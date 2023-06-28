Персональные данные 2023. Как бизнесу избежать штрафа в размере 6 млн рублей за нарушения в части перс. данных?

Кто и сколько заплатит при дроблении бизнеса? Выводы ВС по этому вопросу

Дробление бизнеса, например, реальное разделений функций компаний в группе, само по себе не запрещено. Но когда какая-либо из компаний является технической (можно было бы обойтись без нее), а также за счет такого разделения достигается экономия на налогах, то такое «дробление» привлекает внимание налоговых органов.