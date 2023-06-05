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  • Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ
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ЕГРЮЛ

Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ

При создании юридического лица его учредители должны указывать достоверную информацию о нем. В дальнейшем руководитель компании регулярно актуализирует информацию об обществе, содержащуюся в публичных реестрах. Включение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ влечет за собой неблагоприятные последствия как для самого общества, так и для контролирующих его лиц.
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Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ
Иллюстрация: Eduardo Casajús Gorostiaga/unsplash

Налоговая инспекция проводит регулярные проверки юридических лиц. Если по результатам контрольных мероприятий выявляются недостоверные сведения, об этом делается запись в реестре.

При неустранении нарушения в установленные законом сроки общество исключается из реестра на основании решения налогового органа.

Какие недостоверные сведения о юридическом лице грозят исключением из ЕГРЮЛ

Общество могут исключить из реестра, если в его отношении внесена запись о наличии недостоверных сведений, которая не устранена в течение полугода с момента внесения.

В официальном документе содержится информация относительно наименования, кодов ИНН/КПП и ОГРН, суммы уставного капитала, долей. В реестре имеется юридический адрес фирмы, вид экономической деятельности, сведения о руководителе и учредителях.

К недостоверным сведениям о юридическом лице в ЕГРЮЛ относят данные о руководителе и участниках, юридическом адресе предприятия.

Если эта информация указана с ошибками, сотрудники контролирующих органов вправе начать процедуру исключения.

Руководитель до момента исключения компании из реестра вправе устранить нарушения, обратившись в налоговую инспекцию. В случае принятия своевременных мер запись о недостоверности будет удалена из ЕГРЮЛ без негативных последствий для общества.

Основания для признания сведений недостоверными

В качестве недостоверных сведений в ЕГРЮЛ законодатель признает ту информацию, которая вызывает сомнения или не соответствует действительности.

Основанием для внесения записи о недостоверности могут являться:

  • Отсутствие общества по юридическому адресу. Налоговая инспекция может обнаружить несоответствие информации при проведении проверки. В ходе контрольных мероприятий инспектор может установить, что общество отсутствует по указанному адресу или зарегистрировано в здании, не предназначенном для осуществления уставной деятельности.

  • Некорректная информация. Ошибки при указании ФИО директора или участника, недействительные паспортные данные.

  • Участником/единоличным исполнительным органом является умерший гражданин или ликвидированное юридическое лицо.

  • Получение заявления физического лица, являющегося руководителем или участником фирмы, о недостоверности сведений о нем.

  • Директор внесен в реестре дисквалифицированных лиц или является «массовым директором».

  • Использование «массового адреса» для регистрации компании.

Подготовка документов об устранении отметки о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

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Как проходит исключение из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных

При выявлении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ налоговые органы оповещают общество. Ему дается возможность исправить нарушение, подтверждая новую информацию документально.

Если представитель фирмы не отвечает на уведомление в течение месяца, запись о недостоверности сведений делается в ЕГРЮЛ. Она отображается в реестре в течение 6 месяцев.

Если за это время не поступило возражений от заинтересованных лиц или недостоверные сведения не исправлены, компания из ЕГРЮЛ исключается во внесудебном порядке.

Последствия исключения из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения

Если фискальные органы обнаруживают нарушение и исключают компанию из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения, это чревато следующими последствиями:

  • Запрет создания и постановки на государственный учет нового юридического лица для бывшего директора фирмы и собственников более 50% доли исключенного ООО.

Данное ограничение имеет юридическую силу в течение 3 лет с момента исключения общества из ЕГРЮЛ.

  • Возможность взыскания с бывших собственников и руководителя организации убытков, возникших у контрагентов общества.

  • Сохранение информации о недостоверности данных в государственном реестре.

Это негативно сказывается на деловой репутации виновных лиц. При проверке контрагентов потенциальные партнеры могут узнать о наличии подобной записи и отказаться от сотрудничества.

Директор компании должен осознавать, что принудительное исключение предприятия из реестра не является заменой ликвидации. Эта процедура имеет нежелательные последствия и не освобождает собственников от ответственности по принятым на себя обязательствам.

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