Инструкция по ликвидации ООО

Общий алгоритм ликвидации выглядит следующим образом:
1. Принятие решения о ликвидации.
2. Назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора.
3. Уведомление регистрирующего органа о предстоящей ликвидации. Социальный фонд России в данном случае не уведомляется.
4. Внесение сведений в Федресурс.
5. Публикация сведений в «Вестнике государственной регистрации».
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6. Формирование промежуточного ликвидационного баланса.
7. Исполнение долговых обязательств.
8. Формирование окончательного ликвидационного баланса.
9. Подача в регистрирующий орган комплекта документов для ликвидации.
10. Получение документов, подтверждающих факт ликвидации.
Обычно весь процесс ликвидации ООО занимает около трех месяцев, однако на практике его продолжительность может увеличиваться из-за различных причин, таких как ошибки в процессе, проблемы с кредиторами, или юридические споры с налоговыми или контролирующими органами.
Проведение процедуры в строгом соответствии с нормами законодательства — единственный способ ликвидации ООО без последствий. Вы можете через форму ниже скачать дорожную карту по ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
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Дорожная карта по ликвидации ООО
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