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Публикация в ЕФРСФДЮЛ (на сайте Федресурс)

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ/Федресурс) — это важный инструмент, используемый в России для учета и публикации информации о юридических лицах. Этот реестр является надежным источником данных о компаниях и предпринимателях.
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Публикация в ЕФРСФДЮЛ (на сайте Федресурс)
Иллюстрация: freepik/freepik

Реестр ЕФРСФДЮЛ представляет собой федеральный информационный ресурс, он формируется и регулярно обновляется ФНС посредством данных из ЕГРЮЛ, а также юридическими лицами, ИП и иными субъектами, на которых возложена обязанность по размещению обязательных сведений о фактах своей деятельности.

Прозрачность и доступность сведений в данном реестре способствует развитию общества, экономики и защите интересов граждан и предпринимателей.

Среди наиболее часто размещаемых сведений в ЕФРСФДЮЛ или Федресурсе можно выделить: сообщения о ликвидации, получении, переоформлении, прекращении действия лицензии, намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве, реорганизации и т.д.

Обязанность по публикации сообщений в ЕФРСФДЮЛ регламентируется:

Как найти публикацию или сообщение на сайте Федресурс

Для поиска информации в ЕФРСФДЮЛ можно воспользоваться официальным сайтом. На сайте поиск осуществляется по наименованию или ИНН юридического лица. Также проверить опубликованные вашим юридическом лицом сведения можно, обратившись в специальный сервис, где вам бесплатно предоставят всю информацию о ваших публикациях.

Ответственность за неразмещение сведений на сайте Федресурс

Обращаем ваше внимание, что нарушение законодательных требований в части Федресурса может повлечь за собой крайне тяжкие санкции, предусмотренные частями 6–8 статьи 14.25 КоАП в виде:

  • штраф в размере до 50 000 рублей;

  • дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3 лет.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с практикой надзора за нарушениями обязанности в ЕФРСФДЮЛ со стороны Прокуратуры и Росреестра различных регионов, перейдя по ссылке.

Как публиковаться в Федресурс с наименьшей затратой ресурсов

Самый значимый аспект в данном контексте — как обеспечить размещение информации в ЕФРСФДЮЛ с наименьшими временными и финансовыми издержками?

Избежать крупных штрафов, проверок и претензий со стороны госорганов можно только в случае надлежащего исполнения обязанности по публикации сведений в Федресурсе.

Раскрыть информацию в реестре всего лишь за 40 минут и обезопасить себя вы можете прямо сейчас – оставляйте Вашу заявку на размещение сообщения на сайте fedresurs.online.

Опубликуйте сообщение в Федресурсе дистанционно через удобный онлайн-сервис

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Комментарии

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    Публикация в ЕФРСФДЮЛ (на сайте Федресурс)

    Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ/Федресурс) — это важный инструмент, используемый в России для учета и публикации информации о юридических лицах. Этот реестр является надежным источником данных о компаниях и предпринимателях.

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