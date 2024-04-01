ФРМО: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических организаций

Все медицинские организации обязаны зарегистрироваться в Федеральном регистре медицинских организаций (ФРМО) и Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР). В ином случае их ждут штрафы и даже аннулирование лицензии.

Что такое ФРМР и ФРМО

В 2017 году Правительство начало формирование ЕГИСЗ — Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она была создана в рамках программы модернизации системы здравоохранения в России.

Основная цель создания ЕГИСЗ — повышение эффективности работы медицинских учреждений, улучшение качества медицинской помощи и обеспечение доступности медицинской информации для всех граждан.

ФРМО — часть ЕГИСЗ, который содержит подробную информацию о медицинских учреждениях, включая их название, тип, расположение, данные об оснащении и кадровом составе.

Кто должен регистрироваться в ФРМО

Все организации, которые занимаются медицинской деятельностью, как государственные, так и частные, обязаны предоставлять информацию в Федеральный регистр.

Исключением являются финансовые данные, которые предоставляются только государственными учреждениями. Частные клиники и аптеки не обязаны предоставлять финансовую информацию.

Под медицинской деятельностью понимается профессиональная деятельность по оказанию медпомощи, проведению медицинских экспертиз, медосмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических мероприятий, и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией органов и тканей, обращением донорской крови и ее компонентов в медицинских целях.

Исключение в части регистрации в ФРМО касается только тех организаций, которые не подведомственны Минздраву, — например, ветеринарные клиники, которые получили лицензию в Минсельхозе.

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Какие сведения нужно подавать в ФРМО

В ФРМО необходимо передавать следующие сведения:

уровень учреждения;

краткое и полное название медорганизации;

субъект здравоохранения;

вид учреждения;

профиль;

реквизиты и адрес юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

сведения о помещениях, амбулаториях, отделениях, стационарах;

структурные подразделения;

доходы и расходы;

штатное расписание и др.

Медицинские организации обязаны получить лицензию. Если вы только собираетесь обратиться за ней, нужно подать заявку на регистрацию в ФРМО, параллельно зарегистрировать медицинских работников, которые у вас уже должны быть в штате на момент подачи документов. Вместе с этой заявкой нужно подать документы на получение лицензии. Ее организация получит после того, как будет добавлена в реестр.

Данные об изменениях (смена директора, адреса организации и т.д.) нужно вносить в ФРМО в течение 5 рабочих дней.

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Как организации зарегистрироваться в ФРМО

В системе предусмотрено отдельное ведение разных категорий организаций, для каждой из которых есть отдельная форма заявления. К субъектам, подлежащим внесению в систему, относятся:

государственные и муниципальные медицинские организации;

частные медицинские организации;

филиалы медицинских организаций;

индивидуальные предприниматели;

организации здравоохранения;

фармацевтические организации;

филиалы фармацевтических организаций;

образовательные организации и НИИ;

их филиалы.

Перед тем, как добавить организацию в ФРМО, сначала необходимо проверить, нет ли ее уже в ЕГИСЗ. Для этого нужно ввести ИНН/ОГРН или название организации в поле поиска регистра.

Если организация не найдена в системе, необходимо отправить запрос на ее регистрацию. Если организация уже присутствует в справочнике ЕГИСЗ, тогда нужно сразу получать доступ к реестру.

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Регистрация в ЕГИСЗ

Первый этап подключения к подсистеме ФРМО — это регистрация на портале Госуслуг. Руководителям медицинского учреждения необходимо создать учетную запись для юрлица и заполнить нужные данные.

Первоначально на Госуслугах регистрируется физическое лицо. Регистрацию можно пройти через любой онлайн-банк, с помощью сертификата квалифицированной электронной подписи, а также путем посещения МФЦ. После создания руководителем медицинской организации личного аккаунта он может зарегистрировать учетную запись для юридического лица.

Учетная запись на Госуслугах должна быть подтвержденной. Она будет использоваться для первичной авторизации в ЕГИСЗ.

Подача заявки

Для того, чтобы зарегистрироваться непосредственно в ФРМО, вам нужно заполнить бланк запроса (заявки) и сохранить в формате Word или Excel. В заявке организация должна указать:

ФИО владельца аккаунта Госуслуг;

адрес электронной почты;

СНИЛС;

субъект России, в котором расположена медицинская организация;

полное и краткое наименование медорганизации;

название подсистемы ЕГИСЗ, к которой организация запрашивает доступ;

наименование роли медицинской организации согласно таблице прав участников реестров медицинских работников и учреждений.

Если вы хотите дать доступ к ФРМО нескольким сотрудникам, то следует добавить дополнительные строки с их данными в таблицу запроса.

Если медработники не являются штатными сотрудниками медучреждения, они тоже могут получить доступ в ФРМО. К таким категориям медработников относятся:

медработники ФОИВ (органов исполнительной власти);

сотрудники Минздрава;

работники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

работники органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие функции в области здравоохранения.

Заявку нужно распечатать и подписать, поставить печать организации. Если запрос составляет уполномоченный представитель, нужно также приложить доверенность. После этого документы нужно отправить на email техподдержки ЕГИСЗ.

Когда техподдержка единой госсистемы проверит все необходимые документы, то пришлет ответное письмо с подтверждением заявки и регистрации. Вы сразу же можете проверить подключение, войдя на портал ЕГИСЗ. На главной странице портала вы увидите регистры, к которым открылся доступ.

Мы описали только общий порядок действий. Чтобы заполнить заявку корректно, а также зарегистрировать подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, следуйте официальным инструкциям или обращайтесь за консультацией к специалистам. Например, в «Консалтинг Онлайн».

Что будет, если не предоставить сведения в ФРМО

Уже с 1 апреля 2024 года начнут действовать санкции для должностных лиц. Для этого вводится статья 13.51 КоАП, согласно которой за отсутствие сведений в ФРМО руководителям грозит:

штраф 30 тысяч рублей;

дисквалификация на срок до 1 года — а это фактически равнозначно увольнению.

Регистрация в ФРМО — часть лицензионных требований, поэтому если процедура не пройдена, то по ст. 14.1 и 19.20 КоАП должностному лицу грозит:

штраф до 250 тысяч рублей;

приостановление деятельности на 90 дней.

Также важно, что несоблюдение требований по ведению ФРМО дает законное основание лицензирующему органу аннулировать лицензию медорганизации.

Для того чтобы избежать нежелательных последствий, описанных выше, необходимо выполнить установленную законодательством процедуру регистрации в ФРМО и ФРМР. Если у вас есть какие-либо вопросы и регистрация в этих системах вызывает затруднения, вы можете получить бесплатную консультацию юриста компании «Консалтинг онлайн».

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