. Они рассказали, что из себя сейчас представляет рынок сферы услуг. Лично меня цифры поразили. А еще я покажу, в каком офисе обитают Авито Услуги (я до него еле добралась, потому что не привыкла к новому).

    За год в России сделано 4,1 млрд. заказов частным исполнителям. Исследование Авито Услуги + фото-отчет из их необычного офиса
    1
    34
    Логотип Клерк
    Клерк
    Автоматизация управленческого учета

    1С, Excel или Google-таблицы? Где удобнее вести управленческий учет

    Разберем плюсы и минусы каждой программы или сервиса. Вы сами решите — с помощью чего удобнее автоматизировать и настраивать управленку под нужды вашего бизнеса.

    1С, Excel или Google-таблицы? Где удобнее вести управленческий учет
    52
    Логотип ИСЭиК
    ИСЭиК
    Интернет и IT

    Искусственный интеллект в проведении экспертиз

    Использование нейросетей в современном мире становится все более привычным. Институт СЭиК начинает работу по внедрению современных технологий в работу по проведению экспертиз.

    Искусственный интеллект в проведении экспертиз
    25
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Банки

    Как дешево стоит твоя квартира? Или как банки оценивают залоговое имущество (таблица с дисконтами)

    Когда банк выдает кредит, он хочет возврата долга и процентов. Если заемщик не сможет исполнить обязательства, у кредитной организации есть возможность закрыть долг за счет залога. Объясняем, как банки оценивают кого имущество, какие виды стоимости существуют и на какую сумму кредита в итоге можно рассчитывать.

    Как дешево стоит твоя квартира? Или как банки оценивают залоговое имущество (таблица с дисконтами)
    1
    54
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Выход на пенсию

    В Госдуме рассмотрят ранний выход на пенсию для многодетных пап. Новые условия

    Депутаты предлагают установить условия для получения досрочной пенсии многодетными отцами. Рассмотрим условия, которые надо будет соблюсти, чтобы выйти на досрочный отдых.

    В Госдуме рассмотрят ранний выход на пенсию для многодетных пап. Новые условия
    171
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Порядок применения онлайн-касс

    Можно ли в 2023 году работать без онлайн-кассы

    Работа бизнеса с онлайн-кассами длится с 2017 года — кто-то начал их применять с самого начала кассовой реформы, для некоторых категорий бизнеса были предусмотрены отсрочки. Сроки переносились или вводились различные исключения — у ряда предпринимателей возникла путаница, нужно ли применять кассу конкретно их бизнесу и какая подходит. Разберемся.

    Можно ли в 2023 году работать без онлайн-кассы
    190
    Читать еще