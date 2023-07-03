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Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери

Главной целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов, исчисляемых сотнями тысяч или миллионами рублей.
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Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери
Иллюстрация: freepik/freepik

Последняя правоприменительная практика за 2022-2023 гг. свидетельствует о том, что при нарушении процедуры распределения прибыли ФНС успешно доначисляет до 30% суммы выплаченных дивидендов обществу, уплата которых может привести к возникновению признаков неплатежеспособности и потере бизнеса в результате неконтролируемого банкротства.

Тема крайне актуальна и болезненна для собственников бизнеса, которые в обязательном порядке должны быть осведомлены о способах недопущения нарушений либо при их наличии о механизмах минимизации последствий.

О распределении прибыли ООО без ошибок речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг онлайн», который состоится 5 июля в 10:00 (МСК) при поддержке:

  • НАКЮР — Национальной Ассоциации Корпоративных Юристов.

  • Международной ассоциации WEA — экспертов малого и среднего предпринимательства.

Подробная программа мероприятия — по этой ссылке.

Посмотрев бесплатный вебинар, вы узнаете:

  • Каких правил стоит придерживаться при выплате дивидендов?

  • Как налоговая узнает о нарушениях при выплате дивидендов?

  • Что такое переквалификация распределенной прибыли в платежи не дивидендного характера?

  • Кому можно выплачивать дивиденды, не опасаясь санкций со стороны налоговой?

  • Какие финансовые последствия могут возникнуть у общества и как их избежать?

  • Что произойдет, если все же ФНС России установит недоимку?

Регистрируйтесь на бесплатный вебинар о распределении прибыли ООО, чтобы узнать все требования к процессу и не допустить нарушений!

Распределение прибыли в ООО: как провести без нарушений перед ФНС и ФЗ «Об ООО»

Бесплатный вебинар 5 июля в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid:

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Комментарии

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