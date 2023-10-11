Основания и формы реорганизации АО

В статье речь пойдет об основных формах реорганизации акционерного общества, а также основаниях к проведению процедуры.

Реорганизацию можно классифицировать на добровольную и принудительную.

Основанием принудительной реорганизации является решение антимонопольного органа о принудительном разделении юридического лица, в случае систематического осуществления монополистической деятельности, занимающей доминирующее положение коммерческой организацией.

Суд по иску антимонопольного органа вправе принять решение как о принудительном разделении таких организаций, так и решение о выделении из их состава одной или нескольких организаций. Созданные в результате принудительного разделения организации не могут входить в одну группу лиц.

Следовательно, принудительная реорганизация может быть осуществлена только в форме разделения и выделения.

Формальным основанием добровольной реорганизации является решение общего собрания акционеров по представлению совета директоров (при их наличии). Существует множество факторов, под влиянием которых общество принимает в добровольном порядке решение о реорганизации, в частности:

необходимость в разделении бизнеса между несколькими собственниками; быстрое достижение стратегических целей организации; наблюдается низкая рентабельность, необходимость ее повышения; экономия на масштабах производства, снижение трансакционных издержек; налоговая оптимизация, переход на другую форму налогообложения; поглощение организацией конкурентов и т.д.

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Формы реорганизации АО

Реорганизация акционерных обществ может быть осуществлена в следующих формах:

Слияние — это процедура, в результате которой возникает новое общество путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних (ст. 16 закона об АО);

Присоединение — это процедура, в результате которой происходит прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу (ст. 17 закона об АО);

Разделение — это процедура, в результате которой АО прекращает свою деятельность с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам (ст. 18 закона об АО);

Выделение — это процедура, в результате которой происходит создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого АО без его прекращения (ст. 19 закона об АО);

Преобразование — это процедура, в результате которой АО производит смену организационно-правовой формы (в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также при единогласном решении всех акционеров в некоммерческое общество), права и обязанности реорганизованного лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров (ст. 20 закона об АО).

Кроме того, законодательно допускается одновременное сочетание нескольких форм реорганизации (например, разделение с одновременным присоединением, выделение с одновременным присоединением, разделение с одновременным слиянием или выделение с одновременным слиянием).

Более подробный план действий по реорганизации акционерного общества приводится в ранее опубликованной нами статье — ознакомиться с ней вы можете здесь.

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