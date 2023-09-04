Реорганизация АО 2023: формы и пошаговая инструкция реорганизации акционерного общества

В настоящей статье рассмотрим основания для проведения процедуры реорганизации АО, какие предусмотрены формы реорганизации АО, а также опишем порядок действий, совершаемых при такой процедуре.

Процедура реорганизации акционерного общества — это совокупность юридических действий, в результате которых происходит переход в порядке правопреемства прав и обязанностей от одного или нескольких юридических лиц к другому или другим юридическим лицам, а также прекращается деятельность правопредшественников и (или) возникают правопреемники.

Основания для проведения процедуры реорганизации АО

Реорганизацию можно классифицировать на добровольную и принудительную.

Основанием принудительной реорганизации является решение антимонопольного органа о принудительном разделении юридического лица, в случае систематического осуществления монополистической деятельности, занимающей доминирующее положение коммерческой организацией.

Суд по иску антимонопольного органа вправе принять решение как о принудительном разделении таких организаций, так и решение о выделении из их состава одной или нескольких организаций. Созданные в результате принудительного разделения организации не могут входить в одну группу лиц.

Следовательно, принудительная реорганизация может быть осуществлена только в форме разделения и выделения.

Формальным основанием добровольной реорганизации является решение общего собрания акционеров по представлению совета директоров (при их наличии). Существует множество факторов, под влиянием которых общество принимает в добровольном порядке решение о реорганизации, в частности:

необходимость в разделении бизнеса между несколькими собственниками;

быстрое достижение стратегических целей организации;

наблюдается низкая рентабельность, необходимость ее повышения;

экономия на масштабах производства, снижение трансакционных издержек;

налоговая оптимизация, переход на другую форму налогообложения;

поглощение организацией конкурентов и т.д.

Формы реорганизации АО

Реорганизация акционерных обществ может быть осуществлена в следующих формах:

Слияние — это процедура, в результате которой возникает новое общество путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних (ст. 16 закона об АО); Присоединение — это процедура, в результате которой происходит прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу (ст. 17 закона об АО); Разделение — это процедура, в результате которой АО прекращает свою деятельность с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам (ст. 18 закона об АО); Выделение — это процедура, в результате которой происходит создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого АО без его прекращения (ст. 19 закона об АО); Преобразование — это процедура, в результате которой АО производит смену организационно-правовой формы (в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также при единогласном решении всех акционеров в некоммерческое общество), права и обязанности реорганизованного лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров (ст. 20 закона об АО).

Кроме того, законодательно допускается одновременное сочетание нескольких форм реорганизации (например, разделение с одновременным присоединением, выделение с одновременным присоединением, разделение с одновременным слиянием или выделение с одновременным слиянием).

Общий порядок реорганизации АО

Процедура реорганизации АО, вне зависимости от выбранной формы, имеет практически общий порядок реорганизации и включает в себя необходимость совершения следующих действий:

Утверждение решения об инициировании процедуры реорганизации и иных решений, связанных с ее подготовкой. Проведение инвентаризации активов и пассивов обществ, участвующих в реорганизации; Получение предварительного согласия антимонопольного органа в случае необходимости; Составление передаточного акта (разделительного баланса); Подготовка проекта договора о слиянии, договора о присоединении; Подготовка проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации; Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля АО, создаваемого в результате реорганизации; Принятие решения о реорганизации на общем собрании акционеров каждого общества; Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации с указанием выбранной формы; Публикация сообщений о реорганизации общества в Федресурс и журнале «Вестник государственной регистрации»; Представление сведений в Социальный фонд. Принятие решения о выпуске ценных бумаг и последующая государственная регистрация. Уведомление регистратора о подаче документов на государственную регистрацию. Государственная регистрация организации, создаваемой в результате реорганизации; Уведомление регистратора о государственной регистрации.

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по реорганизации АО.

Утверждение решения об инициировании процедуры реорганизации и иных решений, связанных с ее подготовкой

Решение по вопросу реорганизации АО принимается общим собранием акционеров, но только по предложению совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества (п. 3 ст. 49 закона об АО).

Так, функции совета директоров (наблюдательного совета) может осуществлять и само общее собрание акционеров или иной орган (например, руководитель АО), но в случае, если число акционеров — владельцев голосующих акций в обществе составляет менее 50, и такая возможность закрепляется уставом.

Органу, к компетенции которого отнесен вопрос об инициировании процедуры реорганизации, рекомендуется разработать и утвердить план мероприятий, смету возможных расходов, а также определить порядок проведения инвентаризации активов и обязательств АО и порядок проведения оценки рыночной стоимости акций АО для целей их выкупа.

Проведение инвентаризации активов и пассивов обществ, участвующих в реорганизации

Осуществление инвентаризации является обязательным действием при реорганизации АО, поскольку по результатам такой инвентаризации будет определен перечень активов и обязательств, которые реорганизуемое общество передаст основному юридическому лицу после реорганизации.

Для проведения инвентаризации и составления инвентаризационных описей и иных документов следует руководствоваться общими принципами инвентаризации, которые приведены в Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина от 13.06.1995 г. №49).

Получение предварительного согласия антимонопольного органа

При реорганизации в форме слияния или присоединения реорганизуемым юридическим лицам следует получить предварительное согласие антимонопольного органа. Например, если суммарная стоимость активов обществ превышает 7 млрд. руб., или их суммарная выручка от реализации товаров за предшествующий реорганизации год превысила 10 млрд. руб. (п. 1 ст. 27 закона о защите конкуренции).

Составление передаточного акта (разделительного баланса)

Нынешнее законодательство имеет некоторые проблемы правового регулирования порядка составления передаточного акта (разделительного баланса) при реорганизации АО. Ранее в редакции ГК до 2014 года определяющим документом правопреемства был:

разделительный баланс, который составлялся при выделении и разделении;

и передаточный акт, который составлялся при слиянии, присоединении и преобразовании.

В редакции ГК, действующей с 2014 года, стал обязательным только передаточный акт, и только для реорганизации в форме разделения и выделения.

Это связано с тем, что в случае слияния и присоединения права и обязанности присоединенного АО переходят в порядке универсального правопреемства, а при преобразовании права и обязанности реорганизованного общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров (участников) (письмо ФНС от 14.03.2016 № ГД-4-14/4182@, п. 26 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Однако, до настоящего момента, соответствующие поправки в ст. 16, 17, 20 закона об АО в отношении составления передаточного акта при слиянии, присоединении, преобразовании не внесены.

Аналогичная ситуация в отношении разделительного баланса в ст. 18, 19 закона об АО, где его утверждение при реорганизации в форме разделения и выделения — обязательно, но в связи с внесением изменений в нормы ГК составляется в обязательном порядке только передаточный акт при указанных формах реорганизации.

Поскольку на законодательном уровне до конца не решен вопрос об использовании разделительного баланса и передаточного акта, рекомендуется оформлять перечисленные документы в зависимости от формы реорганизации.

Подготовка проекта договора о слиянии, договора о присоединении

Акционерные общества, участвующие в реорганизации в форме слияния / присоединения, в обязательном порядке составляют и заключают договор о слиянии / договор о присоединении. Сам договор утверждается на общем собрании акционеров каждого общества в рамках решения ими вопроса о реорганизации АО (п. 2 ст. 16 закона об АО, п. 2 ст. 17 закона об АО).

Закон об АО детально регламентирует какие положения о порядке и условиях слияния / присоединения должны закрепляться в соответствующем договоре.

Подготовка проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации

Особенностей при подготовке проектов учредительных документов обществ, создаваемых при реорганизации АО не наблюдается, поскольку закон об АО не предъявляет каких-либо специальных требований к уставам.

Соответственно порядок составления точно такой же, как и при создании АО. Перечень обязательной для уставов АО информации предусмотрен, в частности, п. 4 ст. 52, п. 3 ст. 98 ГК, п. 3 и п. 3.2 ст. 11, п. 2 ст. 32 закона об АО.

Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля АО, создаваемого в результате реорганизации

Пунктом 8 ст. 53 закона об АО предусмотрено право акционеров — владельцев не менее чем 2% голосующих акций каждого реорганизуемого АО выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля АО, создаваемого в результате реорганизации.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения в нем общего собрания акционеров.

При этом законом об АО не устанавливает перечень документов, которые следует представить вместе с предложением.

Поступившие от акционеров предложения рассматриваются не позднее 5 дней по истечении срока, установленного абз. 3 п. 8 ст. 53 закона об АО для внесения предложений о выдвижении кандидатов (п. 5 ст. 53 закона об АО).

Принятие решения о реорганизации на общем собрании акционеров каждого общества. Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации

До проведения общего собрания акционеров по вопросу реорганизации АО необходимо определиться со списком лиц, имеющих право участия на таком собрании.

Список подготавливает регистратор по запросу общества не ранее чем через 10 дней с момента принятия решения о проведении общего собрания акционеров, но и не более чем за 35 дней до его проведения (п. 1 ст. 51 закона об АО).

Лица установленные, согласно списку, извещаются о проведении собрания способом, как правило, закрепленным уставом АО. Такое уведомления рассылается не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Непосредственно на общем собрании акционеров каждого общества принимается решение о реорганизации в одной из 5 форм, в нем устанавливается порядок и условия реорганизации, утверждается договор о присоединении (для присоединения) / договор о слиянии (для слияния), утверждается проект учредительного документа, передаточный акт, а также иные обязательные вопросы предусмотренные законодательством об акционерных обществах (п. 3 ст. 18, п. 3 ст. 19, п. 3 ст. 20 закона об АО).

Решение о реорганизации АО считается принятым, если за него проголосовало ¾ голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. (п. 4 ст. 49 закона об АО).

Обращаем внимание, что акционеры, которые проголосовали против принятия решения о реорганизации АО или не принимавшие участия в голосовании по вопросу реорганизации общества, имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации.

Принятое решение о реорганизации оформляется в виде протокола в письменной форме и подлежит обязательному заверению нотариусом, если уставом или решением общего собрания не предусмотрен альтернативный способ подтверждения (без участия нотариуса).

Кроме того, аналогично подготавливается протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации АО.

После принятия решения о реорганизации обществ возникает обязанность незамедлительно в течении 3 рабочих дней письменно уведомить об этом уполномоченный орган государственной регистрации по форме № Р12003 (форма установлена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), с приложением протокола (решения) юридического лица.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК).

Рекомендуется в целях упрощения процедуры реорганизации, а также минимизации временных и финансовых затрат на общем собрании акционеров обществ определить общество, которое будет обязанным от имени всех юридических лиц участвующих в реорганизации, уведомлять регистрирующий орган, опубликовать уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также вносить такие сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее — Федресурс).

Как правило в качестве заявителя на уведомительном этапе выступает руководитель реорганизуемого АО.

Само заявление должно быть засвидетельствовано в нотариальном порядке, за исключением случая, когда документы подаются в форме электронных документов, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) заявителя.

Таким образом, на уведомительном этапе о начале процедуры реорганизации подаются в регистрирующий орган следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р12003 о принятии решения о реорганизации;

протокол (решение) юридических лиц, принявших решение о реорганизации.

После принятия регистрирующим органом положительного решения в ЕГРЮЛ вносится запись о начале процедуры реорганизации юридического лица.

Публикация сообщения о реорганизации общества в Федресурс и журнале «Вестник государственной регистрации»

В обязательном порядке в течение 3 рабочих дней с момента решения о реорганизации публикуется уведомление об этом в Федресурс (пп. «н.6» п. 7 ст. 7.1 закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Повторное размещение информации в Федресурс осуществляется через месяц после опубликования первого сообщения.

После получения листа записи ЕГРЮЛ от регистрирующего органа о нахождении юридического лица в процессе реорганизации следующий шаг — публикация сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» (п. 1 ст. 60 ГК, приказ ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355).

Вторая публикация в указанном журнале осуществляется не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца с момента размещения первого уведомления. Без указанных публикации в государственной регистрации реорганизации будет отказано.

Обращаем внимание, если реорганизуемому лицу известны его кредиторы, то необходимо их уведомить также в письменном виде в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган (п. 2 ст. 13.1 закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

В случае не публикации сведений о реорганизации юридического лица возникают следующие последствия:

наложение административного штрафа на должностных лиц от 5 до 50 тыс. рублей и дисквалификация на срок от 1 года при повторном нарушении в соответствии с п. 7, 8 ст. 14.25 КоАП;

отказ инспекции ФНС в государственной регистрации процедуры реорганизации общества.

Представление сведений в Социальный фонд

Необходимо представить сведения индивидуального (персонифицированного) учета в органы Социального фонда (далее — СФР) в течение 1 месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня подачи в регистрирующий налоговый орган документов для госрегистрации юрлица, создаваемого путем реорганизации.

Рекомендуется получить соответствующий документ, подтверждающий представление сведений в указанный орган, который впоследствии подается в комплекте с документами на регистрацию создаваемого АО.

Однако такой документ подавать в регистрирующий налоговый орган не обязательно, поскольку нужную информацию у территориального органа СФР налоговый орган запросит самостоятельно.

Принятие решения о выпуске ценных бумаг и последующая государственная регистрация

Принимается решения о выпуске ценных бумаг советом директоров (наблюдательный совет) общества либо общим собранием акционеров, если функции совета директоров возложены на него (п. 1 ст. 64, пп. 7.1 п. 1 ст. 65 закона об АО).

Решение составляется в соответствии с Приложением 16 к Положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии) (п. п. 5.5, 43.4 Стандартов эмиссии) и оформляется протоколом.

Документы для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации, представляются в Банк России до внесения в ЕГРЮЛ записи о госрегистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (п. 2 ст. 27.5-5 закона о рынке ценных бумаг).

Лицо, выступающее заявителем при государственной регистрации выпуска ценных бумаг, является лицо, которое последним приняло решение о реорганизации, или лицо, определенное в решении о реорганизации.

Документы, представляемые для госрегистрации выпуска ценных бумаг, устанавливаются Стандартами эмиссии.

Банк России обязан осуществить госрегистрацию или принять мотивированное решение об отказе в ней (п. 5 ст. 20 закона о рынке ценных бумаг, п. п. 5.16, 5.16.2, 5.16.3 Стандартов эмиссии):

в течение 15 рабочих дней — с даты получения документов;

в течение 10 рабочих дней — с даты получения документов, представленных для госрегистрации после их предварительного рассмотрения, если Банк России принял решение об их соответствии требованиям законодательства либо эмитент устранил все несоответствия, выявленные Банком России по результатам предварительного рассмотрения. При этом документы для госрегистрации должны быть представлены в Банк России не позднее трех месяцев с даты их предварительного рассмотрения.

Регистрирующий орган выдаст уведомление о госрегистрации выпуска ценных бумаг, 2 экземпляра решения о выпуске акций с отметкой о его регистрации и 2 экземпляра документа, содержащего условия размещения акций при реорганизации АО.

Государственная регистрация организации, создаваемой в результате реорганизации

После истечения 30 дней с даты второго сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации необходимо подготовить и представить в регистрирующий орган (по месту нахождения директора (слияние, выделение, преобразование), по месту нахождения основного АО (присоединение, разделение)) следующие документы:

заявление (уведомление) по форме № Р12016 в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц);

учредительный документ (представляется в одном подлинном экземпляре, за исключением, если юридическое лицо действует на основании типового устава (слияние, разделение, выделение, преобразование));

договор о присоединении (присоединение);

договор о слиянии (слияние);

передаточный акт (разделение, выделение);

квитанция об уплате госпошлины (при направлении документов для госрегистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется);

документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган СФР (рекомендуется представить, но не является обязательным);

документ, подтверждающий присвоение выпуску акций государственного регистрационного номера;

документ, подтверждающий внесение изменений в решение о выпуске облигаций или иных (за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг в части замены эмитента, если реорганизуемым юридическим лицом является эмитент указанных эмиссионных ценных бумаг и в результате реорганизации его деятельность прекращается или в результате его реорганизации обязательства по эмиссионным ценным бумагам передаются юридическому лицу, создаваемому путем такой реорганизации.

Подача документов на всех этапах реорганизация возможна следующими способами: путем непосредственного обращения в инспекцию, через МФЦ, почтовым отправлением, через Единый портал госуслуг, интернет-сервис на сайте ФНС, мобильное приложение (при наличии УКЭП), через нотариуса при личном обращении к нему за отдельную плату (п. 1 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Кроме того, в день подачи документов на госрегистрацию юрлица, нужно уведомить регистратора о факте их подачи (п. 45.7 Стандартов эмиссии).

После рассмотрения представленных документов и при положительном решении уполномоченного органа процедура реорганизации АО считается завершенной только после государственной регистрации новых или обновленных юридических лиц или по факту внесения записи в ЕГРЮЛ (при присоединении).

При выборе формы реорганизации АО следует учитывать не только финансовые, правовые и организационные аспекты, но также интересы акционеров и работников. В связи с чем процесс реорганизации является достаточно сложным, требующим строго соблюдения всех законодательных нормы и правил при проведении процедуры.

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