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Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

Бизнес часто закрывается по неявным причинам: штрафы, халатность сотрудников или недобросовестность контрагентов. Предприниматели и руководители задаются вопросом, как защитить бизнес в то время, когда в любой момент может что-то пойти не так. Именно поэтому появился сервис Бизнес Мониторинг.
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Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

27 мая в Москве при поддержке генерального партнера Консалтинг Онлайн состоялся форум Максима Батырева «Клиенты на всю жизнь».

В рамках форума обсуждались вопросы, которые так волнуют бизнес — как привлекать и удерживать клиентов, чтобы они навсегда оставались с компанией. 

На мероприятии присутствовали предприниматели и руководители разных рангов и направлений. Среди спикеров выступили представители компаний, которые выстроили лучшие отношения со своими клиентами.

В ходе успешного прохождения мероприятия генеральный партнер форума — компания Консалтинг Онлайн презентовала гостям и участникам свой сервис Бизнес Мониторинг.

Аналитическая система мониторинга и защиты бизнеса

Бизнес Мониторинг — это сервис, который предупреждает о рисках, тем самым помогает защитить компанию от штрафов, неоправданных вложений и ненадежных поставщиков. 

Как это работает

Причины, по которым бизнес теряет деньги:

  1. Нарушение компанией своих обязательств из-за невнимательности или халатности сотрудников.

  2. Предписания и штрафы налоговой и других контролирующих органов.

  3. Недобросовестные контрагенты.

Бизнес Мониторинг — инновационный сервис, который поможет предотвратить эти причины.

К возможностям сервиса относится:

  • Сбор информации от госорганов и оперативное предоставление ее собственнику. Превентивная защита от предписаний ФНС, Прокураторы, Росфинмониторинга и других контролирующих органов.

  • Система контроля обязанностей компании и сроков их исполнения — для руководителей, юристов и бухгалтеров.

  • Анализ рисков и финансового состояния всех контрагентов.

  • Гарантированная защита от неконтролируемой дебиторской задолженности.

  • Аналитика контрагентов на всех этапах договорных отношений.

  • Анализ льгот для бизнеса.

Собственнику или руководителю бизнеса не придется тратить время на анализ всех этих показателей. Вся информация будет представлена в отчете, который можно обновить в любой день в течение нескольких часов.

Преимущества сервиса

Бизнес Мониторинг — это уникальная технологическая разработка:

  • Система аналитики разработана и поддерживается IT-специалистами Сколково.

  • Обеспечена возможность получать данные из всех госорганов.

Сервис подойдет как для гигантов рынка, так и для новичков. Система постоянно улучшается за счет обучения сотрудников и внедрения новых. 

Бизнес Мониторинг работает по всей России онлайн. Сотрудники сервиса находятся на связи 24 часа в сутки и поддерживают уже более 25 000 компаний в городах от Москвы до Владивостока.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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