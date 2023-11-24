Публикация в ЕФРСФДЮЛ (на сайте Федресурс)

Реестр ЕФРСФДЮЛ представляет собой федеральный информационный ресурс, он формируется и регулярно обновляется ФНС посредством данных из ЕГРЮЛ, а также юридическими лицами, ИП и иными субъектами, на которых возложена обязанность по размещению обязательных сведений о фактах своей деятельности.
Прозрачность и доступность сведений в данном реестре способствует развитию общества, экономики и защите интересов граждан и предпринимателей.
Среди наиболее часто размещаемых сведений в ЕФРСФДЮЛ или Федресурсе можно выделить: сообщения о ликвидации, получении, переоформлении, прекращении действия лицензии, намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве, реорганизации и т.д.
Обязанность по публикации сообщений в ЕФРСФДЮЛ регламентируется:
Статьей 7.1 закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Приказом Минэкономразвития от 05.04.2013 г. № 178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве».
Иными законами.
Как найти публикацию или сообщение на сайте Федресурс
Для поиска информации в ЕФРСФДЮЛ можно воспользоваться официальным сайтом. На сайте поиск осуществляется по наименованию или ИНН юридического лица. Также проверить опубликованные вашим юридическом лицом сведения можно, обратившись в специальный сервис, где вам бесплатно предоставят всю информацию о ваших публикациях.
Ответственность за неразмещение сведений на сайте Федресурс
Обращаем ваше внимание, что нарушение законодательных требований в части Федресурса может повлечь за собой крайне тяжкие санкции, предусмотренные частями 6–8 статьи 14.25 КоАП в виде:
штраф в размере до 50 000 рублей;
дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3 лет.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с практикой надзора за нарушениями обязанности в ЕФРСФДЮЛ со стороны Прокуратуры и Росреестра различных регионов, перейдя по ссылке.
Как публиковаться в Федресурс с наименьшей затратой ресурсов
Самый значимый аспект в данном контексте — как обеспечить размещение информации в ЕФРСФДЮЛ с наименьшими временными и финансовыми издержками?
Избежать крупных штрафов, проверок и претензий со стороны госорганов можно только в случае надлежащего исполнения обязанности по публикации сведений в Федресурсе.
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