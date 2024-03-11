Воинский учет работников 2024: порядок организации, формы и документы для ведения воинского учета

Как предприятиям вести воинский учет в 2024 году? Какие требования к этому процессу предъявляет действующее законодательство? И каковы возможные последствия нарушений организации воинского учета? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо пошагово разобрать саму процедуру.

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Шаг 1. Военнообязанные граждане в фирме

Под воинский учет попадают лица мужского пола с российским гражданством. Они должны постоянно проживать в пределах России. Военную обязанность не несут освобожденные граждане.

Регистрации в комиссариате подлежат женщин с определенными военно-учетными специальностями (ВУС), в том числе связистов, врачей, геодезистов.

Перечислим основные признаки лиц, несущих воинскую обязанность:

Не занесены в состав запаса призывников от 18 до 27 лет. С 2024 года максимальный возраст поднимается до 30 лет.

Отслужили и уволены в запас.

Не служили и не имеют правовых оснований для отсрочки, поскольку были освобождены от призыва.

Прошли обучение в военных вузах, на кафедрах.

Завершили альтернативную гражданскую службу.

Женщины, имеющие ВУС.

Освобождению от регистрации на учете подлежат следующие категории лиц:

Не годны для службы на основании медицинского заключения.

Постоянно находятся за границей.

Являются офицерами ФСБ и разведки.

Женщины без ВУС.

Шаг 2. Сбор документов в отношении военнообязанных работников

У лиц, имеющих воинскую обязанность, истребуют сведения учета и проверяют отметку в паспорте. На 13 странице удостоверяющего личность документа должна присутствовать надпись «‎Обязан(а) исполнять воинскую обязанность». Гражданин должен представить такие документы как:

Военный билет.

Удостоверение призывника.

Временное удостоверение, справка военного билета.

Данные документы необходимо запрашивать у кандидатов на трудоустройство согласно положениям ст. 65 ТК.

Если у работника нет этих сведений, ему вручают направление для регистрации на воинском учете.

Если в полученной от гражданина документации есть подделки, вырванные страницы, помарки или зачеркивания, об этом следует сообщить в военный комиссариат. Уведомление направляется в 5-дневный срок с момента обнаружения.

Шаг 3. Заполнение карточек

Сотрудник по учету формирует карточки по форме №18. Их потребуется направить председателю районной комиссии. Контактную информацию председателя можно узнать в администрации субъекта, где фирма прошла регистрацию.

В отдельных регионах РФ могут быть разные требования к карточкам. Рекомендуется составлять карточки в трех экземплярах. Их могут запросить в районной комиссии по бронированию и военкомате. Один экземпляр хранится на предприятии.

При регистрации юридических лиц на учете они получают специальные регистрационные номера. Их фиксируют в правом верхнем углу формы 18. При наличии индекса Б в номере, предприятие ведет общий и специальный воинский учет.

Шаг 4. Издание приказа и плана работ

Приказ — обязательный документ об учете. При издании приказа фиксируют ФИО ответственных лиц, которые занимаются учетными мероприятиями. Также важно указать их заместителей в случае ухода на больничный или в отпуск.

В плане отражают объем работ, запланированный на год. В нем фиксируют перечень мер, связанных с учетом. План подписывается руководителем фирмы и ответственным работником. На нем ставят печать компании. При необходимости план может быть скорректирован.

При отсутствии обязательных учетных документов в отношении виновных лиц назначаются штрафные санкции. Согласно общему правилу, если в должностных обязанностях служащего отдела кадров нет работ по выпуску приказа, то ответственным назначается руководитель предприятия. Именно на имя руководителя будет выписан штраф за несоблюдение отечественного законодательства.

Шаг 5. Регистрация на учете и согласование приказа

Ответственный сотрудник лично ставит фирму на учет, занимается согласованием приказа и плана в комиссариате. Перечень региональных комиссариатов с адресами представлен на сайте Минобороны. Если по адресу предприятия нет военкоматов, то документация передается в муниципалитет города или села.

Шаг 6. Подготовка помещения для хранения документов

Ответственный работник получает справку о постановке на учет. В компании выделяется кабинет с железными шкафчиками для размещения военно-учетных данных. Сведения имеют ограниченный доступ.

Шаг 7. Организация карточек персонала

Карточка по форме № 10 составляется на мужчин призывного возраста, военнообязанных и пребывающих в запасе граждан. В документ заносят личную информацию, включая:

Образование.

Место работы и должности.

Семейное положение.

Место жительства, пребывания (от 3 мес).

Форма имеет размер 210×297 мм. На лицевой фиксируют персональные данные гражданина. На оборотной содержатся сведения о воинском учете, заключении и расторжении трудового договора, дополнительная информация.

Данные в карточку заносятся с помощью шариковой ручки. Не допускается помарок. Карандашом вписывают телефон, адрес, семейное положение гражданина, если данные могут меняться.

Сведения в карточку должны быть актуальными. Необходимо фиксировать факты получения диплома, переезда, перевода на другую должность, развода или женитьбы. Новая информация передается в военкомат в 5-дневный период.

Карточки хранят в бумажном и электронном формате. При наличии изменений ответственное лицо вносит поправки в базу электронных карт и распечатывать их. Если ранее в фирме вели устаревшие карточки по форме Т⁠-⁠2, необходимо подготовить новые образцы согласно форме № 10.

Шаг 8. Ведение картотеки

Документы воинского учета систематизируют в строгой очередности. Ответственный работник формирует картотеку в алфавитном порядке. Выделяют такие разделы как:

Первый . Включает карточки офицеров запаса.

Второй . С данными солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Третий . Со сведениями о военнообязанных женщинах.

Четвертый. С карточками призывников.

Если численность персонала юридического лица превышает 500 человек, добавляют пятый раздел с информацией по военнообязанным с мобилизационными предписаниями.

Карточки снятых с воинского учета работников хранят отдельно. Их нужно сверять с представителями комиссариата. После сверки карточки уничтожают с одновременным составлением соответствующего акта.

Шаг 9. Отправка данных о персонале в военкомат

Карточки и информация о персонале в запасе передается в военкомат. Данные направляют лично или почтой. Электронный документооборот по вопросам учета еще не функционирует. Сверка сведений осуществляется ежегодно.

Шаг 10. Ведение отдельного делопроизводства

Работодатели ведут делопроизводство по вопросам воинского учета и бронирования. Сотрудники районного комиссариата уточняют наименования и количество папок для этих целей.

Переписка с представителями военкомата регистрируется отдельно. Информация хранится в специальной папке с описью. Папки имеют название и порядковый номер.

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Если в фирме нет военнообязанных лиц

Законодательные органы обязывают ставить на учет все без исключения предприятия. Если среди персонала юридического лица нет военнообязанных граждан, фирма также регистрируется в комиссариате. В подобной ситуации сведения о воинском учете будут подаваться после приема на работу соответствующей категории работников.

Данные обязанности регламентированы следующими нормативными актами:

Если на предприятии не работают военнообязанные специалисты, то порядок действий руководителя организации не имеет жесткого нормативного регулирования. Директорам фирмы рекомендовано совершить следующие операции:

Подготовить приказ о назначении работника, ответственного за воинский учет. В документе важно детально зафиксировать перечень должностных обязанностей такого сотрудника.

Согласовать проект приказа с сотрудниками местного комиссариата или представителями ОМСУ.

При регистрации фирмы на учете ответственный работник создают карточки. В них указывают шапку с регистрационными данными. Далее проставляются нули.

Что делать, если в фирме уже ведется учет

Если юридическое лицо зарегистрировано в военкомате, то ответственному специалисту необходимости проверить следующие моменты:

Постановка на учет всех военнообязанных работников предприятия.

Полноту и достоверность информации, занесенной в карточки граждан.

Актуальность форм документов.

Соблюдение порядка ведения документооборота, включая такие моменты как заполнение журналов, хранение бумаг, своевременное добавление изменений в карточки.

Организация воинского учета с новыми требованиями – процедура достаточно сложная и непонятная. У лиц, ответственных за ее реализацию в рамках предприятий, возникают десятки вопросов — ответы на которые можно не всегда найти, прочитав действующее законодательство.

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