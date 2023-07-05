Субсидиарная ответственность при банкротстве: основания привлечения контролирующих должника лиц

В соответствии с действующим законодательством к субсидиарной ответственности можно привлечь не только руководителя организации или ее учредителей, но и контролирующих должника лиц (КДЛ). Это лица, которые имеют право отдавать должнику обязательные для исполнения указания либо определяют его деятельность.

Сам по себе статус контролирующего должника лица не может стать поводом для привлечения к субсидиарной ответственности.

Однако существует ряд оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, и их перечень довольно обширный — от недостоверности или отсутствия документации общества до заключения сделок, которые нанесли вред обществу и кредиторам (при условии невозможности рассчитаться со своими кредиторами).

В таких случаях возможно развитие самого негативного сценария.

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