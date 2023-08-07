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Малый и средний бизнес

Упрощенная ликвидация 2023: порядок упрощенной процедуры ликвидации с 1 июля 2023 года для субъектов МСП

С 1 июля 2023 действует упрощенный порядок исключения из ЕГРЮЛ юридических лиц, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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Упрощенная ликвидация 2023: порядок упрощенной процедуры ликвидации с 1 июля 2023 года для субъектов МСП
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Новый порядок направлен на упрощение процедуры добровольной ликвидации юридического лица — субъекта МСП, в результате которой не потребуется назначать ликвидатора (формировать ликвидационную комиссию), подавать в регистрирующий орган целый комплект документов (заявления, решения, промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс), публиковать сообщения о ликвидации. 

Теперь для исключения компании — субъекта МСП из реестра юридических лиц ее учредителям (участникам) достаточно единогласно принять решение о прекращении деятельности организации и направить в регистрирующий орган только одно заявление – заявление об исключении общества из ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 21.3 закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Обязательные условия упрощенной процедуры ликвидации юрлица

Исключение юридических лиц — субъектов МСП из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке происходит при соблюдении всех условий, перечисленных в п. 7 ст. 21.3 закона о госрегистрации юрлиц и ИП, в частности:

  • сведения о юридическом лице включены в реестр субъектов МСП (https://ofd.nalog.ru/);

  • юридическое лицо не является плательщиком НДС (например, применяется УСН) или лицом, освобожденным от его исчисления и уплаты;

  • отсутствуют незавершенные расчеты с кредиторами из числа указанных в п. 1 ст. 64 ГК;

  • отсутствует запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (об адресе, участнике, руководителе);

  • юридическое лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей (осуществить проверку можно, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС «Личный кабинет юридического лица»); 

  • юридическое лицо не имеет в собственности недвижимое имущество и транспортные средства; 

  • юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;

  • в отношении юридического лица отсутствуют сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, о проводимых в отношении его процедур, применяемых в деле о банкротстве (осуществить проверку можно на сайте арбитражного суда или на Федресурс);

  • заявление об исключении представлено в надлежащий регистрирующий орган (по месту нахождения юридического лица); 

  • заявление об исключении подписано уполномоченным лицом/уполномоченными лицами (всеми учредителями (участниками) юридического лица);

  • в течение срока, установленного для государственной регистрации, но до внесения записи в соответствующий государственный реестр или принятия решения об отказе в государственной регистрации в регистрирующий орган не должен поступит судебный акт или акт судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных действий;

  • заявление об исключении оформлено в соответствии с требованиями, утвержденными уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти.

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Обращаем внимание, что перед подачей заявления также следует удостовериться в:

  • сдаче отчетности по персонифицированному учету в отношении всех работающих у юридического лица — субъекта МСП сотрудников;

  • завершение без нарушений всех камеральных проверок.

После получения заявления учредителей (участников) юридического лица при соответствии вышеуказанным критериям закона регистрирующий орган вносит запись о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.

Далее более подробно рассмотрим порядок действий как самой организации, так и регистрирующего органа при исключении юридического лица — субъекта МСП из ЕГРЮЛ.

Порядок проведения упрощенной процедуры ликвидации юридического лица – субъекта МСП

Решение о прекращении деятельности юридического лица, отнесенного к субъекту МСП, принимает общее собрание участников общества.

Само решение должно быть принято единогласно всеми его учредителями (участниками) и оформлено в виде протокола. Если в обществе один участник, то он письменно оформляет такое решение.  

После принятия решения о прекращении своей деятельности, компания направляет в регистрирующий орган заявление об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по форме № Р19001 (проект приказа ФНС об утверждении формы заявления опубликован на федеральном портале проектов НПА — https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=138298). 

До утверждения в установленном порядке формы заявления можно воспользоваться электронным сервисом ФНС — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»

Так, заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью каждого из заявителей (в том числе с помощью мобильного приложения «Госключ»), и направляется в регистрирующий орган с помощью указанного сервиса. 

Заявителями выступают все учредители (участники) юридического лица — субъекта МСП.

В случае, если планируется подача заявления другим способом (в бумажном виде непосредственно в инспекцию или через нотариуса), то рекомендуется использовать форму из электронного сервиса ФНС (до момента утверждения формы № Р19001).

Кроме того, если заявление направляется не в электронном виде, то в таком случае оно подписывается всеми участниками юридического лица, принявшими решение о прекращении его деятельности, а подлинность этих подписей должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

После получения заявления регистрирующий орган рассмотрит его в течение 5 рабочих дней и в случае, если все в порядке, внесет запись в ЕГРЮЛ и журнал «Вестник государственной регистрации» о предстоящем исключении юридического лица, а также о порядке и сроках представления возражений.

Возражения против процедуры исключения из ЕГРЮЛ с приложением подтверждающих документов могут быть направлены в регистрирующий орган в срок, не позднее 3 месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ (п. 10 ст. 21.3 закона о госрегистрации юрлиц).

При наличии возражений деятельность юридического лица не будет прекращена в упрощенном порядке.

В этой ситуации компания должна самостоятельно провести установленную гражданским законодательством процедуру добровольной ликвидации юридического лица.

Если в течение указанного срока возражения не направлены, регистрирующий орган исключает юридическое лицо — субъект МСП из ЕГРЮЛ путем внесения в указанный реестр соответствующей записи. С этого момента юридическое лицо считается «ликвидированным».

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Комментарии

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