Федресурс и лицензия на управление многоквартирными домами (МКД): порядок публикации сведений

С 1 января 2018 года действует правило о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами сроком на пять лет. Ранее данные лицензии выдавались на бессрочной основе. Сведения о такой лицензии необходимо разместить в Федресурсе.

В отношении лицензий, выданных до 2018 года, пятилетний срок начинает исчисляться именно с 1 января 2018 года. Соответственно, самая ранняя дата истечения срока действия документа — 1 января 2023 года.

Однако законодатель решил предоставить отсрочку на получение новой лицензии и предоставил данную возможность до 1 января 2023 года.

Это значит, что в срок до 1 июля 2023 года организациям, у которых есть лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, необходимо внести сведения о лицензии в реестр Федресурс.

Для соблюдения требований закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ у организаций и ИП возникает вопрос:

О каких существенных фактах, касающихся лицензии управления МКД, необходимо сообщать в Федресурс.

В течение какого времени после наступления существенного факта нужно это сделать.

Какой штраф грозит бизнесу за невыполнение требований закона.

Публикация сведений о лицензии на управление МКД надлежащим образом — единственная возможность избежать возможных негативных правовых последствий.

Смотрите видео, где руководитель проекта «раскрытие информации в федеральных реестрах» рассказывает, как разместить в Федресурс сообщение о лицензии на управление МКД.

Публикация сведений о лицензии в Федресурсе за 40 минут по фото или скан копии 2-х документов Опубликовать

Опубликовать в Федресурс сообщение о переоформлении / прекращении лицензии на управление МКД можно здесь

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