Увеличение уставного капитала ООО за счет имущества: на что обратить внимание при увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью

Увеличение уставного капитала ООО за счет имущества является одним из наиболее простых способов наращивания капитала общества. В рассматриваемом случае обществу не требуется искать дополнительное финансирование извне. Оно уже обладает достаточными ресурсами.

К имуществу, за счет которого можно увеличить уставный капитал, относятся, в частности, нераспределенная прибыль прошлых лет, добавочный капитал, ценные бумаги, некоторые имущественные права и прочее имущество, если внесение соответствующего вида имущества в уставный капитал не запрещено уставом самого общества.

В каждом конкретном случае увеличения уставного капитала ООО за счет имущества необходимо также обращать внимание на то, не возникают ли налоговые обязательства.

Для увеличения уставного капитала ООО за счет имущества действует ряд ограничений. Например, увеличение уставного капитала может происходить только по данным годовой бухгалтерской отчетности за прошлый год.

То есть необходимо обратить внимание на то, что увеличить уставный капитал по данным квартальных или полугодовых отчетов невозможно. Необходим только годовой отчет за прошедший год, поэтому если общество получает прибыль в июле 2024 года, составляет по итогам 3 квартала квартальный отчет и хочет на основании прибыли, отраженной в квартальном отчете, увеличить уставный капитал, такое увеличение будет незаконным и не пройдет регистрацию в налоговом органе! Следовательно, получение прибыли обществом не дает ему оснований увеличивать уставный капитал сразу. Необходимо, чтобы прошло определенное время.

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Еще один важный нюанс.

Сумма увеличения не должна превышать разницу между суммой чистых активов за вычетом суммы уставного капитала и резервных фондов. При этом, рекомендуем оставлять зазор и не увеличивать уставный капитал на максимально допустимую сумму.

Дело в том, что по итогам следующего финансового года разница между чистыми активами и суммой уставного капитала и резервного фонда может скорректироваться в большую сторону и тогда увеличенный уставный капитал не будет соответствовать требованиям законодательства — превысит максимально допустимое значение. Если такое превышение будет длиться на протяжении 2 лет, уставный капитал придется уменьшить, что может неблагоприятно повлиять на репутацию общества, а также потребует дополнительных затрат.

Еще одной особенностью увеличения уставного капитала за счет имущества является то, что в данном случае не происходит перераспределения контроля в обществе. Все доли участников увеличиваются пропорционально. Разберем на примере

В ООО Альфа 3 участника. Уставный капитал составляет 100 000 рублей. Доли распределены следующим образом: участник 1 владеет 50% от УК (номинальная стоимость доли 50 000 рублей). Участник 2 и участник 3 владеют по 25% от уставного капитала (номинальная стоимость долей — 25 000 рублей).

Уставный капитал увеличивается по решению участников до 200 000 рублей за счет имущества общества. После увеличения уставного капитала распределение долей между участниками не меняется, но стоимость долей увеличивается:

Участник 1 — 50%, что после увеличения составит 100 000 рублей.

Участник 2 — 25%, что после увеличения составит 50 000 рублей.

Участник 3 — 25%, что после увеличения составит 50 000 рублей.

Как видим, степень влияния каждого участника на управление обществом не изменилась. При этом, размер уставного капитала увеличился.

Из особенностей процедуры увеличения уставного капитала за счет имущества, выделим следующие.

Увеличение происходит на основании решения общего собрания участников (или решения единственного акционера). Если в качестве источника увеличения выступает имущество, необходимо предварительно провести его независимую оценку.

На общем собрании (решением единственного участника) также решается вопрос о внесении изменений в устав общества. После принятия решения участниками общества соответствующие изменения вносятся в устав и иные документы общества.

Завершающий этап — государственная регистрация изменений. В регистрирующий орган базово направляются заявление, устав в новой редакции, протокол ОСУ (решение единственного участника).

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