Воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года: какой порядок исполнения и как избежать штрафных санкций

Если не вести воинский учет или делать это некорректно, компанию и руководителя оштрафуют до 500 000 рублей! Организации теперь контролируют Прокуратура, военкоматы, трудовая инспекция.
Учитывая политические обстоятельства, факт того, что теперь за воинским учетом в компаниях будет установлен жесткий надзор, даже не поддается сомнениям.
К сожалению, в настоящее время подавляющее большинство организаций еще не понимает, как им действовать в новых реалиях, а именно:
Какой новый порядок воинского учета для организаций?
Чего ожидать при проверках и как не получить штраф?
О новых требованиях к ведению воинского учета пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 29 ноября в 10:00 (МСК).
Участники вебинара получат ответы на следующие важные вопросы:
Как правильно организовать внутренний документооборот компании по воинскому учету?
Каким образом организовать весь процесс ведения воинского учета пошагово?
Что проверяется в организации в ходе проведения контрольных мероприятий?
Когда и при каких условиях к компании могут быть предъявлены санкции за нарушения, допущенные при ведении воинского учета? Какая ответственность предусмотрена законом?
Кто подпадает под воинский учет?
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