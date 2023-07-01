Ликвидация ООО с 01.07.2023: реализация нового порядка упрощенной процедуры без нарушений

Теперь для исключения компании из ЕГРЮЛ ее учредителям (участникам) достаточно единогласно принять решение о прекращении деятельности организации и направить в регистрирующий орган только одно заявление — заявление об исключении общества из ЕГРЮЛ.
Вместе с тем нельзя сказать, что процедура упрощенной ликвидации заключается в подаче одного заявления. Компания обязана на протяжении указанного срока оплачивать все налоги, страховые взносы, а также представлять необходимую налоговую отчетность.
А что, если за этот срок поступит возражение кредитора относительно исключения компании из ЕГРЮЛ?
Вдруг компания перестанет соответствовать хотя бы одному из обязательных условий, закрепленных в п. 7 ст. 21.3 Закона о гос. регистрации юр. лиц и ИП?
Более того, на текущий момент отдельная форма заявления об исключении общества из ЕГРЮЛ не утверждена, проект приказа ФНС проходит общественное обсуждение.
Неправильные действия в процессе ликвидации могут привести к отказу налогового органа в регистрации процедуры закрытия компании.
Данная новелла должна была упростить и ускорить для добросовестных предпринимателей процесс закрытия неработающих компаний, но действующая практика складывается не в пользу владельцев бизнеса.
О новом порядке упрощенной ликвидации речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 4 октября в 10:00 (МСК).
Прослушав вебинар, вы получите ответы на следующие вопросы:
Какая процедура применима в Вашем случае: добровольная ликвидация или ликвидация в упрощённом порядке?
Как оформить и подать заявление Р19001 в регистрирующий орган?
Какие действия стоит совершить до подачи заявления Р19001 и после принятия его регистрирующим органом?
Кто осуществляет публикации в процедуре упрощенной ликвидации?
Переходите на этот сайт, чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар!
Ликвидация ООО с 01.07.2023: новый порядок упрощенной процедуры
Как провести ликвидацию без нарушений перед ФНС?
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KYX2J
Комментарии