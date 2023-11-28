Воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года: какой порядок исполнения и как избежать штрафных санкций

С 1 октября 2023 года в России изменился порядок ведения воинского учета организациями. Штрафы за нарушения выросли в десятки раз.

Если не вести воинский учет или делать это некорректно, компанию и руководителя оштрафуют до 500 000 рублей! Организации теперь контролируют Прокуратура, военкоматы, трудовая инспекция.

Учитывая политические обстоятельства, факт того, что теперь за воинским учетом в компаниях будет установлен жесткий надзор, даже не поддается сомнениям.

К сожалению, в настоящее время подавляющее большинство организаций еще не понимает, как им действовать в новых реалиях, а именно:

Какой новый порядок воинского учета для организаций?

Чего ожидать при проверках и как не получить штраф?

О новых требованиях к ведению воинского учета пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 29 ноября в 10:00 (МСК). Программа вебинара

Участники вебинара получат ответы на следующие важные вопросы:

Как правильно организовать внутренний документооборот компании по воинскому учету? Каким образом организовать весь процесс ведения воинского учета пошагово? Что проверяется в организации в ходе проведения контрольных мероприятий? Когда и при каких условиях к компании могут быть предъявлены санкции за нарушения, допущенные при ведении воинского учета? Какая ответственность предусмотрена законом? Кто подпадает под воинский учет?

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