Реорганизация НКО: формы и пошаговая инструкция

В настоящей статье рассмотрим формы и виды реорганизации НКО, а также раскроем порядок действий, совершаемых при такой процедуре.

Процедура реорганизации некоммерческой организации (далее — НКО) направлена на прекращение ее деятельности в прежнем виде с переходом прав и обязанностей (объем передачи которых зависит от формы реорганизации) к другой НКО или вновь созданному НКО.

Основанием для проведения такой процедуры, чаще всего, становится изменение целей и задачей НКО, ради которых она изначально создавалась.

Формы реорганизации НКО

Формы реорганизации НКО такие же, что и для других юридических лиц.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 16 закона о некоммерческих организациях реорганизация НКО осуществляется в следующих формах:

Слияние — это процедура, в результате которой создается новое НКО путем слияния двух и более некоммерческих организаций с передачей их прав и обязанностей к вновь возникшему лицу в соответствии с передаточным актом;

Присоединение — это процедура, в результате которой к одной НКО присоединяется одна или несколько других некоммерческих организаций. Присоединенные организации прекращают свою деятельность, а их полным правопреемником становится присоединяющая НКО в соответствии с передаточным актом;

Разделение — это процедура, в результате которой НКО прекращает свою деятельность с передачей всех ее прав и обязанностей к вновь возникшим некоммерческим организациям в соответствии с разделительным балансом;

Выделение — это процедура, в результате которой из состава НКО выделяется одно или несколько некоммерческих организаций и к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного НКО в соответствии с разделительным балансом;

Преобразование — это процедура, в результате которой НКО производит смену организационно-правовой формы, а ее права и обязательства передаются новому юридическому лицу согласно передаточному акту.

Добровольная и принудительная реорганизация НКО

Процедура реорганизации НКО (не зависимо от ее формы) в добровольном порядке происходит по решению учредителей (участников, членов) организации или уполномоченного ими органа.

В свою очередь принудительный порядок применим только по отношению к двум формам реорганизации НКО: разделение и выделение.

Такая принудительная реорганизация должна происходит на основании решения уполномоченного государственного органа или на основании решения суда.

Кроме того, принудительное разделение или выделение НКО может быть произведено при наличии следующих юридических фактов (ст. 38 закона о защите конкуренции):

Систематическое (т.е. неоднократное) осуществление монополистической деятельности, наносящий существенный урон состоянию конкуренции;

НКО, осуществляющая приносящую доход деятельность, занимает доминирующее положение на товарном рынке по состоянию на дату принятия судебного акта о принудительном разделении или выделении.

При этом решение суда о принудительном разделении или выделении НКО подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен данным решением и не может быть менее чем 6 месяцев.

Общий порядок реорганизации НКО

Общий порядок реорганизации НКО включает в себя необходимость совершения следующих действий:

Проведение инвентаризации активов и пассивов организаций, участвующих в реорганизации;

Составление передаточного акта или разделительного баланса;

Подготовка проекта договора о слиянии, договора о присоединении;

Подготовка проектов учредительных документов организаций, создаваемых при реорганизации;

Принятие решения о реорганизации на НКО;

Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации с указанием выбранной формы;

Публикация сообщений о реорганизации НКО в Федресурс и журнале «Вестник государственной регистрации»;

Государственная регистрация организации, создаваемой в результате реорганизации;

Дополнительные действия, которые выполняются в зависимости от особенностей реорганизуемого общества: уведомление работников о реорганизации; предоставление сведений в СФР, при необходимости изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по реорганизации НКО.

Если вам нужна помощь в реорганизации НКО уже сейчас — переходите по этой ссылке, оставляйте заявку на бесплатную консультацию или скачивайте полезные материалы по теме.

Проведение инвентаризации активов и пассивов организаций, участвующих в реорганизации

Осуществление инвентаризации является обязательным действием при реорганизации НКО, поскольку по результатам такой инвентаризации будет определен перечень активов и обязательств, которые реорганизуемое НКО передаст основному юридическому лицу после реорганизации.

Для проведения инвентаризации и составления инвентаризационных описей и иных документов следует руководствоваться общими принципами инвентаризации, которые приведены в Методических указаниях, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 г. №49 и от 20.05.2003 г. № 44н.

Составление передаточного акта или разделительного баланса

Передаточный акт или разделительный баланс включаются в себя все существенные положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного НКО в отношении всех его кредиторов и должников, перед учредителями (участниками, членами), включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Общие требования к оформлению передаточного акта при любых формах реорганизации закреплены в ст. 59 ГК.

Указанный документ утверждаются учредителями (участниками, членами) НКО или уполномоченным органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Подготовка проекта договора о слиянии, договора о присоединении

Договор о слиянии и договор о присоединении в соответствующих формах реорганизации составляются утверждаются общим собранием учредителей (участников, членов) или уполномоченным органом в рамках решения ими вопроса о реорганизации НКО.

Организации, участвующие в реорганизации в форме слияния или присоединения, заключают соответствующий договор, в котором определяется порядок и условия такой реорганизации.

Подготовка проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации

Особенностей при подготовке проектов учредительных документов юридических лиц, создаваемых при реорганизации НКО не наблюдается, поскольку порядок их составления точно такой же, как и при создании НКО.

Учредительными документами НКО являются:

для фонда, некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения — устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества);

для ассоциации или союза — учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими.

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный договор.

В случаях, предусмотренных законом, НКО может действовать на основании общего положения об организациях данного вида и типа.

Принятие решения о реорганизации НКО. Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации

По общему правилу решение о реорганизации НКО принимается органом управления НКО или её учредителями (участниками, членами).

На общем собрании учредителей (участников, членов) каждого НКО принимается решение о реорганизации в одной из 5 форм, устанавливается порядок и условия такой реорганизации, о создании нового юридического лица (разделение, выделение), об утверждении передаточного акта (присоединение, слияние, преобразование), об утверждении разделительного баланса (разделение, выделение), об утверждении договора о присоединении (присоединение), об утверждении договора о слияния (слияние), об утверждении учредительных документов, об избрании органов нового НКО (новых НКО).

Такое решение принимается единогласно всеми учредителями (участниками, членами) НКО и оформляется в виде протокола в письменной форме, а если в НКО один учредитель, то единолично и оформляет решение в письменном виде.

После принятия решения о реорганизации НКО возникает обязанность незамедлительно в течении 3 рабочих дней уведомить о начале процедуры реорганизации федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган (Министерство юстиций) по форме № Р12003 (форма установлена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), с приложением протокола (решения) НКО.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК).

Обращаем внимание, что при реорганизации НКО, прошедших первичную регистрацию в налоговом органе (потребительские кооперативы, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан), заявление и решение подается напрямую в регистрирующий налоговый орган, подача документов в Министерство юстиций не предусмотрена.

Общий срок рассмотрения документов о начале реорганизации в Министерстве юстиций и его территориальными органами, без учета времени на исполнение функций регистрирующим налоговым органом, не превышает:

33 дней в отношении общественных объединений;

30 дней в отношении политических партий;

1 (одного) месяца и 3 (трех) дней в отношении религиозных организаций;

17 рабочих дней в отношении иных НКО.

Регистрирующий налоговый орган в свою очередь рассматривает документы и вносит в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) соответствующую запись в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня их получения.

Как правило, в качестве заявителя на уведомительном этапе выступает руководитель реорганизуемого НКО. Само заявление должно быть засвидетельствовано в нотариальном порядке, за исключением случая, когда документы подаются в форме электронных документов, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) заявителя.

Таким образом, на уведомительном этапе о начале процедуры реорганизации подаются следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р12003 о принятии решения о реорганизации;

протокол (решение) НКО, принявшего решение о реорганизацию.

После принятия регистрирующим налоговым органом положительного решения в ЕГРЮЛ вносится запись о начале процедуры реорганизации юридического лица.

Публикация сообщения о реорганизации НКО в Федресурс и журнале «Вестник государственной регистрации»

В обязательном порядке в течение 3 рабочих дней с момента решения о реорганизации публикуется уведомление об этом в Федресурс (пп. «н.6» п. 7 ст. 7.1 закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Рекомендуется в целях упрощения процедуры реорганизации, а также минимизации временных и финансовых затрат на общем собрании участников (учредителей, членов) НКО определить организацию, которая будет обязанной от имени всех юридических лиц участвующих в реорганизации, уведомлять регистрирующий орган, опубликовать уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также вносить такие сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Повторное размещение информации в Федресурс осуществляется через месяц после опубликования первого сообщения.

После получения листа записи ЕГРЮЛ о нахождении юридического лица в процессе реорганизации следующий шаг — публикация сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» (п. 1 ст. 60 ГК, приказ ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355). Вторая публикация в указанном журнале осуществляется не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца с момента размещения первого уведомления. Без указанных публикации в государственной регистрации реорганизации будет отказано.

Обращаем внимание, если реорганизуемому лицу известны его кредиторы, то необходимо их уведомить также в письменном виде в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган (п. 2 ст. 13.1 закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

В случае не опубликования сведений о реорганизации юридического лица возникают следующие последствия:

наложение административного штрафа на должностных лиц от 5 до 50 тыс. рублей и дисквалификация на срок от 1 года при повторном нарушении в соответствии с п. 7, 8 ст. 14.25 КоАП;

отказ в государственной регистрации процедуры реорганизации НКО.

Государственная регистрация организации, создаваемой в результате реорганизации

После истечения 30 дней с даты второго сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации необходимо подготовить и представить в центральный аппарат Минюста юстиций (его территориальный орган) или напрямую в регистрирующий налоговый орган (в зависимости от организационно-правовой формы) по месту нахождения руководителя (при слиянии, выделении, преобразовании), по месту нахождения основного НКО (при присоединении, разделении) следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р12016 в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц);

учредительный документ (устав, учредительный договор);

договор о присоединении (присоединение);

договор о слиянии (слияние);

передаточный акт или разделительный баланс (разделение, выделение);

квитанция об уплате госпошлины (при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется);

документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда (рекомендуется представить, но не является обязательным).

Подача документов на всех этапах реорганизация возможна следующими способами (п. 1 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП):

путем непосредственного обращения в Министерство Юстиций (его территориальный орган),

через МФЦ,

почтовым отправлением,

через Единый портал госуслуг (при наличии УКЭП),

через нотариуса при личном обращении к нему за отдельную плату.

Согласно п. 3 ст. 16 закона об НКО некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации НКО в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Дополнительные действия, которые выполняются в зависимости от особенностей реорганизуемого НКО

После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации и до подачи документов на регистрацию может потребоваться совершение следующих дополнительных действий:

уведомить работников о реорганизации.

В случае наличия работников в реорганизуемой НКО, их следует уведомить о реорганизации под подпись не позднее двух месяцев до даты реорганизации (ст. 74 ТК).

представление сведений в территориальный орган СФР.

Представить в территориальный орган СФР сведения, предусмотренные пп. 1—8 п. 2, п. 2.1 ст. 6, п. 2, 8 ст. 11 закона о персонифицированном учете и ч. 4 ст. 9 закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ (п. 2 ст. 9, п. 1, 11 ст. 11 закона о персонифицированном учете);

внести изменения в учредительные документы НКО-правопреемника.

В таком случае для регистрации данных изменений в регистрирующий орган подаются следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р13014 о внесении изменений в учредительные документы НКО и при необходимости изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

учредительный документ (в новой редакции);

протокол (решение) общего собрания учредителей (участников, членов) НКО;

квитанция об уплате госпошлины (при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется).

Соблюдение всех законодательных норм является обязательным условием успешной процедуры реорганизации НКО. Для того чтобы избежать возможного отказа, следует обратиться к опытным специалистам, которые возьмут на себя проведение процедуры. Только так можно обеспечить безопасность и успех реорганизации НКО.

Если вам требуется любая помощь с этой процедурой — от бесплатной консультации или полезных материалов по реорганизации НКО до полного сопровождения процесса под ключ, оставляйте заявку на нашем сайте!

Онлайн-сервис для комплексного юридического сопровождения деятельности компаний от создания до ликвидации Доступный консалтинг от команды экспертов в удобном онлайн-формате для компании с любой организационно-правовой формой и любым уровнем сложности задач Рассчитать стоимость

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K7R1B