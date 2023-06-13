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Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность директора, учредителя и иных контролирующих должника лиц: основания привлечения

Согласно статистическим данным сервиса Федресурс, в 2022 году к субсидиарной ответственности привлечено 5132 человека, что в 10 раз больше аналогичного показателя 2016 года. На лицо увеличение рисков переноса долгов с убыточного предприятия на его руководителей, потому проговорим основные риски для собственников и руководителей бизнеса, а также лиц, входящих с ними в одну группу.
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Субсидиарная ответственность директора, учредителя и иных контролирующих должника лиц: основания привлечения
Иллюстрация: freepik/freepik

Определяя круг лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, не стоит ограничиваться руководителями и участниками общества.

Очерчивая круг лиц, привлекаемых к ответственности, законодатель использует такой термин как «контролирующие должника лица» (КДЛ).

К их числу, помимо вышеуказанных субъектов, относятся любые лица, имеющие возможность определять деятельность должника.

Закон содержит только общие формулировки, определяющие КДЛ, но на практике к их числу зачастую относят сотрудников должника (главных бухгалтеров, финансовых директоров и рядовых юристов), а также компании, входящие в одну группу с должником и извлекающие прибыль из его деятельности.

Фактически в группу риска входят даже граждане, которые напрямую не связаны с банкротом.

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Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

Рассматривая основания привлечения к ответственности, необходимо ознакомиться со статьями 61.11 и 61.12 закона о банкротстве.

Ответственность предусматривается в случае невозможности полного удовлетворения требований кредиторов и накладывается, если установлено наличие вины КДЛ в наступлении одного из следующих событий:

  • совершение сделок с целью причинения имущественного вреда кредиторам;

  • документы бухгалтерского учета искажены или отсутствуют;

  • отсутствуют иные документы, обязательные для хранения в обществе;

  • требования кредитора возникли в результате правонарушений;

  • в федеральных реестрах не опубликованы обязательные для опубликования сведения.

Самостоятельным основанием для привлечения к ответственности является неподача заявления о банкротстве, однако оно распространяется только на руководителей должника.

Так, с момента, когда общество начало отвечать признакам неплатежеспособности, руководитель обязан в течение месяца обратиться с заявлением в суд. Если он этого не сделал, все требования кредиторов, возникшие по истечению месяца, могут быть предъявлены к нему.

Выше приведен не исчерпывающий перечень поводов для привлечения к ответственности, судам дано право использовать и иные основания для привлечения к субсидиарке, если они будут достаточными по мнению последнего.

Несмотря на то, что доля удовлетворенных заявлений о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности превышает 50% от общего числа, значительной части из них можно было избежать.

Руководители компаний после назначения конкурсного управляющего отходят от дел, зачастую даже не передавая последнему документацию, после чего ожидаемо получают решение о привлечении к субсидиарной ответственности.

В то же время, наладив контакты с управляющим и помогая ему вести процедуру, представляя ему необходимые документы и сведения, можно заручиться его лояльностью и избавить себя от большей части проблем.

Такой вариант может потребовать от Вас траты большого количества личного времени, однако это лучше, чем получить долг, который не может быть списан даже в рамках личного банкротства.

Помогать конкурсному управляющему не всегда в интересах руководителя, поскольку это чревато более серьезными последствиями. В таких случаях к процедуре стоит готовиться заблаговременно и, как вариант, самостоятельно обратиться с заявлением, что представит ряд преимуществ.

Как избежать субсидиарной ответственности

Резюмируя сказанное, дадим совет.

Если оказались у руля компании, оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации, процедура банкротства не избавит Вас от проблем, а только добавит новых.

В таких случаях рекомендуем прибегать к услугам квалифицированных юристов с опытом работы в делах по банкротству. И чем раньше это будет сделано, тем больше у Вас шансов выйти сухими из воды.

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Комментарии

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