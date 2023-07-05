Уменьшение уставного капитала в «Вестнике государственной регистрации»: как опубликовать сообщение в журнал

Абсолютно все юридические лица, которые находятся в стадии уменьшения уставного капитала, должны исполнить обязанность по уведомлению своих кредиторов посредством размещения информации об уменьшении уставного (складочного) капитала в журнале «Вестник государственной регистрации». В противном случае будет получен отказ налоговой.

Упомянутая выше обязанность устанавливается в отношении юридических лиц в соответствии с приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, а также порядком уменьшения уставного капитала организаций, который определяется соответствующими ФЗ для различных типов предприятий (для обществ с ограниченной ответственностью это закон об ООО, в части акционерных обществ — закон об АО).

Процесс публикации объявления об уменьшении уставного капитала юридического лица в Вестник госрегистрации

Внесение сообщения об уменьшении уставного (складочного) капитала организации в издание должно соответствовать установленному порядку.

Чтобы подать сведения, потребуется:

Бланк-заявка и сопроводительное письмо, которые формируются автоматически и доступны для скачивания на втором шаге. Подписывает лицо, указанное в сведениях о заявителе.

Решение/приказ о назначении на должность руководителя.

Решение об уменьшении уставного капитала.

Платежныйдокумент — платежное поручение, квитанция/чек Сбербанка или другого коммерческого банка.

Также необходимо соблюсти порядок и условия в заявлении кредиторами общества.

Требования для АО предусмотрены пунктом 3 статьи 30, 208-ФЗ, для ООО — предусмотрено пунктом 5 статьи 20, 14-ФЗ.

Для остальных юридических лиц, в соответствии с ГК, указанное сообщение публикуется хозяйственными обществами в случае уменьшения УК, государственными и муниципальными унитарными предприятиями в случае уменьшения уставного фонда, сельскохозяйственными кооперативами — в случае уменьшения паевого фонда, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

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Для того чтобы ваша заявка на публикацию оказалась успешной и прошла проверку, она должна соответствовать ряду технических условий:

Загрузке подлежит в рамках одной заявки не более 8 файлов. Их размер не может быть больше 3 МБ .

Та документация, которая прилагается вами к заявке, должна быть в хорошем качестве .

Печать и подписи, которые содержатся в прикрепленных бумагах, должны быть хорошо читаемы.

Проверка сообщения, по общему порядку, составляет не более суток. Если никаких проблем с заявкой выявлено не было, пользователь получает счет на оплату пошлины за совершение публикации в реестре.

Размер последней напрямую коррелирует с размером сообщения. Чем больше будет объем публикации, тем больше придется заплатить. В настоящее время пошлина рассчитывается следующим образом — 150 рублей за 1 квадратный сантиметр.

Неправильные действия при оплате счета могут привести к тому, что публикация не появится в ближайшем номере журнала. Чтобы не допустить просрочек, внимательно подходите к этому этапу.

Сроки подачи сообщения об уменьшении УК в Вестник и Единый Федеральный Реестр (Федресурс)

В течение 3 рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 раз в месяц опубликовать в Вестнике гос. регистрации и Федресурсе уведомление об уменьшении его УК.

Не стоит оттягивать факт совершения публикации в Вестник, ведь именно с даты публикации начинается отсчет периода, во время которого кредиторы и иные заинтересованные лица правомочны предъявить свои требования (пп. «у» статьи 23 ФЗ №129 о государственной регистрации юридических лиц).

Причины отказа в государственной регистрации уменьшения УК

ФНС может отказать в регистрации процедуры ввиду ряда выявленных нарушений.

К ним относятся:

Отсутствие сведений о реализации процедуры во всех необходимых ресурсах. Размещение публикаций с ошибками или некорректными данными. Указание ошибочных сроков для предъявления кредиторами требований. Такая оплошность чревата удлинением самого периода предъявления претензий и сдвигом даты подачи документов на последующую регистрацию уменьшения УК. Срок предъявления требований определен законами — 30 календарных дней.

Как опубликовать сообщение об уменьшении уставного капитала в Вестник госрегистрации без нарушений

Сделать это можно посредством портала «Вестник онлайн». При этом вам нужно будет всего лишь предоставить необходимые для публикации документы. Все остальное за вас сделают опытные юристы, ежедневно составляющие десятки сообщений.

Чтобы внести сведения об уменьшении УК в журнал, переходите на сайт vestnic.online.

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