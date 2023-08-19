Федресурс и Прокуратура: ужесточение контроля за обязанностью по публикации сведений в реестр

Прокуратура активно направляет компаниям представления из-за отсутствия обязательного сообщения в реестре Федресурс. Стоит отметить, что предписания содержат требования не просто устранить нарушения, но и привлечь к ответственности лица, по вине которых правонарушения были совершены, а также отчитаться о реализации этих мер в органы Прокуратуры.

В марте 2023 года Прокуратура начала обращаться с исковыми заявлениями в суд, чтобы обязать юридическое лицо внести сведения в Единый федеральный реестр. А суды их активно удовлетворяют. И это не единичные случаи. Судебная практика стремительно набирает обороты, как и практика представлений со стороны Прокуратуры.

Сегодня контроль достиг небывалых масштабов. По статистике более 50% организаций, которые имеют хотя бы один обязательный факт для публикации в реестре Федресурс уже получили представление от прокуратуры из-за отсутствия обязательного сообщения.

Избежать крупных штрафов, проверок и претензий со стороны государственных органов можно только в случае надлежащего исполнения обязанности по раскрытию информации в Едином федеральном реестре.

Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает, как усилился контроль и какие меры предпринимает Прокуратура и другие надзорные органы за отсутствие обязательных сведений в реестре Федресурс.

Заявку для бесплатной консультации с экспертами Консалтинг онлайн можно оставить здесь. С практикой привлечения к ответственности за Федресурс можно ознакомиться здесь.

Опубликуйте сообщение в Федресурсе дистанционно через удобный онлайн-сервис За 40 минут по фото или скан копии двух документов Опубликовать

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: