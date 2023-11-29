Медиация при взыскании дебиторской задолженности

Взыскание дебиторской задолженности является важной частью работы с контрагентами. Нарушение последними платежной дисциплины может повлиять на платежеспособность компании и поставить её под угрозу банкротства. Стоит ли незамедлительно обращаться в суд, если неисполнение обязательств должником вызвано временными финансовыми трудностями? Рассмотрим альтернативный вариант.

Что такое медиация

Медиацией называют процедуру несудебного урегулирования споров с привлечением третьих лиц для выработки сторонами взаимовыгодных условий решения проблемы. С 2011 года процедура была закреплена в законодательстве законом № 193-ФЗ от 27.07.2010.

Лицо, привлекаемое для разрешения разногласий, называется медиатор, который обязан независимо и беспристрастно содействовать сторонам в примирении.

Для разрешения спора может привлекаться как один, так и несколько медиаторов, при этом их услуги могут оплачиваться. Медиатор назначается соглашением сторон, а если они обратились к специализированной организации, последняя вправе рекомендовать кандидатуру медиатора. Медиатор может осуществлять свою деятельность как на профессиональной основе, так и на непрофессиональной, потому особых требований к кандидатуре не предъявляется.

Медиация является чем-то средним между третейским судом и претензионным порядком разрешения споров. С одной стороны, участники спора привлекают медиатора, являющегося отчасти третейским арбитром, с другой, мнение последнего носит рекомендательный характер и не является обязательным для сторон.

Соглашение о проведении процедуры медиации

Соглашение — это документ, в котором стороны оговаривают существенные условия медиации. Наличие соглашения о медиации не препятствует обращению в суд, но до этого необходимо обратиться ко второй стороне с предложением примирительной процедуры. Иск можно подавать, выждав предусмотренный соглашением срок ответа или получив отказ второй стороны.

Соглашение составляется в письменном виде. Стороны могут ссылаться в договорах на ранее заключенные соглашения, такие отсылки признаются медиативной оговоркой.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать условия:

о предмете спора;

о медиаторе (организации);

о порядке проведения процедуры;

о распределении расходов;

о сроках процедуры.

При обращении к специализированным организациям порядок проведения медиации может устанавливаться путем ссылки на правила процедуры, установленные указанной организацией. Медиатор не вправе вносить изменение в порядок, если участники спора не представили ему подобную возможность.

Медиативное соглашение

В ходе процедуры урегулирования спора медиатор вправе без ограничения общаться с каждой из сторон соглашения, соблюдая конфиденциальность. В ходе переговоров ни одна из сторон не должна ставиться в преимущественное положение. Если соглашение достигнуто, оно оформляется в письменном виде и имеет свои особенности в следующих случаях:

при утверждении в суде;

при нотариальном удостоверении;

при несудебном порядке.

Медиативное соглашение, заключенное во время рассмотрения спора судом, должно быть утверждено в порядке, предусмотренном для мировых соглашений. В случае удостоверения соглашения нотариусом документ будет иметь силу исполнительного документа.

В остальных случаях медиативное соглашение является гражданско-правовой сделкой, к которой могут применяться правила:

об отступном;

о новации;

о прощении долга;

о взаимозачете;

о возмещении вреда.

Соглашение должно быть заключено в течение 60 дней. Если медиация проходит во внесудебном порядке, её срок можно продлить до 180 дней, по соглашению сторон, одобренному медиатором. Прекратить процедуру можно направлением медиатору заявления об отказе от проведения процедуры.

Рассмотрение споров в суде может дорого обойтись компании, нередки случаи взыскания судебных расходов исчисляемых сотнями тысяч, а иногда и миллионами рублей. При необходимости взыскания дебиторской задолженности медиативное соглашение, особенно нотариальное, будет хорошей альтернативой.

Однако медиация не всегда ускоряет и удешевляет процедуру, она может быть использована недобросовестными должниками в целях затягивания процедуры взыскания. Потому до начала процедуры медиации важно проанализировать платежеспособность и добросовестность контрагента.

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