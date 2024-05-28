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Увеличение уставного капитала

Увеличение уставного капитала ООО: способы и порядок процедуры увеличения УК общества с ограниченной ответственностью

Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью — одна из наиболее популярных корпоративных процедур. Не смотря на ее популярность, механизм увеличения уставного капитала ООО часто остается загадкой для участников ООО. Ниже приведем краткую инструкцию увеличения уставного капитала ООО, содержащую основные этапы и особенности этой процедуры. 
Увеличение уставного капитала ООО: способы и порядок процедуры увеличения УК общества с ограниченной ответственностью
Иллюстрация: yanalya/freepik

Начнем с того, что прежде чем начать процедуру увеличения уставного капитала, необходимо убедиться в том, что он полностью оплачен.  В противном случае любые действия, направленные на увеличение уставного капитала ООО, не приведут к желаемым результатам.

Увеличение уставного капитала ООО может проходить разными способами:

За счет имущества

Увеличение уставного капитала ООО имуществом подразумевает то, что доли участия у участников ООО не меняются, меняется только их номинальная стоимость (увеличивается пропорционально). При этом увеличение может происходить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, добавочного капитала ООО, сформированных фондов общества и пр.

За счет дополнительных вкладов

Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов подразумевает собой в упрощенном виде дополнительное финансирование.

В качестве такого финансирования могут выступить денежные средства (наличные или безналичные), вещи, ценные бумаги, имущественные и иные права, денежные требования к ООО.

При этом, в зависимости от источника финансирования процедура увеличения уставного капитала ООО может корректироваться. 

Способ увеличения УК за счет доп. вкладов

Особенности

Увеличение уставного капитала происходит всеми участниками

  • устанавливается единое соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

  • решение принимается 2/3 голосов

Увеличение уставного капитала происходит за счет одного или нескольких участников

  • необходимо заявление участника (нескольких участников) о намерении внести дополнительный вклад

  • решение об увеличении принимается единогласно на основании заявлений

Увеличение уставного капитала происходит третьим лицом

  • уставом такая ситуация может быть запрещена вообще

  • необходимо заявление третьего лица о намерении внести вклад и вступить в общество

  • решение об увеличении принимается единогласно на основании заявлений

Процедура увеличения уставного капитала ООО представляет собой четко регламентированный комплекс слаженных действий общества, его участников и компетентных органов. Процедуру можно базово поделить на следующие этапы.

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Предварительный этап (характерен для заявительных способов увеличения уставного капитала)

На данном подготовительном этапе в общество поступают заявления от одного или нескольких участников либо заявления третьих лиц о намерении внести вклад в уставный капитал.

Заявления подаются в свободной форме и могут содержать само намерение, размер предполагаемого вклада, предполагаемые сроки и иные сведения.

Этап 1. Решение об увеличении уставного капитала ООО 

Решение об увеличении уставного капитала ООО принимается на общем собрании участников (или решением об увеличении уставного капитала ООО единственного участника). Для принятия решения об увеличении уставного капитала ООО необходимо по общему правилу соблюсти кворум — 2/3 голосов. Решение необходимо удостоверить у нотариуса. В решении определяется, в том числе, способ увеличения уставного капитала ООО. 

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества принимается только на основании данных годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий год (т.е. должно быть экономически обоснованным).

Сумма увеличения при этом не может превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. 

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Помимо решения об увеличении уставного капитала на данном собрании в зависимости от способа увеличения могут быть приняты и иные решения: об утверждении устава в новой редакции, о принятии нового участника в общество, об изменении размеров долей участников, об определении номинальной стоимости и размера доли и прочие.

Этап 2. Внесение дополнительных вкладов в уставный капитал ООО (характерен только для увеличения уставного капитала ООО за счет дополнительных вкладов)

Вклады должны быть внесены в течение 2 месяцев (для всех участников) или в течение 6 месяцев (для одного или нескольких участников, для третьих лиц) с момента принятия решения об увеличении уставного капитала. В противном случае вся процедура будет признана несостоявшейся.

Если увеличение все же не состоялось, общество в разумный срок возвращает участникам поступившие вклады. 

Этап 3. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал (характерен только для увеличения уставного капитала всеми участниками ООО)

Итоги утверждаются общим собранием участников или решением единственного участника. Это нужно сделать в течение 1 месяца со дня истечения срока внесения вкладов. 

Этап 4. Государственная регистрация изменений

Изменения, произошедшие в обществе, должны быть зарегистрированы регистрирующим органом. Для этого в регистрирующий орган необходимо подать заявление с приложением пакета документов (в зависимости от способа увеличения уставного капитала ООО и используемого устава).

Обратим внимание, что помимо прочего в регистрирующий орган предоставляются доказательства внесения вкладов (например, платежные поручения, акты приема-передачи и пр.). 

В целом, процедура увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью хотя и кажется довольно простой на первый взгляд, имеет много нюансов и особенностей, характерных для каждого общества. Перед тем как запустить процедуру увеличения уставного капитала, необходимо провести комплексный анализ общества и выбрать наиболее оптимальный путь увеличения уставного капитала в соответствии с нормативной базой, целями, субъектным составом, финансами и прочими факторами.

Чтобы не столкнуться с нарушениями и последующими за ними последствиями, рекомендуем реализовывать процедуру при помощи экспертов. Оставляйте заявку на бесплатную консультацию с экспертом по этой ссылке!

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Увеличение уставного капитала

Увеличение уставного капитала ООО: способы и порядок процедуры увеличения УК общества с ограниченной ответственностью

Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью — одна из наиболее популярных корпоративных процедур. Не смотря на ее популярность, механизм увеличения уставного капитала ООО часто остается загадкой для участников ООО. Ниже приведем краткую инструкцию увеличения уставного капитала ООО, содержащую основные этапы и особенности этой процедуры. 

Увеличение уставного капитала ООО: способы и порядок процедуры увеличения УК общества с ограниченной ответственностью
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