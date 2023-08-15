Банкротство: как взыскать даже безнадёжную задолженность? Работающие инструменты!

Компании все чаще при работе с недобросовестными контрагентами сталкиваются с процедурой банкротства, которая для большинства кредиторов приводит только к дополнительным расходам и потере 2—3 лет времени без ожидаемого результата и возврата долга.
Как правильно проводить процедуру?
Где заблуждения, а где реально работающие инструменты банкротства?
Чем грозит работа с компанией, отвечающей признакам неплатежеспособности?
О том, как правильно работать с процедурой банкротства и взыскать задолженность даже в самой безнадежной ситуации, пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 17 августа в 10:00 (МСК). Программа вебинара — по этой ссылке.
Посмотрев вебинар, вы узнаете:
О главных ошибках, допускаемых в ходе процедуры банкротства должника.
О реальной роли арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства, как его выбрать и утвердить.
Какие основные заблуждения существуют по вопросу взыскания долга через банкротство: как не тратить на них время и направить ресурсы на реально работающие решения и инструменты.
Как добиться удовлетворения взыскания даже безнадежной задолженности.
В подарок все участники бесплатного вебинара получат:
Запись мероприятия и презентации спикеров.
Сертификат участника.
Бесплатный анализ вашего должника с указанием перспектив взыскания задолженности и рекомендаций по ведению процедуры (в рамках 1-часовой консультации с юристом-экспертом).
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Банкротство 2.0: как взыскать даже безнадежную задолженность
Бесплатный вебинар 17 августа в 10:00 (МСК)
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