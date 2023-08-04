Реорганизация ООО: подробная пошаговая инструкция и все формы реорганизации общества с ограниченной ответственностью

Процедура реорганизации общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) направлена на прекращение или изменение юридического лица (его организационно-правовой формы, имущественного состава и состава участников).

Объем прав и обязанностей, переходящих к правопреемнику (существующей организации или вновь создаваемой), определяется в зависимости от формы реорганизации:

в полном объеме только к одному правопреемнику (при слиянии, присоединении и преобразовании);

в полном объеме, но к нескольким правопреемникам в соответствующих частях (при разделении);

частично как к одному, так и к нескольким правопреемникам (при выделении).

В настоящей статье определим наиболее распространенные основания для принятия решения о реорганизации ООО, рассмотрим формы реорганизации ООО, а также опишем порядок действий, совершаемых при такой процедуре.

Основания для проведения процедуры реорганизации ООО

Существует множество факторов, под влиянием которых общество принимает в добровольном порядке решение о реорганизации, в частности: необходимость в разделении бизнеса между несколькими собственниками;

быстрое достижение стратегических целей организации;

наблюдается низкая рентабельность;

преодоление входного барьера и быстрое проникновение в новые для организации отрасли;

расширение продуктовой линии;

экономия на масштабах производства, снижение трансакционных издержек;

налоговая оптимизация;

поглощение организацией конкурентов и т.д.

Обращаем внимание, что формальным основанием для проведения процедуры реорганизации ООО является решение его собственников.

Формы реорганизации ООО

Действующее гражданское законодательство допускает реорганизацию юридического лица в следующих формах (ст. 57 ГК РФ):

Кроме того, указанные формы могут одновременно сочетаться (например, разделение с одновременным присоединением, выделение с одновременным присоединением, разделение с одновременным слиянием или выделение с одновременным слиянием).

Общий порядок реорганизации ООО

Общий порядок реорганизации ООО включает в себя необходимость совершения следующих действий:

Проведение инвентаризации активов и пассивов обществ, участвующих в реорганизации. Получение предварительного согласия антимонопольного органа в случае необходимости. Составление передаточного акта. Подготовка проекта договора о слиянии, договора о присоединении. Подготовка проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации. Принятие решения о реорганизации на общем собрании участников (учредителей) каждого общества. Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации с указанием выбранной формы. Публикация сообщений о реорганизации общества в Федресурс и журнале «Вестник государственной регистрации». Государственная регистрация организации, создаваемой в результате реорганизации. Дополнительные действия, которые выполняются в зависимости от особенностей реорганизуемого общества: уведомление работников о реорганизации; проведение совместного общего собрания реорганизуемых обществ; внесение изменений о замене эмитента в решении о выпуске акций; регистрация выпуска акций; внесение изменений в учредительные документы общества и при необходимости изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по реорганизации ООО.

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Проведение инвентаризации активов и пассивов обществ, участвующих в реорганизации

Осуществление инвентаризации является обязательным действием при реорганизации ООО, поскольку по результатам такой инвентаризации будет определен перечень активов и обязательств, которые реорганизуемое общество передаст основному юридическому лицу после реорганизации. Для проведения инвентаризации и составления инвентаризационных описей и иных документов следует руководствоваться общими принципами инвентаризации, которые приведены в Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49).

Получение предварительного согласия антимонопольного органа

В определенных случаях реорганизуемым юридическим лицам (в форме слияния и присоединения) следует получить предварительное согласие антимонопольного органа. Например, если суммарная стоимость активов обществ превышает 7 млрд. руб., или их суммарная выручка от реализации товаров за предшествующий реорганизации год превысила 10 млрд. руб. (п. 1 ст. 27 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Составление передаточного акта

Нынешнее законодательство имеет некоторые проблемы правового регулирования порядка составления передаточного акта при реорганизации ООО. Ранее в редакции ГК РФ до 2014 года определяющим документом правопреемства был:

разделительный баланс , который составлялся при выделении и разделении;

и передаточный акт, который составлялся при слиянии, присоединении и преобразовании.

В редакции ГК РФ, действующей с 2014 года, стал обязательным только передаточный акт, и только для реорганизации в форме разделения и выделения. Это связано с тем, что в случае слияния и присоединения права и обязанности присоединенного ООО переходят в порядке универсального правопреемства, а при преобразовании права и обязанности реорганизованного общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников (Письмо ФНС России от 14.03.2016 № ГД-4-14/4182@, п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Однако, до настоящего момента, соответствующие поправки в ст. 52, 53, 56 Закона об ООО в отношении составления передаточного акта при слиянии, присоединении, преобразовании не внесены.

Аналогичная ситуация в отношении разделительного баланса в ст. 54, 55 Закона об ООО, где его утверждение при реорганизации в форме разделения и выделения – обязательно, но в связи с внесением изменений в нормы ГК РФ составляется в обязательном порядке только передаточный акт при указанных формах реорганизации.

Поскольку на законодательном уровне до конца не решен вопрос об использовании разделительного баланса и передаточного акта, рекомендуется оформлять перечисленные документы в зависимости от формы реорганизации.

Подготовка проекта договора о слиянии, договора о присоединении

Договор о слиянии и договор о присоединении в соответствующих формах реорганизации составляются в обязательном порядке и утверждаются общим собранием участников в рамках решения ими вопроса о реорганизации ООО (п. 2 ст. 52, п. 2 ст. 53 Закона об ООО).

В договоре о слиянии обязательно должны быть положения о порядке и условиях слияния, порядке обмена долей в уставном капитале каждого общества на доли в уставном капитале нового общества, а также о порядке и сроках проведения совместного общего собрания участников (п. п. 3, 4 ст. 52 Закона об ООО).

В договоре о присоединении обязательно должны быть положения о порядке и сроках проведения совместного общего собрания участников и об изменениях, вносимых в устав общества, к которому осуществляется присоединение (п. 3 ст. 53 Закона об ООО).

Иных обязательных требований к содержанию договора Закон об ООО не содержит.

Подготовка проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации

Особенностей при подготовке проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации ООО не наблюдается, поскольку Закон об ООО не предъявляет каких-либо специальных требований к уставам.

Соответственно порядок составления точно такой же, как и при создании ООО. Рекомендуется использовать устав одного из реорганизуемых обществ, который отвечает интересам участников, и заменить в нем только сведения о существующем обществе на сведения о создаваемом обществе.

Принятие решения о реорганизации на общем собрании участников (учредителей) каждого общества. Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации

Как следует из п. 2 ст. 65.3, пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ вопрос о реорганизации относится к исключительной компетенции общего собрания ООО.

На общем собрании участников каждого общества принимается решение о реорганизации в одной из пяти форм, устанавливается порядок и условия такой реорганизации, о создании нового юридического лица (разделение, выделение), об утверждении передаточного акта (присоединение, слияние, разделение, выделение), об утверждении договора о присоединении (присоединение), об утверждении договора о слияния (слияние), об утверждении учредительных документов, об избрании органов нового общества (новых обществ), о порядке обмена долей участников общества на акции (вклады, паи) (преобразование).

Такое решение принимается единогласно всеми участниками общества и оформляется в виде протокола в письменной форме, а если в обществе один участник, то единолично и оформляет решение единственного участника в письменном виде (п. 8 ст. 37, ст. 39 Закона об ООО).

Принятое решение о реорганизации подлежит обязательному заверению нотариусом, если уставом или решением общего собрания не предусмотрен альтернативный способ подтверждения (без участия нотариуса).

После принятия решения о реорганизации обществ возникает обязанность незамедлительно в течении 3-х рабочих дней письменно уведомить об этом уполномоченный орган государственной регистрации по форме № Р12003 (форма установлена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), с приложением протокола (решения) юридического лица.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ).

Рекомендуется в целях упрощения процедуры реорганизации, а также минимизации временных и финансовых затрат на общем собрании участников обществ определить общество, которое будет обязанным от имени всех юридических лиц участвующих в реорганизации, уведомлять регистрирующий орган, опубликовать уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также вносить такие сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее – Федресурс).

Как правило в качестве заявителя на уведомительном этапе выступает руководитель реорганизуемого ООО. Само заявление должно быть засвидетельствовано в нотариальном порядке, за исключением случая, когда документы подаются в форме электронных документов, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) заявителя.

Таким образом, на уведомительном этапе о начале процедуры реорганизации подаются в регистрирующий орган следующие документы: заявление (уведомление) по форме № Р12003 о принятии решения о реорганизации;

протокол (решение) юридических лиц, принявшего решение о реорганизацию.

После принятия регистрирующим органом положительного решения в ЕГРЮЛ вносится запись о начале процедуры реорганизации юридического лица.

Публикация сообщения о реорганизации общества в Федресурс и журнале «Вестник государственной регистрации»

В обязательном порядке в течение 3-х рабочих дней с момента решения о реорганизации публикуется уведомление об этом в Федресурс (пп. «н.6» п. 7 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Повторное размещение информации в Федресурс осуществляется через месяц после опубликования первого сообщения.

После получения листа записи ЕГРЮЛ от регистрирующего органа о нахождении юридического лица в процессе реорганизации следующий шаг - публикация сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» (п. 1 ст. 60 ГК РФ, Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355). Вторая публикация в указанном журнале осуществляется не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца с момента размещения первого уведомления. Без указанных публикации в государственной регистрации реорганизации будет отказано.

Обращаем внимание, если реорганизуемому лицу известны его кредиторы, то необходимо их уведомить также в письменном виде в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган (п. 2 ст. 13.1 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

В случае не публикации сведений о реорганизации юридического лица возникают следующие последствия:

наложение административного штрафа на должностных лиц от 5 до 50 тыс. рублей и дисквалификация на срок от 1 года при повторном нарушении в соответствии с п. 7, 8 ст. 14.25 КоАП;

отказ инспекции ФНС России в государственной регистрации процедуры реорганизации общества.

Государственная регистрация организации, создаваемой в результате реорганизации

После истечения 30 дней с даты второго сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения 3х месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации необходимо подготовить и представить в регистрирующий орган (по месту нахождения директора (слияние, выделение, преобразование), по месту нахождения основного ООО (присоединение, разделение)) следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р12016 в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц);

учредительный документ (представляется в одном подлинном экземпляре, за исключением, если юридическое лицо действует на основании типового устава (слияние, разделение, выделение, преобразование);

договор о присоединении (присоединение);

договор о слиянии (слияние);

передаточный акт (разделение, выделение);

квитанция об уплате госпошлины (при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется);

документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда (рекомендуется представить, но не является обязательным).

Подача документов на всех этапах реорганизация возможна следующими способами: путем непосредственного обращения в инспекцию, через МФЦ, почтовым отправлением, через Единый портал госуслуг, интернет-сервис на сайте ФНС России, мобильное приложение (при наличии УКЭП), через нотариуса при личном обращении к нему за отдельную плату (п. 1 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

После рассмотрения представленных документов и при положительном решении уполномоченного органа процедура реорганизации ООО считается завершенной только после государственной регистрации новых или обновленных юридических лиц или по факту внесения записи в ЕГРЮЛ (при присоединении).

Дополнительные действия, которые выполняются в зависимости от особенностей реорганизуемого общества

После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации и до подачи документов на регистрацию может потребоваться совершение следующих дополнительных действий:

Уведомить работников о реорганизации.

В случае наличия работников в реорганизуемом общества, их следует уведомить о реорганизации под подпись не позднее двух месяцев до даты реорганизации (ст. 74 ТК РФ).

Проведение совместного общего собрания реорганизуемых обществ.

Такое собрание проводится в том случае, если в устав общества, к которому осуществляется присоединение, вносятся изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также решаются иные вопросы, в том числе об избрании органов общества (п. 3 ст. Закона об ООО). Также совместное общее собрание участников обществ проводится и при реорганизации в форме слияния, когда решается вопрос об избрании органов ООО (п. 4 ст. 52 Закона № 14-ФЗ).

Внесение изменений о замене эмитента в решении о выпуске облигаций.

В случае, если реорганизуемое общество выпускало облигации, то необходимо совершить действия по внесению изменений о замене эмитента в решении о выпуске облигации.

Регистрация выпуска акций путем подачи заявления и документов.

Данный этап проводится при преобразовании ООО в АО, если из ООО выделяется АО, при разделении ООО создается АО.

Дополнительно, в процедуре реорганизации в форме присоединения скорее всего потребуется внести изменения в учредительные документы общества-правопреемника, поскольку при указанной форме может происходить увеличение уставного капитала, увеличение количества участников за счёт участников присоединенного ООО, а также избраться новые органы ООО.

В таком случае для регистрации данных изменений в регистрирующий орган подаются следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р13014 о внесении изменений в учредительные документы общества и при необходимости изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

учредительный документ (устав в новой редакции);

протокол (решение) общего собрания учредителей юридических лиц;

квитанция об уплате госпошлины (при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется).

Вне зависимости от выбранной формы реорганизации ООО, это сложный и многоэтапный процесс. Только при соблюдении всех законодательных норм возможно проведение процедуры без штрафов и иных санкций.

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