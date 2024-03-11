Консалтинг Онлайн
Воинский учет

Воинский учет работников 2024: порядок организации, формы и документы для ведения воинского учета

Как предприятиям вести воинский учет в 2024 году? Какие требования к этому процессу предъявляет действующее законодательство? И каковы возможные последствия нарушений организации воинского учета? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо пошагово разобрать саму процедуру.
46 10
Воинский учет работников 2024: порядок организации, формы и документы для ведения воинского учета
Иллюстрация: Franz26/pixabay

А если вы хотите уже сейчас проконсультироваться с квалифицированными юристами, оставляйте заявку на этой странице!

Шаг 1. Военнообязанные граждане в фирме

Под воинский учет попадают лица мужского пола с российским гражданством. Они должны постоянно проживать в пределах России. Военную обязанность не несут освобожденные граждане.

Регистрации в комиссариате подлежат женщин с определенными военно-учетными специальностями (ВУС), в том числе связистов, врачей, геодезистов.

Перечислим основные признаки лиц, несущих воинскую обязанность:

  • Не занесены в состав запаса призывников от 18 до 27 лет. С 2024 года максимальный возраст поднимается до 30 лет.

  • Отслужили и уволены в запас.

  • Не служили и не имеют правовых оснований для отсрочки, поскольку были освобождены от призыва.

  • Прошли обучение в военных вузах, на кафедрах.

  • Завершили альтернативную гражданскую службу.

  • Женщины, имеющие ВУС.

Освобождению от регистрации на учете подлежат следующие категории лиц:

  • Не годны для службы на основании медицинского заключения.

  • Постоянно находятся за границей.

  • Являются офицерами ФСБ и разведки.

  • Женщины без ВУС.

Шаг 2. Сбор документов в отношении военнообязанных работников

У лиц, имеющих воинскую обязанность, истребуют сведения учета и проверяют отметку в паспорте. На 13 странице удостоверяющего личность документа должна присутствовать надпись «‎Обязан(а) исполнять воинскую обязанность». Гражданин должен представить такие документы как:

  • Военный билет.

  • Удостоверение призывника.

  • Временное удостоверение, справка военного билета.

Данные документы необходимо запрашивать у кандидатов на трудоустройство согласно положениям ст. 65 ТК.

Если у работника нет этих сведений, ему вручают направление для регистрации на воинском учете.

Если в полученной от гражданина документации есть подделки, вырванные страницы, помарки или зачеркивания, об этом следует сообщить в военный комиссариат. Уведомление направляется в 5-дневный срок с момента обнаружения.

Шаг 3. Заполнение карточек

Сотрудник по учету формирует карточки по форме №18. Их потребуется направить председателю районной комиссии. Контактную информацию председателя можно узнать в администрации субъекта, где фирма прошла регистрацию.

В отдельных регионах РФ могут быть разные требования к карточкам. Рекомендуется составлять карточки в трех экземплярах. Их могут запросить в районной комиссии по бронированию и военкомате. Один экземпляр хранится на предприятии.

При регистрации юридических лиц на учете они получают специальные регистрационные номера. Их фиксируют в правом верхнем углу формы 18. При наличии индекса Б в номере, предприятие ведет общий и специальный воинский учет.

Шаг 4. Издание приказа и плана работ

Приказобязательный документ об учете. При издании приказа фиксируют ФИО ответственных лиц, которые занимаются учетными мероприятиями. Также важно указать их заместителей в случае ухода на больничный или в отпуск.

В плане отражают объем работ, запланированный на год. В нем фиксируют перечень мер, связанных с учетом. План подписывается руководителем фирмы и ответственным работником. На нем ставят печать компании. При необходимости план может быть скорректирован.

При отсутствии обязательных учетных документов в отношении виновных лиц назначаются штрафные санкции. Согласно общему правилу, если в должностных обязанностях служащего отдела кадров нет работ по выпуску приказа, то ответственным назначается руководитель предприятия. Именно на имя руководителя будет выписан штраф за несоблюдение отечественного законодательства.

Шаг 5. Регистрация на учете и согласование приказа

Ответственный сотрудник лично ставит фирму на учет, занимается согласованием приказа и плана в комиссариате. Перечень региональных комиссариатов с адресами представлен на сайте Минобороны. Если по адресу предприятия нет военкоматов, то документация передается в муниципалитет города или села.

Шаг 6. Подготовка помещения для хранения документов

Ответственный работник получает справку о постановке на учет. В компании выделяется кабинет с железными шкафчиками для размещения военно-учетных данных. Сведения имеют ограниченный доступ.

Шаг 7. Организация карточек персонала

Карточка по форме № 10 составляется на мужчин призывного возраста, военнообязанных и пребывающих в запасе граждан. В документ заносят личную информацию, включая:

  • Образование.

  • Место работы и должности.

  • Семейное положение.

  • Место жительства, пребывания (от 3 мес).

Форма имеет размер 210×297 мм. На лицевой фиксируют персональные данные гражданина. На оборотной содержатся сведения о воинском учете, заключении и расторжении трудового договора, дополнительная информация.

Данные в карточку заносятся с помощью шариковой ручки. Не допускается помарок. Карандашом вписывают телефон, адрес, семейное положение гражданина, если данные могут меняться.

Сведения в карточку должны быть актуальными. Необходимо фиксировать факты получения диплома, переезда, перевода на другую должность, развода или женитьбы. Новая информация передается в военкомат в 5-дневный период.

Карточки хранят в бумажном и электронном формате. При наличии изменений ответственное лицо вносит поправки в базу электронных карт и распечатывать их. Если ранее в фирме вели устаревшие карточки по форме Т⁠-⁠2, необходимо подготовить новые образцы согласно форме № 10.

Шаг 8. Ведение картотеки

Документы воинского учета систематизируют в строгой очередности. Ответственный работник формирует картотеку в алфавитном порядке. Выделяют такие разделы как:

  • Первый. Включает карточки офицеров запаса.

  • Второй. С данными солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

  • Третий. Со сведениями о военнообязанных женщинах.

  • Четвертый. С карточками призывников.

Если численность персонала юридического лица превышает 500 человек, добавляют пятый раздел с информацией по военнообязанным с мобилизационными предписаниями.

Карточки снятых с воинского учета работников хранят отдельно. Их нужно сверять с представителями комиссариата. После сверки карточки уничтожают с одновременным составлением соответствующего акта.

Шаг 9. Отправка данных о персонале в военкомат

Карточки и информация о персонале в запасе передается в военкомат. Данные направляют лично или почтой. Электронный документооборот по вопросам учета еще не функционирует. Сверка сведений осуществляется ежегодно.

Шаг 10. Ведение отдельного делопроизводства

Работодатели ведут делопроизводство по вопросам воинского учета и бронирования. Сотрудники районного комиссариата уточняют наименования и количество папок для этих целей.

Переписка с представителями военкомата регистрируется отдельно. Информация хранится в специальной папке с описью. Папки имеют название и порядковый номер.

Остались вопросы? Задайте их профильному юристу на бесплатной консультации. Оставить заявку можно на этом сайте.

Если в фирме нет военнообязанных лиц

Законодательные органы обязывают ставить на учет все без исключения предприятия. Если среди персонала юридического лица нет военнообязанных граждан, фирма также регистрируется в комиссариате. В подобной ситуации сведения о воинском учете будут подаваться после приема на работу соответствующей категории работников.

Данные обязанности регламентированы следующими нормативными актами:

Если на предприятии не работают военнообязанные специалисты, то порядок действий руководителя организации не имеет жесткого нормативного регулирования. Директорам фирмы рекомендовано совершить следующие операции:

  • Подготовить приказ о назначении работника, ответственного за воинский учет. В документе важно детально зафиксировать перечень должностных обязанностей такого сотрудника.

  • Согласовать проект приказа с сотрудниками местного комиссариата или представителями ОМСУ.

При регистрации фирмы на учете ответственный работник создают карточки. В них указывают шапку с регистрационными данными. Далее проставляются нули.

Что делать, если в фирме уже ведется учет

Если юридическое лицо зарегистрировано в военкомате, то ответственному специалисту необходимости проверить следующие моменты:

  • Постановка на учет всех военнообязанных работников предприятия.

  • Полноту и достоверность информации, занесенной в карточки граждан.

  • Актуальность форм документов.

  • Соблюдение порядка ведения документооборота, включая такие моменты как заполнение журналов, хранение бумаг, своевременное добавление изменений в карточки.

Организация воинского учета с новыми требованиями – процедура достаточно сложная и непонятная. У лиц, ответственных за ее реализацию в рамках предприятий, возникают десятки вопросов — ответы на которые можно не всегда найти, прочитав действующее законодательство.

Если вы хотите организовать воинский учет без нарушений и следующих за ними последствий, оставляйте заявку на бесплатную консультацию на этой странице!

Как не нарваться на штрафы, работая с персональными данными?

Бесплатная памятка для юридических лиц

Забирайте памятку по соблюдению законодательства о персональных данных бесплатно!

Оставьте контакты, вышлем памятку на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KBhQK

Начать дискуссию

Пониженный тариф страховых взносов

Верховный суд: малый и средний бизнес должны платить страховые взносы по сниженным тарифам. Это не льгота, а их обязанность

ВС не согласился с ФНС в том, что представители малого и среднего бизнеса должны подавать заявление на уплату страховых взносов по сниженным тарифам.

27

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налог на имущество организаций

Налог на забор: платить или нет. Объясняет эксперт

В первую очередь обязанность организации уплачивать налог на имущество за свой забор вокруг офиса, территории зависит от наличия статуса недвижимости у такого ограждения по ЕГРН и его вхождения в региональный перечень.

39
Личные финансы

Жителям России для счастья нужно 215 000 рублей в месяц

Больше всего хотят получать жители Москвы, где для полного счастья нужно зарабатывать 267 000 рублей в месяц.

24

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

Бухгалтеры ищут компанию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Вместе дешевле

Пользователи «Клерка» ищут себе в сети напарников, чтобы пойти 14 марта на главное событие весны — конференцию для бухгалтеров в Москве. Ищите себе компаньона и приходите вместе!

19
Реклама

Лидеры мнений заработали на рекламе 30 млрд рублей

Блогеры и лидеры мнений в 2023 году заработали на рынке инфлюенс-маркетинга 30 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году.

25
Ведение бизнеса

Акционеры Polymetal разрешили продать российский бизнес компании «Мангазеи»

Сделку закроют в ближайшее время. Ее будут проводить в российских рублях. Стоимость активов оценивают в 3,69 млрд долларов.

27

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Райт Консалтинг
УСН

Как селлеру маркетплейсов на УСН «Доходы» платить налоги в 2024 году

Чтобы начинающему селлеру успешно сдать налоговую отчетность, необязательно знать бухгалтерию на уровне профи. Статья поможет самостоятельно разобраться в нюансах, посчитать налог УСН при торговле на Ozon и Wildberries, правильно заполнить налоговую декларацию и сэкономить на услугах бухгалтера.

Как селлеру маркетплейсов на УСН «Доходы» платить налоги в 2024 году
40
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Как перейти на кадровый документооборот в электронном виде: пошаговая инструкция

Окупаемость проектов по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) составляет в среднем один или два года. Во многом это происходит благодаря тому, что затраты на взаимодействие с документами снижаются на 40%. Как перейти на КЭДО оперативно, преодолев возможные препятствия? Своей экспертизой делятся Михаил Данилов и Константин Герман (ГК «Ланит»).

Как перейти на кадровый документооборот в электронном виде: пошаговая инструкция
23
Налог на имущество

ФНС рассказала, как будет пересчитывать налоги на имущество

Если налоги уже уплачены, а новый расчет привел к увеличению этой суммы, ФНС не будет делать перерасчет налогов на имущество.

73
Обзоры для бухгалтера

📅Что и когда сдавать бухгалтеру в марте: крайние сроки

На март 2024 года традиционно выпадают сроки сдачи ряда обязательных отчётов в налоговую и СФР, в том числе годовая отчетность за 2023 год.

67
Красный уголок бухгалтера

Есть желающие посетить IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» со скидкой? Ищу компанию!

Добрый день коллеги! Ищу единомышленника пойти на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» со скидкой)) Сейчас продают 2 билета по цене одного) Кто ищет компанию, пишите😊

8
50
Юлия Малыгина
Общество

Вам грозит тюрьма. Про «светлую» идею одолжить знакомому деньги под проценты

Может ли одно физическое лицо дать другому заем под проценты в ОАЭ?

1
65

Разборы законов

1 196
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Эксклюзив: главный бухгалтер «Клерка» рассказала, как относится к ЕНС, почему не любит уведомления по ЕНП и не ходит в отпуск

Сегодня я отвлекла главного бухгалтера вашего любимого сайта от дел и попросила ответить на несколько вопросов. Некоторые ответы для меня были неожиданными 👀

Эксклюзив: главный бухгалтер «Клерка» рассказала, как относится к ЕНС, почему не любит уведомления по ЕНП и не ходит в отпуск
3
187
Консалтинг Онлайн
Воинский учет

Воинский учет работников 2024: порядок организации, формы и документы для ведения воинского учета

Как предприятиям вести воинский учет в 2024 году? Какие требования к этому процессу предъявляет действующее законодательство? И каковы возможные последствия нарушений организации воинского учета? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо пошагово разобрать саму процедуру.

Воинский учет работников 2024: порядок организации, формы и документы для ведения воинского учета
46
Пенсии

Не шутка: с 1 апреля социальные пенсии снова вырастут

Ежегодная индексация выплат на 7,5% затронет 4 млн человек, которые имеют право на социальные пенсии. Они получат от Социального фонда почти 37,5 млрд рублей.

105
Платформа ОФД
Отчетность

Отчетность за I квартал 2024 года: когда и как сдавать

Сроки подачи деклараций и расчетов в 2024 году почти повторяют сроки предыдущего года. Отчеты организаций и ИП с разными системами налогообложения можно посмотреть в таблице — она поможет бухгалтеру не пропустить важные сроки. Также расскажем, как удобно и быстро обмениваться документами с госорганами.

Отчетность за I квартал 2024 года: когда и как сдавать
66
Моё дело
Налог на прибыль

Шесть видов расходов, которые опасно включать в базу по налогу на прибыль в 2024 году

Рассказываем, почему налоговая придирается к некоторым расходам, где опасная грань и какие затраты точно относят к спорным.

Шесть видов расходов, которые опасно включать в базу по налогу на прибыль в 2024 году
108
Общество

Праздник дня. День теплого одеяла

Получили поздравление с грядущим 8 Марта на работе? Есть повод вечером завернуться в теплое одеялко и продолжить праздновать или всласть отоспаться, чтобы встретить с улыбкой завтрашний день.

Праздник дня. День теплого одеяла
32

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП, а не только тем, кто эти взносы уплатил

Взносы 1% за 2023 год можно учесть для уменьшения налога по УСН за 2023 год независимо от факта их уплаты.

6
985

Интересные материалы

ЭДО

На конференции «Клерка» бухгалтеры узнают, как работать с электронными документами

Узнайте больше о ведении электронного документооборота в компании, как получать цифровые подписи и без ошибок сдавать отчетность в электронном формате.

34