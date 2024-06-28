Рассказываем, как составить сообщение о лицензии для сайта Федресурс и разбираем основные ошибки при заполнении.

При составлении сообщения типа «Получение лицензии» для сайта Федресурс обязательными для заполнения являются следующие поля:

1. Номер лицензии — указан в самой лицензии, находящейся на руках у организации (ИП) либо в выписке из реестра лицензий. Номер может состоять из букв, цифр и их сочетаний.

2. Дата выдачи лицензии — также указана в самой лицензии, находящейся на руках у организации (ИП) либо в выписке из реестра лицензий.

3. Срок действия — указывается временной диапазон «с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.» либо ставится галочка «Бессрочно» при неограниченном сроке действия лицензии. Данная информация также указана в самой лицензии (выписке).

4. Лицензируемая деятельность — деятельность, на право выполнения которой организация (ИП) имеет возможность после получения лицензии (медицинская, образовательная, фармацевтическая, частная охранная деятельность, деятельность по использованию отходов, оказание услуг связи и т.д.). Указана, непосредственно, в самом начале (вверху) лицензии либо в выписке из реестра лицензий.

На сайте Федресурс лицензируемая деятельность выбирается из списка уже существующих на сайте видов деятельности с помощью поиска по наименованию. Произвольно указать формулировку, которую вам хочется — нельзя. Поэтому искать нужный вид деятельности нужно строго в соответствие с тем, как указано в самой лицензии.

Например, лицензия на перевозки может называться «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» либо «Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд». Выбрать необходимо тот вариант, который прописан в вашей лицензии.

Редко бывает так, что в базе данных Федресурса отсутствует имеющийся у вас вид деятельности. В этом случае для добавления лицензируемого вида деятельности необходимо оформить заявку и приложить файлом скан лицензии (выписку из реестра лицензий).

Заявка составляется с текстом: «Просьба добавить лицензируемый вид деятельности в соответствии с приложенной лицензией (выпиской из реестра лицензий)». Далее прописываете вид деятельности и лицензирующий орган, т.к. они вносятся в связке друг с другом. Заявка отправляется на почту help@fedresurs.ru.

Далее вам последует ответ от службы поддержи о том, что ваш вид деятельности добавлен. Также ответ от поддержки может быть с предложением попробовать немного другую, уже существующую на сайте формулировку (поменять порядок слов в строке поиска, к примеру). Это изменение является несущественным с точки зрения правильности составления сообщения.

5. Лицензирующий орган — государственный орган, непосредственно выдавший организации данную лицензию. Наименование лицензирующего органа указано, как правило, в шапке лицензии. Может быть, как общим («Федеральная служба по надзору в сфере транспорта») так и региональным («Управление государственного автодорожного надзора по Курской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»).

Поиск лицензирующего органа осуществляется также из существующего списка по наименованию либо идентификатору (ИНН, ОГРН).

Поиск по идентификатору будет более точным, т.к., например, у старых лицензий наименование органа могло измениться (например, с «Комитет по образованию Курской области» на «Министерство образования Курской области») при том, что орган этот остался тем же самым.

При отсутствии на сайте вашего лицензирующего органа (так часто бывает с региональными отделениями) необходимо по аналогии с лицензируемой деятельностью оформить заявку, приложив скан лицензии (выписки из реестра). Заявка составляется с текстом: «Просьба добавить лицензирующий орган в соответствии с приложенной лицензией (выпиской из реестра лицензий)». Прописывается и лицензируемая деятельность, т.к. они вносятся в связке (см. пункт 4).

Поле «Оказываемые услуги» является необязательным для заполнения. В нем может прописываться в свободной форме любая дополнительная информация на усмотрение публикатора (развернутое перечисление услуг в рамках лицензируемой деятельности, место осуществления деятельности и т.д.).

В последнем поле «Текст сообщения» прописывается резюмирующая информация из обязательных полей: «Настоящим (наименование организации) ______________ ИНН______________ уведомляет о получении лицензии на осуществление (вид и номер, лицензирующий орган, срок действия)».

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Основные ошибки при составлении лицензии для сайта Федресурс

Путают номер лицензии с серией либо номером выписки из реестра лицензий. Номер лицензии указан, как правило, жирным шрифтом в заголовке либо посередине страницы, на нем акцентируется внимание. Серия прописана мелким шрифтом справа внизу страницы либо на последней странице — ее указывать не нужно. Путают поля «Лицензируемая деятельность» и «Оказываемые услуги». Например, в лицензируемой деятельности перечисляют всю дополнительную информацию в произвольной форме, в результате чего невозможно найти ее в базе данных.

Лицензируемая деятельность должна указываться строго в соответствии с имеющейся на руках лицензией (выпиской) — слово в слово! Всю дополнительную информацию можно указать в поле «Оказываемые услуги».

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