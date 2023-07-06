Уменьшение уставного капитала ООО и АО: порядок, пути, случаи уменьшения УК организации

Уменьшение уставного капитала по инициативе компании зачастую является ее стратегическим решением, которое способствует оптимизации хозяйственной деятельности и улучшению финансового положения как общества, так и участников.

Наиболее очевидным мотивом добровольного уменьшения уставного капитала акционерного общества (далее — АО) выступает намерение обеспечить выплату акционерам дополнительного дохода, в том числе при отсутствии достаточного количества прибыли.

В свою очередь, в обществе с ограниченной ответственностью (далее — ООО) при произвольном уменьшении уставного каптал никакие выплаты и имущественные выдачи не производятся, поэтому личного интереса в такой процедуре ООО не имеют.

Можно предположить, что данная правовая возможность для ООО не актуальна и скорее решение ее участников об уменьшении уставного капитала продиктовано в силу требований закона.

Однако независимо от того, принято ли решение об уменьшении уставного капитала по собственному усмотрению общества или это обязанность в случаях, предусмотренных законом, сама процедура уменьшения уставного капитала характеризуется сложными экономическим и юридическим составом и требует внимательного изучения законодательства и соблюдения определенных правил и процедур.

В каких случаях уменьшение уставного капитала — это обязанность

Требование закона об уменьшении уставного капитала служит защитой интересов кредиторов компании, а также интересов неопределенного круга лиц, поскольку данные, раскрытые в уставе и в ЕГРЮЛ, должны отражать фактическую ситуацию финансовой устойчивости общества с достаточной степенью достоверности.

К случаям обязательного уменьшения уставного капитала в силу закона относятся следующие ситуации:

когда общество в течение года не распорядилось принадлежавшими ему казначейскими акциями или долями (п. 4.1 ст. 17, ст. ст. 34, 72, 76 закона об АО, ст. ст. 23, 24 закона об ООО);

когда стоимость чистых активов общества на протяжении 3 последних отчетных лет остается меньше размера уставного капитала (п. 6 ст. 35 закона об АО, п. 4 ст. 30 закона об ООО).

Какими способами можно уменьшить уставной капитал

Вне зависимости от того производится уменьшение уставного капитала в произвольном или обязательном порядке, предусмотрено 2 способа уменьшения уставного капитала (ст. 29 закона об АО, ст. 20 закона об ООО):

путем уменьшения номинальной стоимости акций АО (сокращения номинальной стоимости долей всех участников ООО);

путем уменьшения количества акций АО (погашения долей, принадлежащих ООО).

Кроме этого, уменьшение уставного капитала АО возможно путем приобретения и погашения акций, но только при условии, что это предусмотрено уставом общества. При этом для ООО такая возможность не предусматривается вовсе.

Обращаем внимание, что акции (доли) общества, которые принадлежат другим владельцам, не могут быть погашены до тех пор, пока они не перейдут от участника в собственность общества. Только после этого общество может аннулировать принадлежащее ему имущество.

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Какие последствия возникают при невыполнении императивного требования по уменьшению уставного капитала

В случаях, когда общество обязано уменьшить уставной капитал, но при этом намеренно уклоняется от совершения такого действия — влечет применения к нему санкционных мер.

Так, кредиторы общества все равно приобретают те же права, что и при уведомлении их о готовящемся уменьшении уставного капитала общества, а именно они вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности такого исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

В свою очередь, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также иные прямо уполномоченные на то государственные и муниципальные органы вправе предъявить в суд требование о ликвидации такого общества.

Основание для обращения с соответствующим иском в суд дает общая норма п. 2 ст. 61 ГК о принудительной ликвидации юридического лица, действующего с нарушением закона.

Когда законом устанавливаются запреты на уменьшение уставного капитала

Во-первых, в отношении обществ устанавливается запрет на уменьшение уставного капитала, при котором его размер станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату:

представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества (если общество в добровольном порядке уменьшает уставный капитал). Например, если уменьшение уставного капитала производится в 2023 году, то минимальный уставный капитал общества составляет — 10 тыс. рублей для ООО и непубличного АО, а также 100 тыс. рублей для ПАО (ст. 14 закона об ООО, ст. 26 закона об АО);

государственной регистрации общества (если общество в обязательном порядке уменьшает уставный капитал). Такой капитал должен соответствовать требованиям, которые предъявлялись к обществу на момент его создания. Например, если ЗАО было создано в апреле 1998 г., то его уставный капитал может быть уменьшен до 100 МРОТ по состоянию на эту дату, то есть до 8 349 рублей.

Во-вторых, закон устанавливает следующие случаи, когда не допускается добровольное уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, которое предусматривает выплату акционерам денежных средств или эмиссионных бумаг другого общества:

уставной капитал оплачен не полностью;

АО по требованию акционеров выкупило не все акции, которые следовало приобрести на основании ст. 75 закона об АО;

на день принятия решения об уменьшении уставного капитала АО отвечает признакам (несостоятельности) банкротства;

на день принятия решения об уменьшении уставного капитала стоимость чистых активов АО меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций;

неполная выплата объявленных дивидендов (п. 4 ст. 29 закона об АО).

Как происходит уменьшение уставного капитала

Для уменьшения уставного капитала обществу необходимо принять соответствующее решение на общем собрании акционеров (участников ООО), в течение 3 рабочих дней сообщить о принятом решении в регистрирующий орган, внести в ЕФРСДЮЛ уведомление об уменьшении уставного капитала, дважды с периодичностью один раз в месяц уведомить кредиторов общества путем публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» и внести изменения в устав или утвердить его в новой редакции.

Для АО в зависимости от выбранного способа уменьшения уставного капитала также потребуется зарегистрировать изменения в решение о выпуске ценных бумаг, если уменьшается их номинальная стоимость, или провести процедуру погашения акций и составить отчет об итогах их погашения.

В целях регистрации действий по уменьшению уставного капитала, в регистрирующий орган подаются следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р13014 (подпись требует нотариального заверения, если выбран не электронный способ подачи документов);

протокол/решение общего собрания акционеров (участников ООО) об уменьшении уставного капитала;

изменения, которые вносились в устав (или устав в новой редакции) в 2 экземплярах;

платежный документ, подтверждающий оплату госпошлины в размере 800 руб. (представляется по желанию, а также при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется).

расчет стоимости чистых активов, если процедура выполняется в обязательном порядке.

На заключительном этапе налоговый орган регистрирует изменения и вносит соответствующие сведения в реестр, после чего на шестой рабочий день предоставляет лист записи ЕГРЮЛ, а также новый Устав с отметкой налоговой.

Уменьшение уставного капитала общества достаточно сложная процедура, которая требует соблюдения всех требований законодательства.

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