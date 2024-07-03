Инструкция по ликвидации ООО

Ликвидация общества с ограниченной ответственностью может производиться по решению суда или добровольно. В данном случае мы рассмотрим процесс добровольной ликвидации, когда ООО прекращает свою деятельность без передачи прав и обязанностей другим хозяйствующим субъектам.

Общий алгоритм ликвидации выглядит следующим образом:

1. Принятие решения о ликвидации.

2. Назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора.

3. Уведомление регистрирующего органа о предстоящей ликвидации. Социальный фонд России в данном случае не уведомляется.

4. Внесение сведений в Федресурс.

5. Публикация сведений в «Вестнике государственной регистрации».

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6. Формирование промежуточного ликвидационного баланса.

7. Исполнение долговых обязательств.

8. Формирование окончательного ликвидационного баланса.

9. Подача в регистрирующий орган комплекта документов для ликвидации.

10. Получение документов, подтверждающих факт ликвидации.

Обычно весь процесс ликвидации ООО занимает около трех месяцев, однако на практике его продолжительность может увеличиваться из-за различных причин, таких как ошибки в процессе, проблемы с кредиторами, или юридические споры с налоговыми или контролирующими органами.

Проведение процедуры в строгом соответствии с нормами законодательства — единственный способ ликвидации ООО без последствий. Вы можете через форму ниже скачать дорожную карту по ликвидации общества с ограниченной ответственностью.

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