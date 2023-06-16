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ИП и лицензии в реестре Федресурсе. Индивидуальные предприниматели обязаны публиковать лицензии на сайте Федресурс или получат штраф

Прокуратура с 2023 года установила пристальный надзор за исполнением обязанности по публикации лицензий в Федресурсе.
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ИП и лицензии в реестре Федресурсе. Индивидуальные предприниматели обязаны публиковать лицензии на сайте Федресурс или получат штраф
Иллюстрация: Racool studio/Freepik

С этого года все индивидуальные предприниматели, которые не исполняют обязанность по размещению лицензий в реестре Федресурсе, подвергаются проверкам со стороны органов прокуратуры и привлекаются к административной ответственности по статье 14.25 КоАП.

Обязанность по публикации в Федресурсе сведений о лицензиях устанавливается для всех индивидуальных предпринимателей подпунктом «м» пункта 7 и пунктом 11 статьи 7.1 закона №129-ФЗ.

Если вы ИП и впервые столкнулись с обязанностью по публикации сообщения о лицензии в Федресурсе или просто не знаете, как делать это без нарушений, мы подготовили для вас ряд нюансов, на которые в обязательном порядке следует обращать внимание:

  • К размещению в реестре Федресурс подлежит информация не только о получении лицензии.

Но и переоформление, аннулирование, приостановление, возобновление, то есть если произошло любое изменение статуса лицензии — ИП обязано опубликовать сообщение об этом на сайте Федресурс.

  • Срок на публикацию сообщения о лицензии в реестре Федресурс — 3 рабочих дня (установлен статьей 7.1 закона №129-ФЗ)

  • В рамках одной публикации в Федресурсе можно раскрыть сведения только об одной лицензии или одном изменении статуса лицензии.

Соответственно, если у ИП 2 лицензии (к примеру, медицинская деятельность и фармацевтическая деятельность), то в Федресурсе необходимо опубликовать 2 сообщения. Аналогично если происходило 2 изменения статуса лицензии (например, получение и потом ее продление или переоформление) — тогда на сайте Федресурс тоже публикуются 2 сообщения.

Федресурс лицензии

За 40 минут по фото или скан копии 2 документов

К чему может привести неисполнение обязанности и отсутствие в Федресурсе сведений о лицензии

Административная ответственность за нарушение обязанности внесения сведений в Федресурс установлена ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП. Если ИП не опубликует сведения о лицензии, то его ждет:

  • штраф в размере до 50000 рублей;

  • дисквалификация от предпринимательской деятельности на срок от 1 года до 3 лет.

Насколько реальна угроза ответственности за нарушения Федресурсе

Обратимся к свежей практике привлечения юрлиц и ИП к ответственности (на которую с 2013 до 2022 год никто не обращал внимание, а теперь массово наказывают и контролируют).

С 2022 года прокуратура стала осуществлять полномасштабный контроль обязанности внесения обязательной информации в реестр Федресурс.

Это привело к тому, что организации и ИП стали массово получать не только предписания от прокуратуры, но и иски. Ознакомьтесь, чтобы понимать все риски:

Все предписания и решения судов датируются 2023 годом. Риски столкнуться с таким исходом очень высоки.

Чтобы этого не произошло, рекомендуем вам опубликовать сообщение о лицензии в Федресурсе, чтобы не получить от прокуратуры предписание, иск и далее штраф по судебному решению.

Как это сделать?

Можно исполнить обязанность через портал Федресурс онлайн. Сведения будут размещены в реестре уже спустя 40 минут, а вам для этого ничего делать не придется. Все работа будет проделана опытными специалистами по раскрытию информации в госреестрах.

Чтобы опубликовать сведения о лицензии на сайте Федресурс, переходите на сайт fedresurs.online.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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