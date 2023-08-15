Банкротство: как взыскать даже безнадёжную задолженность? Работающие инструменты!

Для большинства предпринимателей важным фокусом внимания является ужесточение надзора за соблюдением платежной дисциплины контрагентов, однако это не всегда помогает.

Компании все чаще при работе с недобросовестными контрагентами сталкиваются с процедурой банкротства, которая для большинства кредиторов приводит только к дополнительным расходам и потере 2—3 лет времени без ожидаемого результата и возврата долга.

Как правильно проводить процедуру?

Где заблуждения, а где реально работающие инструменты банкротства?

Чем грозит работа с компанией, отвечающей признакам неплатежеспособности?

О том, как правильно работать с процедурой банкротства и взыскать задолженность даже в самой безнадежной ситуации, пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 17 августа в 10:00 (МСК). Программа вебинара — по этой ссылке.

Посмотрев вебинар, вы узнаете:

О главных ошибках, допускаемых в ходе процедуры банкротства должника.

О реальной роли арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства, как его выбрать и утвердить.

Какие основные заблуждения существуют по вопросу взыскания долга через банкротство: как не тратить на них время и направить ресурсы на реально работающие решения и инструменты.

Как добиться удовлетворения взыскания даже безнадежной задолженности.

В подарок все участники бесплатного вебинара получат:

Запись мероприятия и презентации спикеров.

Сертификат участника.

Бесплатный анализ вашего должника с указанием перспектив взыскания задолженности и рекомендаций по ведению процедуры (в рамках 1-часовой консультации с юристом-экспертом).

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Банкротство 2.0: как взыскать даже безнадежную задолженность Бесплатный вебинар 17 августа в 10:00 (МСК) Зарегистрироваться

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