Лицензия ИП и Федресурс: публикация сообщения о лицензии индивидуального предпринимателя в реестре

Когда доходит дело до публикации сведений, возникают вопросы:
Нужно ли ИП публиковать сведения о наличии лицензии?
Какие факты о лицензиях, помимо получения документа, должны публиковаться в Федресурсе?
Достаточно ли одного сообщения по нескольким существенным фактам?
Какая ответственность может грозить индивидуальному предпринимателю в случае неисполнения установленной обязанности?
Что на этот счет думает Прокуратура и какие меры надзорный орган предпринимает уже сейчас?
Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает, как избежать неприятных последствий из-за отсутствия обязательных сведений о лицензиях ИП в реестре Федресурс.
Опубликовать сведения о лицензии ИП в Федресурс можно здесь. С практикой привлечения к ответственности из-за отсутствия сведений в Федресурсе можно ознакомиться здесь.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
а почему только ИП-шники?