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Лицензирование

Что делать с лицензиями при реорганизации в различной форме

Как провести реорганизацию и не утратить при этом лицензию на конкретный вид деятельности? В каких случаях потребуется переоформить лицензию или получить новую? В настоящей статье ответим на указанные вопросы через анализ норм действующего законодательства и сложившейся судебной практики.
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Что делать с лицензиями при реорганизации в различной форме
Иллюстрация: garetsvisual/Freepik

Необходимость в переоформлении лицензии при реорганизации юридических лиц зависит, прежде всего, от формы такой реорганизации.

Под реорганизацией понимается процедура, в результате которой происходит прекращение деятельности прежнего юридического лица и (или) создание другого или других юридических лиц.

Всего действующее гражданское законодательство закрепляет пять форм реорганизации:

  1. Слияние — несколько юридических лиц объединяются и тем самым создают новое юридическое лицо, прекращая свое существование в прежнем виде. Вновь созданное юридическое лицо становится универсальным правопреемником всех прав и обязанностей прекращенных юридических лиц;

  2. Присоединение — одно или несколько юридических лиц прекращают свою деятельность, присоединяясь к другому юридическому лицу. Присоединяющее юридическое лицо становится универсальным правопреемником всех прав и обязанностей прекращенного юридического лица (прекращенных юридических лиц);

  3. Разделение — юридическое лицо прекращает свою деятельность, но передает свои права и обязанность к вновь возникшим юридическим лицам по передаточному акту;

  4. Выделение — из существующего юридического лица отделяется одно или несколько новых юридических лиц, при этом прекращение деятельности выделяющего из своего состава юридического лица не происходит. Часть прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица передается вновь создаваемым согласно передаточному акту;

  5. Преобразование — существующее юридическое лицо меняет свою организационно-правовую форму, прекращение деятельности не происходит. Отсутствует правопреемство, поэтому передаточный акт не составляется.

Резюмируя: при слиянии и разделении юридическое лицо перестает существовать в прежнем виде полностью; при присоединении и выделении в прежнем виде деятельность прекращается для соответственно присоединяющихся, выделяющихся юридических лиц; при преобразовании деятельность не прекращается, меняется лишь организационно-правовая форма.

Что происходит с лицензией при реорганизации юридического лица

Общие правила для переоформления лицензии содержатся в законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — закон о лицензировании). При этом само словосочетание «переоформление лицензии» с 01.03.2022 неактуально для закона о лицензировании, хоть и прочно закрепилось в обиходе. Теперь в случаях, предусмотренных ст. 18 указанного закона, возникает обязанность по внесению изменений в реестр лицензий, а не по переоформлению (в статье будем использовать оба варианта).

К случаям, при которых вносятся изменения в реестр лицензий, как раз относится реорганизация в форме: преобразования, слияния, присоединения.

Для реорганизации в форме слияния должно соблюдаться условие, что у каждого участника такой реорганизации имеется лицензия на один и тот же вид деятельности.

Что в отношении лицензии при реорганизации в форме разделения и выделения? Она прекращает действовать и переоформлению не подлежит. Такой ответ можно получить в результате анализа пп. 3 п. 13 ст. 20 закона о лицензировании, согласно которому прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей влечет прекращение действия лицензии (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния (один и тот же вид лицензии у всех участвующих в реорганизации), присоединения лицензиата к другому юридическому лицу).

Следовательно, по общему правилу при завершении реорганизации в форме преобразования, слияния и присоединения полученные ранее лицензии — переоформляются, а при разделении и выделении — утрачивают силу.

Зачастую реорганизация и ее процедурные аспекты вызывают большое количество сложностей. Моменты с лицензированием — отнюдь не самые простые. Если вы хотите проконсультироваться с опытными юристами и получить ответы на свои вопросы. Чтобы получить консультацию, оставляйте заявку на этой странице.

Но есть и исключения по видам деятельности!

Законами и нормативно-правовыми актами в отношении ряда видов деятельности могут устанавливаться свои особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка переоформления и прекращения лицензии. Так, переоформление лицензии возможно при всех формах реорганизации при осуществлении следующих видов деятельности:

Переоформление лицензии возможно только при реорганизации в форме преобразования, в остальных случая лицензия прекращает действовать со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица:

Часть из указанных законов и нормативно-правовых актов лишь содержат возможность реорганизации в той или иной формы, но при этом не закрепляют условия для такой реорганизации.

Например, закон об образовании определяет условия для переоформления лицензии при различных формах реорганизации: при присоединении важно наличие такой же лицензии как у присоединяемой организации, так и присоединяющей к себе; при слиянии достаточно иметь лицензию на образовательную деятельность одному из юридических лиц, участвующих в реорганизации; а при выделении и разделении в целях осуществления образовательной деятельности после реорганизации предоставляется временная лицензия в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.

В свою очередь, закон о частной детективной и охранной деятельности указывает на возможность переоформления соответствующей лицензии при реорганизации, без указания конкретных форм и условий для этого.

Вышеуказанное говорит о том, что, прежде чем определиться с формой реорганизации, следует детально ознакомиться с законом и иными нормативно-правовыми актами, которые регулирует порядок выдачи, переоформления, прекращения лицензии определенного вида.

Таким образом, единых правил для переоформления и прекращения лицензии в зависимости от формы реорганизации не существует, для каждого отдельного вида деятельности устанавливается определенный порядок.

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