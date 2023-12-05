Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Взыскание дебиторской задолженности

Реструктуризация задолженности при взыскании дебиторской задолженности

При возникновении просроченной дебиторской задолженности перед кредитором возникает необходимость выбрать способ возврата денег. Обычно прибегают к судебному взысканию с возможностью последующего банкротства, однако есть альтернатива. Должнику можно дать шанс погасить долг, изменив условия исполнения обязательств.
9
Реструктуризация задолженности при взыскании дебиторской задолженности
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Общие положения о реструктуризации задолженности

Реструктуризация задолженности — это комплекс мер, применяемых в отношении лиц, неспособных исполнять свои обязательства перед кредиторами с целью восстановления их платежеспособности. Компании могут сталкиваться с временными финансовыми трудностями, которые не позволяют рассчитаться по имеющимся обязательствам. Трудности могут быть вызваны сезонным характером деятельности, изменением конъюнктуры рынка, незапланированными финансовыми издержками и т.д.

В подобных ситуациях компания сохраняет платежеспособность, но предъявление к ней требований может привести к невозможности единовременного исполнения всех обязательств, в результате компания признается несостоятельной. При банкротстве контрагента шанс получить долг резко сокращается, потому целесообразно дать ему шанс рассчитаться по обязательствам.

Реструктуризация задолженности может иметь разнообразную форму. Главное при реструктуризации — соглашение всех заинтересованных сторон, если оно достигнуто, то оформить его можно:

  • дополнительным соглашением к основному договору;

  • путем утверждения мирового соглашения в суде;

  • через соответствующие процедуры в деле о банкротстве;

  • путем составления медиативного соглашения;

  • оформлением нотариальных соглашений, и т.д.

В каждом из приведенных случаев есть свои плюсы. Дополнительное соглашение позволяет быстро оформить договоренность, а привлечение медиатора ускоряет процедуру их достижения, мировое и нотариальное соглашения сокращают время получения исполнительного документа, а банкротство исключает совершение недобросовестных действий со стороны должника.

Получить бесплатную консультацию с экспертом!

Способы реструктуризации

Процедура реструктуризации опирается на свободу договора, потому стороны вольны использовать любые инструменты для реструктуризации задолженности.

Единственное, чего стоит избегать, — это нарушение соглашением прав третьих лиц. Такие договоренности не будут иметь юридической силы, суды откажут в их утверждении, а содержащие их документы могут быть оспорены в судебном порядке.

К наиболее распространенным условиям реструктуризации, дающим кредитору право рассчитывать на исполнение обязательств, относятся:

  • отсрочка или рассрочка исполнения обязательств;

  • предоставление поручительства или независимой гарантии;

  • предоставление залога;

  • замена одного обязательства другим;

  • частичное прощение долга.

Если достигнутое сторонами соглашение оформляется во внесудебном порядке, то оно должно быть составлено в той же форме, что и основной договор. Т.е. если договор составлен в нотариальной форме, то и приложение к нему должно быть удостоверено нотариусом.

Если нет абсолютной уверенности в том, что контрагент сможет исполнить обязательства, к реструктуризации рекомендуется прибегать только при посредничестве суда или нотариуса. Это позволит сократить время и расходы, необходимые для предъявления требований к должнику.

Консалтинг Онлайн

Комплексное юридическое сопровождение деятельности компаний

Когда реструктуризация задолженности предприятия не поможет

Прежде чем приступать к переговорам о реструктуризации, стоит дать объективную оценку платежеспособности контрагента. Если он отвечает признакам неплатежеспособности, переговоры наверняка не дадут результата. Даже при заключении дополнительных соглашений рано или поздно должника признают банкротом, а сделки оспорят — в связи с преимущественным удовлетворением требований одного из кредиторов или так как они заключены с целью причинения вреда кредиторам.

Единственным выходом может быть представление поручительства или независимой гарантии, но и здесь есть подводные камни. Поручитель (гарант) должен быть платежеспособен, не связан с должником договорными отношениями и не входить в одну группу с ним.

Также стоит избегать переговоров с контрагентами, отвечающими следующим критериям:

  • наличие сведений о недостоверности;

  • недавнее изменение адреса, руководителя или участника;

  • не сдача бухгалтерской (финансовой) отчетности;

  • недостаточность имущества;

  • участие в большом количестве судебных споров в качестве ответчика;

  • значительные убытки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Исчерпывающий перечень случаев, при которых не стоит вступать в переговоры с контрагентом, сформировать невозможно. В подобных ситуациях стоит полагаться на профессионализм и опыт команды юристов, которая руководит процессом.

Предлагая план реструктуризации, большинство должников руководствуются личными интересами, пытаясь отсрочить взыскание. В итоге обязательства не соблюдаются, а должник избавляется от имущества и уходит в банкротство или прекращает деятельность. Даже наличие залога и поручительства не гарантирует исполнения обязательств.

Изменить ситуацию поможет экспертное юридическое сопровождение процедуры, в ходе которой специалисты проведут аудит финансового положения должника, примут меры по предварительному обеспечению исполнения кредитора, а главное — подготовят необходимые документы для реструктуризации, которые отвечают интересам клиента.

Остались вопросы по теме? Получите бесплатную консультацию юристов АО «Консалтинг Онлайн»! Переходите на сайт компании и оставляйте заявку.

Консалтинг Онлайн

Комплексное юридическое сопровождение деятельности компаний

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KTsL2

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Маркировка рекламы

    Рекламу в интернете нужно маркировать, даже если она в заблокированных соцсетях

    Роскомнадзор настоял на обязательной маркировки любой интернет-рекламы, в том числе и той, которая размещается на заблокированных ресурсах.

    26
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Взыскание дебиторской задолженности

    Реструктуризация задолженности при взыскании дебиторской задолженности

    При возникновении просроченной дебиторской задолженности перед кредитором возникает необходимость выбрать способ возврата денег. Обычно прибегают к судебному взысканию с возможностью последующего банкротства, однако есть альтернатива. Должнику можно дать шанс погасить долг, изменив условия исполнения обязательств.

    Реструктуризация задолженности при взыскании дебиторской задолженности
    9

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    ФСБУ

    Какие ПБУ и ФСБУ будут действовать в 2024 году

    В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.

    25
    Маркетплейсы

    Как в 1С отразить доход продавцов на маркетплейсах

    Если доходом признается вся сумма, которую оплатил покупатель, а не та, которую оплатил маркетплейс, то как это отразится в 1С?

    26
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Нужно ли?

    Российская компания импортирует товары из ЕАЭС и реализует их на территории РФ. Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Реально мы обладаем такой информацией.

    27
    НДС

    ФНС не возвращает физлицам НДС

    Организации и ИП как плательщики НДС имеют право на возврат налога. У физлиц такого права нет. В СМИ люди находят информацию, что идет компенсация НДС и надо зайти на сайт и указать номер своей карты для получения денег. Не верьте.

    1
    94
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Неделя конкурсов на «Клерке» началась! Победителю подарим месячную подписку на Клерк.Премиум

    На «Клерке» стартует неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

    Неделя конкурсов на «Клерке» началась! Победителю подарим месячную подписку на Клерк.Премиум
    25
    183

    Записи вебинаров

    692
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Аудит, финансовая отчетность и Федресурс: как теперь публикуются эти сведения в реестр

    Ежегодно до 30 марта и до 31 декабря компании, которые проводят обязательный аудит, размещают сведения о его результатах в Федресурсе. Но сейчас необходимо размещать в Федресурсе не только информацию из аудиторского заключения, но и данные о финансовой отчетности.

    Аудит, финансовая отчетность и Федресурс: как теперь публикуются эти сведения в реестр
    39
    Логотип QRService
    QRService
    Ведение бизнеса

    Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа

    Согласно ежегодному исследованию Яндекс Маркета и компании GfK Rus, большая часть россиян — 52% — хотела бы оплачивать интернет-заказы при получении товаров. Поэтому интернет-магазинам и общепиту с доставкой стоит предусмотреть этот способ платежа среди возможных.

    Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа
    18
    Экономика России

    Доходы российских компаний за полгода сократились в два раза

    За шесть месяцев 2022 года предприятия заработали 694,1 трлн рублей, тогда как в первом полугодии 2023 года показатель сократился до 342,2 трлн рублей. Причины: падание цен на нефть, санкции и высокая база прошлого года.

    66
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли внести изменения о смене адреса через ЛК?

    Добр день. Подскажите, если компания меняет юр адрес. Это можно сделать как-то электронно через ЛК или по прежнему тащится к нотариусу со всеми вытекающими

    21
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Проверка контрагентов

    Риски работы без регламента. Что будет, без регламента проверки контрагентов?

    Отсутствие законодательного требования к разработке регламента проверок контрагентов создает ситуацию, в которой для компании не предусматриваются штрафы за отсутствие данного документа.

    14
    Бухгалтеры

    🎉II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже завтра! Не пропустите все самое полезное и интересное

    За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.

    34
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Малый и средний бизнес

    Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

    Разберем, какие меры поддержки малого бизнеса будут действовать в 2024 году, и кто сможет на них претендовать. 

    Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году
    97
    Воинский учет

    Как заполнить приказ об организации воинского учета

    Руководитель должен назначить ответственного за ведение воинского учета, а после подписать приказ об организации учета в компании. Проект документа нужно утвердить в военкомате.

    88
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Кредиторская задолженность

    Что делать, если не отдают деньги❓ Историческая справка

    В предпринимательской сфере бывает так, что партнер по бизнесу не отдает долг. Что делать в этой ситуации?👇

    16
    Банки

    Клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги в Бразилию

    Банк запустил денежные переводы в бразильских реалах. Для подписчиков Premium или Private услуга будет бесплатной, а остальным клиентам придется заплатить 60 реалов за операцию.

    46
    Логотип Олег Мясников
    Олег Мясников
    Налоговые проверки

    Как защитить блог от налоговых проверок и других проблем. Основные риски

    Сегодня многие ведут свои блоги в соцсетях или помогают компаниям. В 2023 году контролирующие органы провели проверки известных блогеров и начислили им крупные суммы налоговых платежей. Расскажем о том, по каким признакам проверяющие могут заинтересоваться блогером.

    48
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кредиторская задолженность

    Что делать с кредиторской задолженностью? 6 важных шагов

    Кредиторская задолженность — это сумма средств, которую предприятие должно выплатить контрагентам. Идеально, когда такая задолженность в два раза меньше дебиторской. В этом случае компания может эффективно отвечать по своим обязательствам. Методы работы с кредиторской задолженностью зависят от причины, по которым она возникла.

    Что делать с кредиторской задолженностью? 6 важных шагов
    16
    Налоги, взносы, пошлины

    🎓Вебинар: Изменения налогового законодательства — 2024. 5 декабря в 10:00 мск!

    Вебинар от топового лектора про все изменения законодательства. Марина Климова расскажет, что учесть в работе уже сейчас.

    77