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Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность при банкротстве: основания привлечения контролирующих должника лиц

В соответствии с действующим законодательством к субсидиарной ответственности можно привлечь не только руководителя организации или ее учредителей, но и контролирующих должника лиц (КДЛ). Это лица, которые имеют право отдавать должнику обязательные для исполнения указания либо определяют его деятельность.
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Сам по себе статус контролирующего должника лица не может стать поводом для привлечения к субсидиарной ответственности. 

Однако существует ряд оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, и их перечень довольно обширный — от недостоверности или отсутствия документации общества до заключения сделок, которые нанесли вред обществу и кредиторам (при условии невозможности рассчитаться со своими кредиторами).

В таких случаях возможно развитие самого негативного сценария.

Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает о прочих основаниях и вероятности наступления субсидиарной ответственности с актуальной статистикой.

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Комментарии

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