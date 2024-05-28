Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс

Все юридические лица и ИП, у которых есть лицензии, обязаны публиковать сообщение о лицензии на вид деятельности в Федресурсе.

Эта же обязанность касается и лицензии на пожарную безопасность, ее публикация в Федресусе — обязательна. Кроме того, в Федресурсе в обязательном порядке подлежат публикации не только факт получения лицензии, но и продления (переоформления), а также любое изменение статуса лицензии.

Обязанность по публикации в Федресурсе сведений о лицензиях установлена пп. «м» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ряде случаев организация имеет лицензию не только на пожарную безопасность, но и лицензию на другие виды деятельности. Что необходимо делать в этом случае?

Организация обязана опубликовать сообщение в Федресурсе в отношении каждой лицензии и важно отметить, что в одно сообщение можно поместить сведения только об одной лицензии. Таковы технические требования реестра Федресурс.

Поэтому если у компании имеется 3 лицензии, то ей придется опубликовать 3 разных сообщения. Также важно знать, что вносить в реестр Федресурс сведения необходимо в течение трех рабочих дней с даты получения/изменения статуса лицензии!

Переходите на сайт fedresurs.online, чтобы получить бесплатную консультацию по публикации лицензии на пожарную безопасность в Федресурсе или опубликовать сведения в реестре.

Публикация сведений о лицензии в Федресурсе За 40 минут по фото или скан копии двух документов Подробнее

Что будет, если не разместить сведения о пожарной безопасности в Федресурсе

Вы получите предписание от прокуратуры. С 2023 года надзором за соблюдением юридическими лицами обязанности по размещению информации в Федресурсе занимается прокуратура и она направляет организациям (которые не опубликовали лицензии) предписания с требованиями:

устранить нарушения;

применить меры дисциплинарного воздействия к ответственным сотрудникам;

отчитаться о примененных мерах в орган прокуратуры;

В случае нарушения какого-то из указанных требований, прокуратура направляет иск в суд.

С многочисленными примерами практики предписаний, а также исков Прокуратуры в суды на организации которые не устранили нарушения в Федресурсе можно ознакомиться здесь.

Ответственность за нарушение в обязательных публикациях в Федресурсе устанавливается ст. 14.25 КоАП и влечет за собой:

Административный штраф в размере до 50 000 рублей.

Дисквалификацию должностного лица на срок от 1 до 3 лет.

Чтобы не получить предписание, иск или штраф за отсутствие лицензии о пожарной безопасности в Федресурсе, опубликуйте сведения вовремя. Это можно сделать через удобный сервис Федресурс онлайн. С его помощью лицензия в Федресурсе будет опубликована за 30 минут. А в стоимость уже включена госпошлина и составление текста сообщения.

Забирайте бесплатно методическое пособие по раскрытию информации Как без проблем публиковать сообщения в Вестнике Государственной регистрации Заполните форму, вышлем подробное пособие вам на e-mail: Отправить

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KUxW3