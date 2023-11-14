Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года

В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о недостаточности имущества в Федресурсе или сведения опубликованы некорректно.
56
Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года
Иллюстрация: pvproductions/freepik

Данный вид сообщения следует особо выделить, потому что отсутствие такой публикации в установленный законом срок при возбуждении дела о банкротстве является основанием для привлечения должника к субсидиарной ответственности.

Учредитель или участник юридического лица может понести личную финансовую ответственность за долги компании в случае ее банкротства и при отсутствии публикации о недостаточности имущества в Федресурсе.

Проверки со стороны Прокуратуры начались еще в 2022 году в отношении юридических лиц, которые не публиковали сведения о лицензиях в реестр. Это вызвало огромный резонанс и беспокойства среди предпринимателей и юридических лиц.

Сейчас ситуация стала еще более серьезной. Прокуратура «переключилась» на проверку организаций, которые не размещают информацию о недостаточности имущества в Федресурсе.

Об этой проблеме речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 15 ноября в 10:00 (МСК).

Программа вебинара

Посмотрев вебинар, вы узнаете:

  1. Что такое недостаточность имущества и почему компании обязаны публиковать ее в Федресурсе?

  2. Кто обязан размещать сведения о недостаточности имущества в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году?

  3. Как правильно в 2023 году опубликовать факт недостаточности имущества в Федресурсе, чтобы не получить Предписание Прокуратуры и штраф, а также минимизировать репутационные риски?

  4. Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за обязательными публикациями на сайте Федресурс?

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, разобраться в теме и уберечь себя и компанию от возможных последствий, жмите на кнопку ниже!

Зарегистрироваться на вебинар

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K9UFj

Консалтинг Онлайн

Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

10762 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Michael Gaidukov
    Michael Gaidukov 1 час назад

    Спорно(

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Как оформить договор с маркетплейсом

Маркетплейсы — новая реальность, мы уже не представляем себе жизни без Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и прочих площадок, где легко и быстро можно купить товар.

Как оформить договор с маркетплейсом
355
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Пониженные ставки налога по УСН

Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться

Организации и ИП на УСН, которые стоят на учете в определенных регионах, могут платить налог по сниженной ставке. Разберем, кто имеет право на льготную ставку по упрощенке, в каких регионах она действует и что нужно учесть при расчете налога.

Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться
18

Календарь вебинаров

27
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Назван самый бизнес-бесконфликтный российский регион

Чечня в третьем квартале получила самый низкий (0,42) индекс конфликтности деловой среды.

1
47
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году

Привет, котлетеры и туземунщики. Посмотрим, кто из крупнейших российских компаний с долгой дивидендной историей выплатил или почти выплатил рекордные в своей истории дивиденды.

Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году
16
Банковские приложения

Клиенты «Сбера» не могут отправить переводы в мобильном приложении

В приложении Сбербанка произошел сбой, у пользователей не получается перевести деньги.

116

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Зарплата

🎓Вебинар. Массовые выплаты внештатному персоналу: как нивелировать риски. 14 ноября в 15:00 мск!

Рассмотрим риски проведения платежей большому количеству внештатных исполнителей и разберемся, как их свести к минимуму.

15
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно вычислить уведомление по УСН на маркетплейсе?

Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, не сталкивалась ранее с торговлей на маркетплейсах, а попросили сделать уведомление по УСН доходы за 9 месяцев.

37

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года

В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о недостаточности имущества в Федресурсе или сведения опубликованы некорректно.

Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года
1
56
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

С соплями в сад?! Кто из клерков отводит сопливого ребенка в дошкольную группу?

🍂Каждую осень во всех родительских чатах страны ведутся ожесточённые споры. Одни сидят дома, пока в носу не засохнет последняя козявка, другие водят в сад сопливых и кашляющих детей. Об этом клеркам рассказывает педиатр DocDeti Александра Жуковская.

С соплями в сад?! Кто из клерков отводит сопливого ребенка в дошкольную группу?
3
83
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил около 800 млрд рублей финансовой поддержки

Предприниматели смогли привлечь дополнительное финансирование без залогов на сумму больше 791 млрд рублей.

42
Логотип МойСклад
МойСклад
Ведение бизнеса

Автоматизация бизнес–процессов: что это и как внедрить

Рассказываем, как работает автоматизация бизнес-процессов в торговле и на производстве, кому пригодится, что ей подлежит, а что — нет. Также в статье — алгоритм внедрения и примеры задач, которые решаются с помощью автоматизации.

Автоматизация бизнес–процессов: что это и как внедрить
1
25

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

ФНС объяснила, как выставлять счета-фактуры при экспорте и отражать их в декларации по НДС

В общем случае при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры должны быть только электронными. Но для экспорта сделано исключение.

105
Воинский учет

📝Как заполнить и сдать форму 18 по воинскому учету

Если не сдать карточку учета по форме № 18 в военкомат, то организацию могут оштрафовать до 400 тысяч рублей. Узнайте о том, как этого избежать.

196

Разборы законов

1 036
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип patrikeevpravo
patrikeevpravo
Ведение бизнеса

Кейс. Как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без кидка

Расскажу, как юристы помогли провести сделку, унять страхи владельцев и подозрения инвесторов.

Кейс. Как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без кидка
1
39
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Организация перешла в категорию средний бизнес, если превышение дохода 800000?

Добрый день! Вопрос по ПБУ 18. Работаю без применения ПБУ 18, так как ООО субъект малого предпринимательства. Как считать, что организация перешла в категорию средний бизнес? По данным декларации налога на прибыль за год? Превышение дохода 800000. В эту сумму водит НДС или нет?

36
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Общество

Первый арест за публикацию логотипа запрещенной соцсети

11 октября суд впервые признал правонарушением публикацию логотипа Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
47
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Топовые курсы, подписки, конференции для бухгалтера по привлекательным ценам. Курсы повышения квалификации с дипломами в ФИС ФРДО со скидкой до 69%

Проходите онлайн-курсы без переплаты, не пропустите новые Конференции «Клерка»! Оплата по счету и карте, сразу, в рассрочку или долями по удобному графику.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
32,4 тыс.
Логотип LRurist
LRurist
Обзор судебной практики

Добросовестный приобретатель. Кто это? И как это работает?

Здравствуйте! Поняла, что уже очень давно ничего не писала. Исправляюсь)) Сегодня немного о безопасности сделок. Точнее о потенциально рисковых сделках и последствиях их заключения для добросовестного лица.

Добросовестный приобретатель. Кто это? И как это работает?
18
Логотип TransAvto-7
TransAvto-7
Транспортный налог

Что делать, если не пришел транспортный налог⁠⁠. Причины, по которым может не приходить уведомление

Законопослушные граждане обязаны выплачивать налоги, при этом для водителей наиболее важным платежом является транспортный налог. В некоторых ситуациях извещение от налоговой инспекции не приходит. Иногда такая проблема происходит единожды, а иногда налог не приходит ни разу за несколько лет владения автомобилем.

Что делать, если не пришел транспортный налог⁠⁠. Причины, по которым может не приходить уведомление
26
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Россиянам пообещали компенсацию по замороженным активам, а также разрешили торговать акциями за рубежом

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.

40