Чистые активы и Вестник государственной регистрации: как опубликовать сообщение в журнал

Определенный действующим законодательством круг юридических лиц должны размещать специализированные уведомления в журнал «Вестник государственной регистрации». Перечень таких сообщений (а вернее сведений, которые должны быть внесены в издание) также утвержден на законодательном уровне. Одним из подобных обязательных уведомлений является размещение сведений о стоимости чистых активов компании, а также следующие из них (в ряде случаев) сообщения об уменьшении уставного капитала или прекращении деятельности общества.

Чистые активы и акционерные общества (АО)

В отношении АО необходимо учитывать следующие важные моменты:

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость ЧА будет меньше размера минимального уставного капитала (10 тысяч рублей для непубличных компаний и 100 тысяч рублей — для ПАО), то компания не позднее чем через полгода после окончания отчетного года должно принять решение о прекращении своей деятельности. Об этом говорит п. 11 ст. 35 закона об акционерных обществах.

Если стоимость ЧА организации будет меньше ее УК более чем на 25% по окончании 3, 6, 9, или 12 месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по итогу которых стоимость ЧА компании оказалась меньшего ее уставного капитала, акционерное общество обязано два раза с промежутком в один месяц разместить соответствующую публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации». Это регламентируется нормой, предусмотренной п. 6 ст. 35 закона об АО.

Если стоимость чистых активов компании окажется меньше его УК по завершении отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по итогам которых стоимость ЧА общества оказалась меньше его уставного капитала, организация не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года должна принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала до показателей, не превышающих стоимость ее ЧА. о закрытии компании.

В течение трех рабочих дней с момента принятия обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано направить соответствующее заявление в ФНС и дважды с периодичностью раз в месяц опубликовать сообщение об уменьшении УК в Вестник госрегистрации.

Также компания должна опубликовать в издание «Вестник государственной регистрации» сообщение о своей ликвидации. Такое заявление должно включать в себя порядок и сроки предъявления требований кредиторами. Срок не может составлять менее двух месяцев с момента размещения публикации о прекращении деятельности общества.

Организация дополнительно обязана внести сообщение о своей ликвидации в Единый федеральный реестр Федресурс. На это указывает пп. «н.5» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129.

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Чистые активы и общества с ограниченной ответственность (ООО)

Если стоимость ЧА становится меньше установленного действующим законодательством минимального размера уставного капитала (который составляет 10 тысяч рублей для ООО), то организация должна быть ликвидирована. Подобное указание содержится в ст. 90 ГК.

Если по итогам второго или каждого последующего финансового года стоимость ЧА ООО будет меньше его уставного капитала, организация должна увеличить стоимость чистых активов до размеров УК или уменьшить уставный капитал — об этом также говорит ст. 90 ГК.

Если стоимость ЧА предприятия останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость ЧА оказалась меньше его УК, общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из решений: об уменьшении УК до размера, не превышающего стоимость ЧА. о завершении деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Если общество приняло решение об уменьшении уставного капитала, оно должно обязано уведомить об этом ФНС и два раза опубликовать соответствующее уведомление о проведении процедуры в Вестник госрегистрации. При этом совершить публикацию придется дважды — с промежутком в 1 месяц (п. 3 ст. 20 ФЗ № 14).

Если было принято решение о ликвидации, то такое уведомление также должно быть внесено в издание «Вестник государственной регистрации». Сообщение должно включать в себя порядок и сроки заявление кредиторами своих требований. Срок не может составлять менее двух месяцев с момента размещения уведомления о прекращении деятельности юрлица. Отсутствие публикации в журнале может повлечь за собой отказ налоговой в регистрации процедуры. Об этом сообщает пп. «т» п. 1 ст. 23 ФЗ № 129.

Также сведения о ликвидации ООО должны быть внесены в формате сообщения в реестр Федресурс. Если сообщения в ресурсе не будет, последует аналогичные последствия — отказ ФНС в регистрации процедуры и штраф до 50 тысяч рублей.

Основы самостоятельной публикации в Вестник госрегистрации

Для того чтобы внести в журнал все необходимые вам сведения, потребуется:

Пройти регистрацию на портале издания. Заполнить электронную заявку на сайте. Определиться со способом подачи уведомления, их может быть несколько: посредством электронного портала. Для этого нужно прикрепить к заявке необходимый пакет документов, подписать ее электронной подписью, отправить на проверку и расчет стоимости. Затем потребуется оплатить счет ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» (поступит в ЛК); также можно сделать это лично; посредством почты.

Если вы выберите любой из последних двух перечисленных способов, вам нужно будет:

Выбрать региональное представительство редакции издания (при этом можно остановить свой выбор на любом отделении, независимо от местонахождения компании-заявителя).

Из личного кабинета на официальном портале журнала отправить заявку для расчета стоимости публикации.

Произвести оплату по счету, который поступит в личный кабинет.

Предоставить полный пакет всей необходимой документации в выбранное региональное отделение лично или через почту.

Также особо внимание необходимо уделить формированию пакета документов, которые необходимы для успешной публикации в журнале. В этот комплект входят следующие бумаги:

Оригиналы бланка-заявки и сопроводительного письма . Эти документы предоставляются в двух экземплярах, если подавать лично и через почту, и в одном — при подаче через электронный портал. Формирование этих бумаг происходит автоматически — они доступны для скачивания и последующего заполнения после выставления счета. Подписи на данных документах должно ставить лицо, указанное в сведениях о заявителе.

Платежный документ .

Доверенность — либо ее оригинал, либо нотариально заверенную копию. В обоих случаях в одном экземпляре.

Доверенность подается в случае, если документы подает не заявитель. Ее необходимо оформить по правилам, которые содержатся на сайте издания.

Быстрая публикация чистых активов в «Вестник государственной регистрации»

Чтобы не тратить свое время на совершение публикации, вы можете обратиться в специализированный портал «Вестник онлайн».

Этот сервис профилируется на размещении сообщений в издание — с учетом всех законодательных требований и без нарушений, которые впоследствии могут привести к отказу ФНС, административной ответственности и прочим последствиям.

«Вестник онлайн» — это квалифицированная юридическая помощь для вашего предприятия в публикации сообщений в издание. Чтобы оставить заявку на размещение сообщения или бесплатно проконсультироваться со специалистом, оставляйте заявку на этом сайте!

Вестник Онлайн Подайте объявление в Вестник государственной регистрации через простой онлайн–сервис, без электронной подписи и визита в региональное отделение журнала Подробнее

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