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Вебинары для бухгалтеров

Банкротство: как взыскать даже безнадёжную задолженность? Работающие инструменты!

Для большинства предпринимателей важным фокусом внимания является ужесточение надзора за соблюдением платежной дисциплины контрагентов, однако это не всегда помогает.
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Банкротство: как взыскать даже безнадёжную задолженность? Работающие инструменты!
Иллюстрация: freepik/freepik

Компании все чаще при работе с недобросовестными контрагентами сталкиваются с процедурой банкротства, которая для большинства кредиторов приводит только к дополнительным расходам и потере 2—3 лет времени без ожидаемого результата и возврата долга.

  • Как правильно проводить процедуру?

  • Где заблуждения, а где реально работающие инструменты банкротства?

  • Чем грозит работа с компанией, отвечающей признакам неплатежеспособности?

О том, как правильно работать с процедурой банкротства и взыскать задолженность даже в самой безнадежной ситуации, пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 17 августа в 10:00 (МСК). Программа вебинара — по этой ссылке.

Посмотрев вебинар, вы узнаете:

  • О главных ошибках, допускаемых в ходе процедуры банкротства должника.

  • О реальной роли арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства, как его выбрать и утвердить.

  • Какие основные заблуждения существуют по вопросу взыскания долга через банкротство: как не тратить на них время и направить ресурсы на реально работающие решения и инструменты.

  • Как добиться удовлетворения взыскания даже безнадежной задолженности.

В подарок все участники бесплатного вебинара получат:

  • Запись мероприятия и презентации спикеров.

  • Сертификат участника.

  • Бесплатный анализ вашего должника с указанием перспектив взыскания задолженности и рекомендаций по ведению процедуры (в рамках 1-часовой консультации с юристом-экспертом).

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар и получить все бонусы, переходите на этот сайт!

Банкротство 2.0: как взыскать даже безнадежную задолженность

Бесплатный вебинар 17 августа в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid:

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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