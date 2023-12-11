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Согласие на обработку персональных данных

Персональные данные 2024: штрафы за нарушения в работе с персональными данными сотрудников и клиентов

С 1 сентября 2022 года ужесточили ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. Но некоторые бизнесмены до сих пор легкомысленно относятся к документальному оформлению этого процесса. Даже если раньше все проходило без последствий, не стоит забывать: штрафы в этой сфере могут быть существенными.
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Персональные данные 2024: штрафы за нарушения в работе с персональными данными сотрудников и клиентов
Иллюстрация: BOOM/pexels

Размеры штрафов 

В основном санкции сводятся к штрафам (ст. 13.11 КоАП). Хотя нет таких жестких мер, как дисквалификация и приостановка деятельности, размеры штрафов сводят на нет все поводы для радости.

Штрафы за нарушение закона о персональных данных

Должностное лицо

ИП

Юридическое лицо

Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством

40 000

повторно 100 000

300 000

150 000

повторно 500 000

Невыполнение оператором обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных

12 000

20 000

60 000

Невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных

12 000

30 000

80 000

Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством требования субъекта персональных данных либо уполномоченного органа об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении

20 000

повторно 50 000

40 000

повторно 100 000

90 000

повторно 500 000

Невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством сохранность персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерные действия в отношении персональных данных

20 000

40 000

100 000

Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством обязанности по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных

12 000

Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе сети «Интернет», предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ

200 000

повторно 800 000

40 000

повторно 100 000

6 000 000

повторно до

18 000 000

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За что предусмотрены штрафы

За нарушение правил обработки персональных данных (далее — ПД) оператор (лицо, которое производит обработку ПД) несет ответственность. Под обработкой ПД понимают любые действия, в том числе:

  • сбор;

  • обезличивание;

  • распространение;

  • передача, в том числе трансграничная — использование иностранных серверов, сервисов Google, особенно gmail;

  • уничтожение данных;

любой информации, которая позволяет идентифицировать персону, например:

  • Ф.И.О, год, число, месяц рождения и иные общедоступные данные;

  • данные биометрии (фото, группа крови, цвет глаз и т.п.) и т.п.

Новые требования к обработке ПД

  1. Необходимо уведомлять органы Роскомнадзора об обработке ПД. Все без исключения операторы ПД — не только фирмы, но и ИП, и даже обычные граждане, — формально обязаны отправлять уведомления Роскомнадзору.

  2. Нужно получать согласие на трансграничную передачу. Операторы, которые осуществляют трансграничную передачу ПД, должны получать согласие Роскомнадзора.

  3. Изменились правила документооборота. Раньше достаточно было получить согласие на обработку ПД, которые отбирали операторы ПД из реестра Роскомнадзора. Теперь необходимо разработать целый пакет иных бумаг.

Если у вас возникают вопросы по работе с персональными данными, оставьте заявку на бесплатную консультацию экспертов АО «Консалтинг онлайн».

Какие теперь нужны документы

Этому вопросу можно посвятить небольшую брошюру: в нормативно-правовых актах прямо названы десятки строго обязательных документов, и еще больше, хотя и неназванных прямо, все равно необходимых.  

Вот, например, согласие на обработку ПД. Использование «универсального» согласия на все действия для всех возможных субъектов и всех ПД, скорее всего, контролеров не устроит.

Если вы по-прежнему получаете одно и то же согласие на обработку всех общедоступных ПД, в том числе биометрических, — это немалый риск. Для каждого вида ПД нужна особая политика, к тому же обнародованная — в интернете, на информационном щите, другим способом, которым все могут ознакомиться с ней.

А еще не обойтись, например, без ряда:

  • Актов — о выявлении нарушений в сфере защиты ПД, об уничтожении ПД и машинных носителей ПД.

  • Журналов — сдачи и приема под охрану помещений, учета лиц, допущенных к работе с ПД в информационных системах, учета машинных носителей ПД, учета нештатных ситуаций, обращений субъектов ПД.

  • Инструкций — для администраторов, ответственных за организацию обработки ПД, по работе с машинными носителями, содержащими ПД, учету лиц, допущенных к работе с ПД, работников, обслуживающих информационные системы ПД, по инструктажу работников, допущенных к работе с ПД.

  • Политик — конфиденциальности ПД для пользователей сайта, оператора в отношении обработки ПД, о комиссии по обеспечению безопасности ПД, об уничтожении ПД, об обработке ПД.

Также понадобятся правила, приказы, регламенты, уведомления и другие документы, отсутствие которых или несоответствие их требованиям нормативных актов может привести к штрафам за нарушение правил обработки ПД.

Даже у опытного сотрудника работа с ПД занимает массу времени. Обратитесь в «Консалтинг онлайн» — компанию, которая создана Институтом корпоративных технологий. У нас более чем 13 лет опыта в сфере работы с персональными данными, наша консультация — надежная гарантия безопасной работы без претензий Роскомнадзора.

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Комментарии

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