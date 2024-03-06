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Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества

Как не получить штраф 250 000 рублей после 01.04.2024? Как не потерять медицинскую или фармацевтическую лицензию после 01.04.2024?
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Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Согласно новым положениям законодательства, теперь обязательным условием для медицинской деятельности является регистрация организации в ЕГИСЗ, а также в ее новых подсистемах — ФРМР и ФРМО.

Нарушение обязанности и отсутствие в реестре является теперь стоп–фактором для получения медицинской лицензии.

А если вы уже получили медицинскую лицензию? То непредставление сведений и отсутствие регистрации в ФРМР и ФРМО является уже грубым нарушением лицензионных требований, что повлечет аннулирование лицензии и штраф до 250 000 рублей.

О новых требованиях законодательства к медицинским организациям и порядке их исполнения речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн» 6 марта в 10:00 (МСК).

Программа вебинара

Посмотрев вебинар, представители медицинских организаций узнают:

  1. Как регистрироваться в ФРМР и ФРМО?

  2. Какие сведения необходимо вносить в подсистемы ЕГИСЗ — ФРМР и ФРМО?

  3. Кто обязан вести медицинские документы в форме электронного документа?

  4. В какие сроки вносить сведения в ФРМР и ФРМО?

  5. Чем грозит непредставление сведений в ФРМР и ФРМО?

  6. В каких случаях организацию могут лишить медицинской лицензии?

Регистрируйтесь на вебинар по кнопке ниже и узнайте, как медицинским организациям соблюдать требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО!

Зарегистрироваться на вебинар

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K1hSn

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Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества

Как не получить штраф 250 000 рублей после 01.04.2024? Как не потерять медицинскую или фармацевтическую лицензию после 01.04.2024?

Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества
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