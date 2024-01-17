Персональные данные в образовательных учреждениях 2024: как организовать работу

В любом образовательном учреждении очень важно верно организовать работу с персональными данными, поскольку они касаются прежде всего несовершеннолетних членов общества. Защита личных данных сотрудников и воспитанников является первостепенной задачей должностных лиц.

Что такое персональные данные

В самом широком смысле этого термина персональные данные — это любые сведения, которые позволяют идентифицировать лицо, а именно:

его имя;

адрес места жительства;

семейное положение;

род деятельности;

источник дохода;

фотоизображение;

биометрические данные;

контактная информация и тому подобные сведения.

Для законности процесса сбора, обработки и распространения персональных данных необходимо получить согласие на это самого человека или его законных представителей, если речь идет о несовершеннолетних.

Обработка персональных данных в образовательном учреждении необходима для создания безопасных условий обучения, обеспечения воспитательной работы и для оформления трудовых и гражданско-правовых отношений с сотрудниками и обучающимися.

Какими документами регламентируется защита ПД

Необходимость защиты персональных данных регламентирована:

Помимо этого, есть много других нормативных документов, а также локальной документации, которую разрабатывает непосредственно образовательное учреждение.

Если вы испытываете сложности при подготовке документации по обработке персональных данных, обращайтесь за консультацией к профессионалам. Эксперты компании «Консалтинг Онлайн» помогут вам оформить все нужные документы с учетом актуальных законодательных норм.

Как работать с персональными данными в образовательном учреждении

Письмо Минкомсвязи от 28.08.2020 № ЛБ-С-074-24059 содержит последние рекомендации относительно работы с персональными данными в образовательном учреждении.

Для начала образовательное учреждение обязано отправить уведомление в территориальное управление Роскомнадзора. Это можно сделать дистанционно через официальный сайт ведомства. Подписать уведомление нужно действующей электронно-цифровой подписью.

На втором этапе необходимо назначить ответственное лицо и передать ему полномочия по организации работы с персональными данными. Для этого нужно издать приказ о назначении такого сотрудника и указать эти полномочия в трудовом или гражданско-правовом договоре. Как правило, эти функции выполняет секретарь, кадровик или другой сотрудник.

На третьем этапе ответственное лицо должно разработать и утвердить следующие обязательные документы:

Политика обработки данных — это единый документ, который определяет порядок, условия и цели обработки персональных данных в образовательном учреждении. Разрабатывается на основании закона № 152-ФЗ и других документов.

Положение об обработке и защите персональных данных . В нем не забудьте обязательно прописать порядок уничтожения данных. Ведь после увольнения сотрудника или выпуска обучаемого обрабатывать персональные данные не нужно. Таким образом, необходимо четко прописать порядок и сроки хранения и уничтожения такой информации.

Обязательство о соблюдении режима конфиденциальности .

Перечень должностей работников образовательного учреждения с доступом к личным данным .

Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей. Этот документ устанавливает порядок хранения личных данных сотрудников и обучающихся. Нормативные документы такой режим хранения не устанавливают, поэтому образовательное учреждение должно организовать этот процесс самостоятельно, причем регламентирован должен быть порядок хранения как бумажных, так и электронных документов.

Какая ответственность установлена за нарушения порядка работы с персональными данными

Статья 13.11 КоАП предусматривает разные меры ответственности за нарушение порядка работы с такой информацией, в том числе за обработку данных без согласия лица, непредоставление лицу информации по обработке его ПД, невыполнение требования об уничтожении или блокировании данных и другие. Максимальные штрафные санкции — до 700 тысяч рублей.

Поэтому нужно максимально ответственно соблюдать требования законодательства РФ в этой области.

Компания «Консалтинг Онлайн» предоставляет комплексное юридическое сопровождение организаций. Если у вас есть вопросы по порядку обработки ПД и вы хотите защитить свою компанию от проверок со стороны контролирующих органов, закажите консультацию у профессионалов. Мы работаем на рынке уже более 5 лет и провели более 10 000 процедур в консалтинге компаний. Поможем решить вопросы любой сложности и подберем оптимальную процедуру.

Как не нарваться на штрафы, работая с персональными данными? Бесплатная памятка для юридических лиц Забирайте памятку по соблюдению законодательства о персональных данных бесплатно! Оставьте контакты, вышлем памятку на ваш e-mail: Отправить

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KXaEh