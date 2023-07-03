Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери

Последняя правоприменительная практика за 2022-2023 гг. свидетельствует о том, что при нарушении процедуры распределения прибыли ФНС успешно доначисляет до 30% суммы выплаченных дивидендов обществу, уплата которых может привести к возникновению признаков неплатежеспособности и потере бизнеса в результате неконтролируемого банкротства.
Тема крайне актуальна и болезненна для собственников бизнеса, которые в обязательном порядке должны быть осведомлены о способах недопущения нарушений либо при их наличии о механизмах минимизации последствий.
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Каких правил стоит придерживаться при выплате дивидендов?
Как налоговая узнает о нарушениях при выплате дивидендов?
Что такое переквалификация распределенной прибыли в платежи не дивидендного характера?
Кому можно выплачивать дивиденды, не опасаясь санкций со стороны налоговой?
Какие финансовые последствия могут возникнуть у общества и как их избежать?
Что произойдет, если все же ФНС России установит недоимку?
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Распределение прибыли в ООО: как провести без нарушений перед ФНС и ФЗ «Об ООО»
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