Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года

В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о недостаточности имущества в Федресурсе или сведения опубликованы некорректно.

Данный вид сообщения следует особо выделить, потому что отсутствие такой публикации в установленный законом срок при возбуждении дела о банкротстве является основанием для привлечения должника к субсидиарной ответственности.

Учредитель или участник юридического лица может понести личную финансовую ответственность за долги компании в случае ее банкротства и при отсутствии публикации о недостаточности имущества в Федресурсе.

Проверки со стороны Прокуратуры начались еще в 2022 году в отношении юридических лиц, которые не публиковали сведения о лицензиях в реестр. Это вызвало огромный резонанс и беспокойства среди предпринимателей и юридических лиц.

Сейчас ситуация стала еще более серьезной. Прокуратура «переключилась» на проверку организаций, которые не размещают информацию о недостаточности имущества в Федресурсе.

Об этой проблеме речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 15 ноября в 10:00 (МСК). Программа вебинара

Посмотрев вебинар, вы узнаете:

Что такое недостаточность имущества и почему компании обязаны публиковать ее в Федресурсе? Кто обязан размещать сведения о недостаточности имущества в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году? Как правильно в 2023 году опубликовать факт недостаточности имущества в Федресурсе, чтобы не получить Предписание Прокуратуры и штраф, а также минимизировать репутационные риски? Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за обязательными публикациями на сайте Федресурс?

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