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Проверки

Федресурс и Прокуратура: ужесточение контроля за обязанностью по публикации сведений в реестр

Прокуратура активно направляет компаниям представления из-за отсутствия обязательного сообщения в реестре Федресурс. Стоит отметить, что предписания содержат требования не просто устранить нарушения, но и привлечь к ответственности лица, по вине которых правонарушения были совершены, а также отчитаться о реализации этих мер в органы Прокуратуры.
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В марте 2023 года Прокуратура начала обращаться с исковыми заявлениями в суд, чтобы обязать юридическое лицо внести сведения в Единый федеральный реестр. А суды их активно удовлетворяют. И это не единичные случаи. Судебная практика стремительно набирает обороты, как и практика представлений со стороны Прокуратуры.

Сегодня контроль достиг небывалых масштабов. По статистике более 50% организаций, которые имеют хотя бы один обязательный факт для публикации в реестре Федресурс уже получили представление от прокуратуры из-за отсутствия обязательного сообщения.

Избежать крупных штрафов, проверок и претензий со стороны государственных органов можно только в случае надлежащего исполнения обязанности по раскрытию информации в Едином федеральном реестре.

Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает, как усилился контроль и какие меры предпринимает Прокуратура и другие надзорные органы за отсутствие обязательных сведений в реестре Федресурс.

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Комментарии

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