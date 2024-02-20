Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов

01.09.22 г. в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

У большинства российских компаний возникла обязанность уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных. В значительной степени усложнилась сама процедура их обработки.

Для соблюдения требований закона потребуется не только внедрение большого количества нормативных документов, но и зачастую изменение структуры компании. Штраф за неисполнение обязанности достигает 6 млн. руб. для юридических лиц.

В настоящее время собственников бизнеса новые правила не беспокоят, потому что сейчас действует мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого и среднего бизнеса на 2023 год. Однако действие моратория скоро закончится, а штрафные санкции никто не отменял.

О том, как работать с персональными данными по новым требованиям и не попасть на штраф до 6 млн. руб., речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг онлайн», который состоится 21 февраля в 10:00 (МСК). Программа вебинара

Какие проблемы решит просмотр вебинара? Вы узнаете:

О новых требованиях к обработке персональных данных после 01.09.22 г.; Что относится к персональным данным, как и кем они обрабатываются, что такое трансграничная передача персональных данных и т.д.; Что такое уведомление Роскомнадзора, как оно подается и есть ли у вас обязанность подавать уведомление; О перечне документов, ведение которых обязательно для компаний, осуществляющих обработку персональных данных; Об ответственности за нарушение законодательства о персональных данных, о порядке привлечения к ней.

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