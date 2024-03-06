Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества

Как не получить штраф 250 000 рублей после 01.04.2024? Как не потерять медицинскую или фармацевтическую лицензию после 01.04.2024?

Согласно новым положениям законодательства, теперь обязательным условием для медицинской деятельности является регистрация организации в ЕГИСЗ, а также в ее новых подсистемах — ФРМР и ФРМО.

Нарушение обязанности и отсутствие в реестре является теперь стоп–фактором для получения медицинской лицензии.

А если вы уже получили медицинскую лицензию? То непредставление сведений и отсутствие регистрации в ФРМР и ФРМО является уже грубым нарушением лицензионных требований, что повлечет аннулирование лицензии и штраф до 250 000 рублей.

О новых требованиях законодательства к медицинским организациям и порядке их исполнения речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн» 6 марта в 10:00 (МСК). Программа вебинара

Посмотрев вебинар, представители медицинских организаций узнают:

Как регистрироваться в ФРМР и ФРМО? Какие сведения необходимо вносить в подсистемы ЕГИСЗ — ФРМР и ФРМО? Кто обязан вести медицинские документы в форме электронного документа? В какие сроки вносить сведения в ФРМР и ФРМО? Чем грозит непредставление сведений в ФРМР и ФРМО? В каких случаях организацию могут лишить медицинской лицензии?

Регистрируйтесь на вебинар по кнопке ниже и узнайте, как медицинским организациям соблюдать требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО!

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