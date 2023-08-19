Федресурс и Прокуратура: ужесточение контроля за обязанностью по публикации сведений в реестр

В марте 2023 года Прокуратура начала обращаться с исковыми заявлениями в суд, чтобы обязать юридическое лицо внести сведения в Единый федеральный реестр. А суды их активно удовлетворяют. И это не единичные случаи. Судебная практика стремительно набирает обороты, как и практика представлений со стороны Прокуратуры.
Сегодня контроль достиг небывалых масштабов. По статистике более 50% организаций, которые имеют хотя бы один обязательный факт для публикации в реестре Федресурс уже получили представление от прокуратуры из-за отсутствия обязательного сообщения.
Избежать крупных штрафов, проверок и претензий со стороны государственных органов можно только в случае надлежащего исполнения обязанности по раскрытию информации в Едином федеральном реестре.
Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает, как усилился контроль и какие меры предпринимает Прокуратура и другие надзорные органы за отсутствие обязательных сведений в реестре Федресурс.
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