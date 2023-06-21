Не разместили уведомление о реорганизации (слияние) в Федресурсе и Вестнике госрегистрации: отказ в регистрации процедуры, штрафы и дисквалификация

Как XYZ-анализ помогает изучать ассортимент компании? Что стоит за буквами X, Y, Z

Чтобы управлять прибылью, нужно управлять ассортиментом. Однако у компаний с сотней товаров всегда есть риск не понять, на чём стоит сделать акцент. Для анализа товаров бизнес часто прибегает к ABC-анализу. В некоторых ситуациях его бывает недостаточно — тогда проводят XYZ-анализ. Рассказываем в каких ситуациях нужен этот анализ и какие у него преимущества.