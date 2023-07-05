Субсидиарная ответственность при банкротстве: основания привлечения контролирующих должника лиц

Сам по себе статус контролирующего должника лица не может стать поводом для привлечения к субсидиарной ответственности.
Однако существует ряд оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, и их перечень довольно обширный — от недостоверности или отсутствия документации общества до заключения сделок, которые нанесли вред обществу и кредиторам (при условии невозможности рассчитаться со своими кредиторами).
В таких случаях возможно развитие самого негативного сценария.
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Анализ на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации о субсидиарной ответственности
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