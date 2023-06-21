Не разместили уведомление о реорганизации (слияние) в Федресурсе и Вестнике госрегистрации: отказ в регистрации процедуры, штрафы и дисквалификация

Когда доходит дело до публикации сообщений, возникают вопросы:
В какой срок нужно успеть это сделать?
Нужно ли уведомлять о реорганизации в форме слияния в Федресурсе, если аналогичную публикацию разместили в «Вестнике государственной регистрации», и наоборот?
Какие последствия ждут компанию, если разместить уведомление с опозданием или вообще это не сделать?
Смотрите видео, где руководитель проекта «Раскрытие информации в федеральных реестрах» отвечает на все вопросы и дает подробные рекомендации.
Оставить заявку на размещение сообщения или бесплатную консультацию с экспертом по вопросам публикации информации в Федресурс можно по этой ссылке, в части Вестника госрегистрации - здесь. С практикой отказов ФНС из-за отсутствия уведомления можно ознакомиться тут.
Федресурс реорганизация слияние
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