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Уставный капитал

Нужно ли согласие супруга при увеличении уставного капитала ООО за счет вкладов третьих лиц?

Уставный капитал ООО может быть увеличен за счет вклада третьего лица. Рассказываем, как осуществляется эта процедура и какие действия необходимо совершить обществу, чтобы сделка состоялась.
Нужно ли согласие супруга при увеличении уставного капитала ООО за счет вкладов третьих лиц?
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

При вкладе третьих лиц в уставный капитал ООО фактически происходят следующие действия в обществе: третье лицо, не являющееся участником общества, направляет в общество заявление о готовности внести вклад в общество. Участники общества принимают соответствующее решение об увеличении уставного капитала на общем собрании участников общества.

Одновременно с этим инвестор (третье лицо, выразившее готовность увеличить уставный капитал ООО) вносит имущество или денежные средства в уставный капитал и взамен получает долю владения в обществе. При этом, доли бывших участников уменьшаются пропорционально внесенному инвестором вкладу.

Рассмотрим на примере.

Уставный капитал ООО «Икс» составляет 40 000 рублей. В ООО «Икс» 2 участника: Смирнов А. А. (50% от УК) и Петров А. И. (50% от УК). При этом, Петров А. И. состоит в браке. В качестве инвестора выступила не являющаяся участником ООО «Икс» Иванова М. П. и внесла в уставный капитал вклад в размере 60 000 рублей. Соответственно, доля Ивановой в УК ООО «Икс» стала составлять 60%, а доли Смирнова и Петрова сократились до 20% каждому.

В данном случае доли участников Смирнова и Петрова уменьшились, что затрагивает, в том числе имущественный интерес супруги Петрова, ведь вклад Петрова — совместная собственность супругов на основании ст. 256 ГК, ст. 34 СК.

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По общему правилу, при совершении нотариальных сделок необходимо получить согласие супруга на совершение сделки. Удостоверение решения общего собрания участников требует подтверждения нотариусом (если иной способ не установлен уставом или ранее принятым решением).

Следовательно, решение собрания об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица — сделка, совершаемая в нотариальной форме. Отсюда можно заключить, что для ее совершения обязательно требуется согласие супруга участника.

Судебная практика также придерживается позиции, что при увеличении уставного капитала за счет вкладов третьих лиц необходимо «принять во внимание баланс интересов супругов», в противном случае такая сделка может быть признана недействительной (см., например, определение ВС от 13.02.2023 № 301-ЭС22-27910 по делу № А11-2987/2020).

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