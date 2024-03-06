Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества

Согласно новым положениям законодательства, теперь обязательным условием для медицинской деятельности является регистрация организации в ЕГИСЗ, а также в ее новых подсистемах — ФРМР и ФРМО.
Нарушение обязанности и отсутствие в реестре является теперь стоп–фактором для получения медицинской лицензии.
А если вы уже получили медицинскую лицензию? То непредставление сведений и отсутствие регистрации в ФРМР и ФРМО является уже грубым нарушением лицензионных требований, что повлечет аннулирование лицензии и штраф до 250 000 рублей.
О новых требованиях законодательства к медицинским организациям и порядке их исполнения речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн» 6 марта в 10:00 (МСК).
Посмотрев вебинар, представители медицинских организаций узнают:
Как регистрироваться в ФРМР и ФРМО?
Какие сведения необходимо вносить в подсистемы ЕГИСЗ — ФРМР и ФРМО?
Кто обязан вести медицинские документы в форме электронного документа?
В какие сроки вносить сведения в ФРМР и ФРМО?
Чем грозит непредставление сведений в ФРМР и ФРМО?
В каких случаях организацию могут лишить медицинской лицензии?
Регистрируйтесь на вебинар по кнопке ниже и узнайте, как медицинским организациям соблюдать требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО!
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