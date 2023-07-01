Ликвидация ООО с 01.07.2023: реализация нового порядка упрощенной процедуры без нарушений

С 1 июля 2023 на основании закона от 13.06.2023 № 249-ФЗ для юридических лиц, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), действует упрощенный порядок закрытия бизнеса.

Теперь для исключения компании из ЕГРЮЛ ее учредителям (участникам) достаточно единогласно принять решение о прекращении деятельности организации и направить в регистрирующий орган только одно заявление — заявление об исключении общества из ЕГРЮЛ.

Вместе с тем нельзя сказать, что процедура упрощенной ликвидации заключается в подаче одного заявления. Компания обязана на протяжении указанного срока оплачивать все налоги, страховые взносы, а также представлять необходимую налоговую отчетность.

А что, если за этот срок поступит возражение кредитора относительно исключения компании из ЕГРЮЛ? Вдруг компания перестанет соответствовать хотя бы одному из обязательных условий, закрепленных в п. 7 ст. 21.3 Закона о гос. регистрации юр. лиц и ИП?

Более того, на текущий момент отдельная форма заявления об исключении общества из ЕГРЮЛ не утверждена, проект приказа ФНС проходит общественное обсуждение.

Неправильные действия в процессе ликвидации могут привести к отказу налогового органа в регистрации процедуры закрытия компании.

Данная новелла должна была упростить и ускорить для добросовестных предпринимателей процесс закрытия неработающих компаний, но действующая практика складывается не в пользу владельцев бизнеса.

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Ликвидация ООО с 01.07.2023: новый порядок упрощенной процедуры Как провести ликвидацию без нарушений перед ФНС? Зарегистрироваться

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