Реструктуризация задолженности при взыскании дебиторской задолженности

При возникновении просроченной дебиторской задолженности перед кредитором возникает необходимость выбрать способ возврата денег. Обычно прибегают к судебному взысканию с возможностью последующего банкротства, однако есть альтернатива. Должнику можно дать шанс погасить долг, изменив условия исполнения обязательств.

Общие положения о реструктуризации задолженности

Реструктуризация задолженности — это комплекс мер, применяемых в отношении лиц, неспособных исполнять свои обязательства перед кредиторами с целью восстановления их платежеспособности. Компании могут сталкиваться с временными финансовыми трудностями, которые не позволяют рассчитаться по имеющимся обязательствам. Трудности могут быть вызваны сезонным характером деятельности, изменением конъюнктуры рынка, незапланированными финансовыми издержками и т.д.

В подобных ситуациях компания сохраняет платежеспособность, но предъявление к ней требований может привести к невозможности единовременного исполнения всех обязательств, в результате компания признается несостоятельной. При банкротстве контрагента шанс получить долг резко сокращается, потому целесообразно дать ему шанс рассчитаться по обязательствам.

Реструктуризация задолженности может иметь разнообразную форму. Главное при реструктуризации — соглашение всех заинтересованных сторон, если оно достигнуто, то оформить его можно:

дополнительным соглашением к основному договору;

путем утверждения мирового соглашения в суде;

через соответствующие процедуры в деле о банкротстве;

путем составления медиативного соглашения;

оформлением нотариальных соглашений, и т.д.

В каждом из приведенных случаев есть свои плюсы. Дополнительное соглашение позволяет быстро оформить договоренность, а привлечение медиатора ускоряет процедуру их достижения, мировое и нотариальное соглашения сокращают время получения исполнительного документа, а банкротство исключает совершение недобросовестных действий со стороны должника. Получить бесплатную консультацию с экспертом!

Способы реструктуризации

Процедура реструктуризации опирается на свободу договора, потому стороны вольны использовать любые инструменты для реструктуризации задолженности.

Единственное, чего стоит избегать, — это нарушение соглашением прав третьих лиц. Такие договоренности не будут иметь юридической силы, суды откажут в их утверждении, а содержащие их документы могут быть оспорены в судебном порядке.

К наиболее распространенным условиям реструктуризации, дающим кредитору право рассчитывать на исполнение обязательств, относятся:

отсрочка или рассрочка исполнения обязательств;

предоставление поручительства или независимой гарантии;

предоставление залога;

замена одного обязательства другим;

частичное прощение долга.

Если достигнутое сторонами соглашение оформляется во внесудебном порядке, то оно должно быть составлено в той же форме, что и основной договор. Т.е. если договор составлен в нотариальной форме, то и приложение к нему должно быть удостоверено нотариусом.

Если нет абсолютной уверенности в том, что контрагент сможет исполнить обязательства, к реструктуризации рекомендуется прибегать только при посредничестве суда или нотариуса. Это позволит сократить время и расходы, необходимые для предъявления требований к должнику.

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Когда реструктуризация задолженности предприятия не поможет

Прежде чем приступать к переговорам о реструктуризации, стоит дать объективную оценку платежеспособности контрагента. Если он отвечает признакам неплатежеспособности, переговоры наверняка не дадут результата. Даже при заключении дополнительных соглашений рано или поздно должника признают банкротом, а сделки оспорят — в связи с преимущественным удовлетворением требований одного из кредиторов или так как они заключены с целью причинения вреда кредиторам.

Единственным выходом может быть представление поручительства или независимой гарантии, но и здесь есть подводные камни. Поручитель (гарант) должен быть платежеспособен, не связан с должником договорными отношениями и не входить в одну группу с ним.

Также стоит избегать переговоров с контрагентами, отвечающими следующим критериям:

наличие сведений о недостоверности;

недавнее изменение адреса, руководителя или участника;

не сдача бухгалтерской (финансовой) отчетности;

недостаточность имущества;

участие в большом количестве судебных споров в качестве ответчика;

значительные убытки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Исчерпывающий перечень случаев, при которых не стоит вступать в переговоры с контрагентом, сформировать невозможно. В подобных ситуациях стоит полагаться на профессионализм и опыт команды юристов, которая руководит процессом.

Предлагая план реструктуризации, большинство должников руководствуются личными интересами, пытаясь отсрочить взыскание. В итоге обязательства не соблюдаются, а должник избавляется от имущества и уходит в банкротство или прекращает деятельность. Даже наличие залога и поручительства не гарантирует исполнения обязательств.

Изменить ситуацию поможет экспертное юридическое сопровождение процедуры, в ходе которой специалисты проведут аудит финансового положения должника, примут меры по предварительному обеспечению исполнения кредитора, а главное — подготовят необходимые документы для реструктуризации, которые отвечают интересам клиента.

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