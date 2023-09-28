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Лицензирование

Размещение лицензий в Федресурсе 2023: после постановления Правительства от 16.08.2023 №1341

Обязанность по публикации сведений о лицензиях в Федресурс существует уже не один год. Несмотря на всю масштабность данного законодательного требования, большинство ИП и юрлиц узнали о нем только в прошлом году.
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Размещение лицензий в Федресурсе 2023: после постановления Правительства от 16.08.2023 №1341
Иллюстрация: freepik_freepik

Именно с 2022 года Прокуратура начала осуществлять жесткий надзор за публикацией в Федресурс сведений. И чаще всего компаниям «прилетало» именно за лицензии.

Направлением Представлений с требованиями устранить нарушения и принять меры реагирования в отношении лиц, по вине которых произошли правонарушения, дело не ограничилось.

Надзорный орган с 2023 года стал массово направлять в суды иски в отношении организаций, не публиковавших сведения в Федресурс. Впоследствии эти иски удовлетворялись.

Однако громом среди ясного неба стало постановление Правительства от 16.08.23 г. №1341. Согласно этому документу, обязанность по публикации сведений о лицензиях в Федресурс приостанавливается до 2030 года. Постановление вступило в законную силу 17.08.23 года.

Казалось, именно с этой даты можно больше не вносить соответствующие данные в реестр. Так ли все однозначно?

Публикация сведений о лицензии в Федресурсе

за 40 минут по фото или скан копии двух документов

Нужно ли публиковать лицензии в Федресурс после 17.08.23

Организации очень сильно обрадовались и решили, что теперь обязанность можно не исполнять и вообще забыть о ней. Однако другое мнение на этот счет «высказала» Прокуратура.

Надзорный орган придерживается на позиции «закон обратной силы не имеет» — и продолжает рассылать Представления компаниям и принимать иные меры прокурорского реагирования в отношении компаний, которые получили лицензию (или изменили ее статус) и не сообщили об этом в реестр Федресурс до вступления в силу постановления №1341 (т.е. до 17.08.23).

Данная практика показывает, что:

  1. Организация или ИП являются освобожденными от обязанности только в том случае, если получили лицензию или переоформили/аннулировали документ после 17.08.23г. В этой ситуации совершать публикацию в Федресурс не нужно.

  2. Те, кто получил лицензию либо совершал какие-либо действия по изменению ее статуса до 17.08.23 г. должны опубликовать соответствующие сведения в реестр. То есть согласно действующему ранее порядку внести сообщение в Федресурс.

По этой ссылке собрана практика, демонстрирующая факт продолжения отправки Прокуратурой Предписаний в адрес организаций после вступления в законную силу постановления №1341.

Чтобы не ждать получения такой «весточки» от Прокуратуры, исполните обязанность прямо сейчас — разместите сообщение в Федресурсе всего лишь за 40 минут по этой ссылке!

Как быстро и без нарушений внести сведения о лицензии в реестр?

Сделать это вы можете самостоятельно при условии соблюдения всего порядка процедуры:

  1. Приобретение квалифицированной электронной подписи;

  2. Покупка криптопровайдера (специальное ПО для функционирования КЭП на компьютере);

  3. Установка подписи и программного обеспечения на устройство, с которого будете размещаться в Федресурсе;

  4. Авторизация в личном кабинете пользователя в реестре;

  5. Составление текста публикации с учетом требований законодательства;

  6. Оплата государственной пошлины;

  7. Внесение сообщения в Федресурс.

На реализацию данного алгоритма может уйти до 2 рабочих дней. Учитывая массовость направления Прокуратурой Представлений в адрес организаций, такой временной промежуток может стать непозволительной роскошью и столкнуть ваше юридическое лицо со значительными рисками. Рекомендуется исполнить обязанность как можно скорее, пока надзорный орган не успел «дотянуться» до вас.

Опубликовать сведения всего лишь за 40 минут вы можете, обратившись к специалистам портала «Федресурс Онлайн». Всю работу по исполнению вашей обязанности возьмут на себя опытные юристы сервиса онлайн-публикаций, при этом вам не придется получать КЭП и самостоятельно формировать текстовку публикации. Все действия будут совершены опытными юристами, ежегодно раскрывающими десятки тысяч сообщений в реестре.

Оставляйте заявку на публикацию на этом сайте, чтобы не столкнуться с претензиями от надзорных органов!

Публикация сведений о лицензии в Федресурсе

за 40 минут по фото или скан копии двух документов

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