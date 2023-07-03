Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери

Главной целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов, исчисляемых сотнями тысяч или миллионами рублей.

Последняя правоприменительная практика за 2022-2023 гг. свидетельствует о том, что при нарушении процедуры распределения прибыли ФНС успешно доначисляет до 30% суммы выплаченных дивидендов обществу, уплата которых может привести к возникновению признаков неплатежеспособности и потере бизнеса в результате неконтролируемого банкротства.

Тема крайне актуальна и болезненна для собственников бизнеса, которые в обязательном порядке должны быть осведомлены о способах недопущения нарушений либо при их наличии о механизмах минимизации последствий.

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Каких правил стоит придерживаться при выплате дивидендов?

Как налоговая узнает о нарушениях при выплате дивидендов?

Что такое переквалификация распределенной прибыли в платежи не дивидендного характера?

Кому можно выплачивать дивиденды, не опасаясь санкций со стороны налоговой?

Какие финансовые последствия могут возникнуть у общества и как их избежать?

Что произойдет, если все же ФНС России установит недоимку?

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