Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

Бизнес часто закрывается по неявным причинам: штрафы, халатность сотрудников или недобросовестность контрагентов. Предприниматели и руководители задаются вопросом, как защитить бизнес в то время, когда в любой момент может что-то пойти не так. Именно поэтому появился сервис Бизнес Мониторинг.

27 мая в Москве при поддержке генерального партнера Консалтинг Онлайн состоялся форум Максима Батырева «Клиенты на всю жизнь».

В рамках форума обсуждались вопросы, которые так волнуют бизнес — как привлекать и удерживать клиентов, чтобы они навсегда оставались с компанией.

На мероприятии присутствовали предприниматели и руководители разных рангов и направлений. Среди спикеров выступили представители компаний, которые выстроили лучшие отношения со своими клиентами.

В ходе успешного прохождения мероприятия генеральный партнер форума — компания Консалтинг Онлайн презентовала гостям и участникам свой сервис Бизнес Мониторинг.

Аналитическая система мониторинга и защиты бизнеса

Бизнес Мониторинг — это сервис, который предупреждает о рисках, тем самым помогает защитить компанию от штрафов, неоправданных вложений и ненадежных поставщиков.

Как это работает

Причины, по которым бизнес теряет деньги:

Нарушение компанией своих обязательств из-за невнимательности или халатности сотрудников. Предписания и штрафы налоговой и других контролирующих органов. Недобросовестные контрагенты.

Бизнес Мониторинг — инновационный сервис, который поможет предотвратить эти причины.

К возможностям сервиса относится:

Сбор информации от госорганов и оперативное предоставление ее собственнику. Превентивная защита от предписаний ФНС, Прокураторы, Росфинмониторинга и других контролирующих органов.

Система контроля обязанностей компании и сроков их исполнения — для руководителей, юристов и бухгалтеров.

Анализ рисков и финансового состояния всех контрагентов.

Гарантированная защита от неконтролируемой дебиторской задолженности.

Аналитика контрагентов на всех этапах договорных отношений.

Анализ льгот для бизнеса.

Собственнику или руководителю бизнеса не придется тратить время на анализ всех этих показателей. Вся информация будет представлена в отчете, который можно обновить в любой день в течение нескольких часов.

Преимущества сервиса

Бизнес Мониторинг — это уникальная технологическая разработка:

Система аналитики разработана и поддерживается IT-специалистами Сколково.

Обеспечена возможность получать данные из всех госорганов.

Сервис подойдет как для гигантов рынка, так и для новичков. Система постоянно улучшается за счет обучения сотрудников и внедрения новых.

Бизнес Мониторинг работает по всей России онлайн. Сотрудники сервиса находятся на связи 24 часа в сутки и поддерживают уже более 25 000 компаний в городах от Москвы до Владивостока.

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