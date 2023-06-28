Персональные данные 2023. Как бизнесу избежать штрафа в размере 6 млн рублей за нарушения в части перс. данных?

При соблюдении требований закона № 152-ФЗ возникают вопросы:
Какие нормативные документы необходимо внедрить?
Как изменить структуру компании?
Какой штраф грозит бизнесу за невыполнение требований закона?
Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает, как сейчас должен протекать процесс обработки персональных данных.
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